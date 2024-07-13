Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
Член СПЧ Меркачева рассказала о смерти бизнесмена Котельникова в СИЗО
Обвинявшийся в даче взятки чиновникам Минобороны бизнесмен Игорь Котельников умер от остановки сердца 8 июля, рассказала член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.
В московском СИЗО №4 («Медведь») умер 52-летний Котельников – ему стало плохо в карцере, произошла остановка сердца, передает «Московский комсомолец».
«Здесь есть коридор, в который выходит более 30 карцерных помещений», – добавила Меркачева, заметив, что в камерах находится много людей, в самих помещениях жарко в теплую погоду.
Член СПЧ заметила, что в подобных карцерах уже были случаи смерти.