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    10 комментариев
    13 июля 2024, 14:01 • Новости дня

    Член СПЧ Меркачева рассказала о смерти бизнесмена Котельникова в СИЗО

    Tекст: Александра Юдина

    Обвинявшийся в даче взятки чиновникам Минобороны бизнесмен Игорь Котельников умер от остановки сердца 8 июля, рассказала член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.

    В московском СИЗО №4 («Медведь») умер 52-летний Котельников – ему стало плохо в карцере, произошла остановка сердца, передает «Московский комсомолец».

    «Здесь есть коридор, в который выходит более 30 карцерных помещений», – добавила Меркачева, заметив, что в камерах находится много людей, в самих помещениях жарко в теплую погоду.

    Член СПЧ заметила, что в подобных карцерах уже были случаи смерти.

    12 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    Названа возможная причина отказа двигателей у разбившегося Superjet в Подмосковье

    Названа возможная причина отказа двигателей у потерпевшего крушение Superjet в Подмосковье

    Названа возможная причина отказа двигателей у разбившегося Superjet в Подмосковье
    @ Андрей Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попадание птиц в двигатели могло стать причиной их остановки и крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье, сообщил источник в авиационных службах.

    По его словам, на небольшой высоте и при небольшой скорости попадание птиц в двигатели самолета может привести к быстрому развитию катастрофической ситуации, передает ТАСС.

    Он привел в пример случай, известный как «чудо на Гудзоне», который произошел 15 января 2009 года в США. Тогда на высоте более 900 метров (примерно на такой же высоте произошла нештатная ситуация с Superjet) в оба двигателя взлетавшего Airbus A320 попали птицы. Тогда пилотам удалось посадить самолет на воду реки Гудзон. Все находившиеся на борту люди – 155 пассажиров и пять членов экипажа – выжили.

    Ранее сообщалось, что в качестве основной версии авиакатастрофы в Подмосковье, где потерпел крушение самолет Superjet 100, рассматривается одновременный отказ сразу двух двигателей.

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    13 июля 2024, 04:12 • Новости дня
    Чехия призвала Запад убедить Россию в отсутствии успехов на Украине
    Чехия призвала Запад убедить Россию в отсутствии успехов на Украине
    @ Robert Michael/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Западные страны должны убедить Россию в бесперспективности попыток достичь значительных военных успехов на Украине. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, подчеркнув, что в ближайшее время не стоит ожидать прорыва на линии фронта.

    По словам Павела, Запад должен донести до России, что она не сможет достичь значительного успеха на поле боя и будет вынуждена сесть за стол переговоров. Это может подтолкнуть Москву к началу мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент Чехии считает необходимым оказывать политическое и дипломатическое давление на Россию и убеждать как можно больше стран в том, что конфликт в Украине должен быть решен в соответствии с международным правом. Павел отметил, что если Украина сможет устоять перед давлением России, то определенного прогресса можно ожидать уже в конце этого года или в начале следующего.

    Напомним, по словам Павела, в июле и августе Украина получит по 50 тыс. боеприпасов в рамках «чешской инициативы». А с сентября по конец года ежемесячные поставки составят от 80 до 100 тыс. боеприпасов.


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    12 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Жена командира разбившегося Superjet рассказала о последнем разговоре с мужем
    Жена командира разбившегося Superjet рассказала о последнем разговоре с мужем
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жена Евгения Булавко, командира экипажа самолета Superjet 100, разбившегося в Подмосковье, сообщила, что ее муж связывался с ней незадолго до катастрофы.

    Отмечается, что разговор состоялся в 14:29 мск, за 32 минуты до крушения. «Я с супругом связывалась перед его вылетом, – рассказала она. Разговор был самый обычный, он сказал, что ему некогда говорить, он уже в самолете, и они сейчас взлетают», передает «Московский комсомолец».

    По словам жены, это был плановый полет. Булавко должен был забрать самолет с завода в Луховицах и перевезти во Внуково. «До этого он проводил время с семьей, все было абсолютно обычно», – добавила она. В семье Булавко двое детей, старшему сыну 22 года.

    Напомним, в пятницу в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100, по предварительной информации, экипаж погиб. Причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

    Позже стало известно, что экипаж самолета Superjet 100, совершавшего испытательный полет, ценой собственной жизни отвел падающий лайнер от жилых дачных домов и садовых товариществ, тем самым предотвратив жертвы и разрушения на земле.

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    12 июля 2024, 16:46 • Новости дня
    Названа возможная причина крушения Superjet 100 в Подмосковье

    Причиной крушения Superjet 100 в Подмосковье мог стать отказ двигателя

    Названа возможная причина крушения Superjet 100 в Подмосковье
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Superjet 100, разбившийся в пятницу в Подмосковье, мог упасть из-за отказа одного из двигателей, сообщили в оперативных службах.

    Причиной происшествия стала «какая-то неисправность», возможно, отказ двигателя, сообщили ТАСС в оперативных службах.

    В пятницу в Коломенском районе Московской области потерпел крушение самолет Superjet 100, воздушное судно взорвалось при крушении.

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    12 июля 2024, 16:32 • Новости дня
    Стали известны подробности последнего полета разбившегося в Подмосковье Superjet 100
    Стали известны подробности последнего полета разбившегося в Подмосковье Superjet 100
    @ TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолет Superjet-100, разбившийся в Коломенском районе Московской области, совершал полет после планового ремонта на авиазаводе под Луховицами, сообщили в оперативных службах.

    Как указал источник, борт, выпущенный в 2014 году, вылетал после планового ремонта с территории авиазавода под Луховицами. По его словам, самолет осуществлял тестовый полет и должен был приземлиться во Внуково, передает ТАСС.

    В оперативных службах добавили, что в это время из Жуковского вылетел еще один  Superjet на тестовый полет. «С тем бортом все хорошо, проходит испытание», – говорится в сообщении.

    Напомним, в пятницу самолет SuperJet упал в лесу под Коломной в Московской области и взорвался.

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    13 июля 2024, 10:38 • Новости дня
    Греция отвергла причастность к удару ATACMS по Севастополю
    Греция отвергла причастность к удару ATACMS по Севастополю
    @ Sgt. 1st Class Andrew Dickson/dvidshub.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греция не имеет отношения к украинским ударам по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS в июне, заявил заместитель министра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис.

    В понедельник Кефалояннис отвечал на вопросы депутатов парламента, лидер фракции «Ники» Димитриос Нациос напомнил, что 23 июня Севастополь подвергся атаке ракетами ATACMS, обратили внимание местные СМИ, передает «Коммерсант».

    Со ссылкой на «американский источник» депутат заявил, что эту атаку поддерживали разведывательные беспилотники США, базирующиеся в Ларисе. В частности, по словам Нациоса, Global Hawk участвовал в координации атаки и предоставлении информации о цели.

    «За пределами территории Греции, в миссиях, выполняемых самолетами США, независимо от того, пилотируемые они или беспилотные, только США имеют полный оперативный и административный контроль и фактически нет каких-либо обязательств информировать греческую сторону, и это основано на международном праве», – ответил Кефалояннис.

    Ранее ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS.

    Напомним, удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

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    12 июля 2024, 19:24 • Новости дня
    Axios: Окружение Клинтона и Обамы готовит заговор против Байдена
    Axios: Окружение Клинтона и Обамы готовит заговор против Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неофициальный комитет демократов строит заговор против президента США Джо Байдена, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки, сообщили СМИ.

    Как пишет Axios, очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить Байдена быстро снять свою кандидатуру. Отмечается, что неофициально они – «комитет по неизбранию президента, их миссия – вытеснить Байдена из президентской гонки, и чем быстрее, тем лучше», передает РИА «Новости».

    Уточняется, что число демократов, нежелающих, чтобы американский президент участвовал в выборах, ежедневно увеличивается, а некоторые спонсоры Демократической партии говорят о том, что могут пожертвовать большую сумму денег, если кандидатом от партии станет не Байден.

    По данным портала, они оплачивают опросы, продавливают бывших президентов, неофициально связываются с лидерами демократов, организуют спонсоров и ведут публичную борьбу с Байденом. «Демократы, настроенные против Байдена, обмениваются текстами, электронными письмами и опросами... Многие из них обсуждают с законодателями, чтобы те давили на своих лидеров, чтобы вынудить Байдена и его ближайший круг (покинуть предвыборную гонку)», – говорится в сообщении.

    Ранее американский актер Джордж Клуни сообщил, что президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки.

    Напомним, группа влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.

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    12 июля 2024, 19:56 • Новости дня
    Белоусов и глава Пентагона Остин провели второй разговор за месяц
    Белоусов и глава Пентагона Остин провели второй разговор за месяц
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин в пятницу утром провели второй за месяц телефонный разговор, сообщило военное ведомство США.

    Как указали в пресс-службе Пентагона, во время разговора министр Остин отметил важность сохранения открытыми каналов коммуникации в условиях продолжающегося конфликта России и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, предыдущий телефонный разговор глав оборонных ведомств состоялся 25 июня по инициативе американской стороны. Белоусов и Остин обсудили ситуацию на Украине. Министр обороны России указал коллеге на опасность дальнейшей эскалации в связи с поставками вооружений США Киеву.

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    12 июля 2024, 19:40 • Новости дня
    В ВС России начали поставлять карабины для борьбы с дронами

    Минобороны направило в войска автоматические карабины для борьбы с дронами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России начало поставки в войска автоматических и полуавтоматических карабинов, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил заместитель главы ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

    Как указал Евкуров, в группировки, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, уже поставлено 700 единиц вооружения, их число будет увеличиваться. По его словам, карабины закупаются централизованно и поставляются в войска в больших количествах, передает «Интерфакс».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с учетом сложной ситуации в мире Россия будет совершенствовать вооруженные силы, опираясь на передовые технологии и опыт, полученный в ходе СВО.

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    12 июля 2024, 19:48 • Новости дня
    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена

    NYT: Спонсоры демократов заморозили финансирование партии до выхода Байдена из президентской гонки

    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа спонсоров Демократической партии США решили не переводить 90 млн долларов пожертвований, пока партия не заменит кандидатуру американского лидера Джо Байдена на президентских выборах, пишет газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, спонсоры приостановили финансирование до тех пор, пока не станет ясно, кто именно станет кандидатом на пост президента США от демократов, передает ТАСС.

    Это является одним из «примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах», подчеркивает издание.

    Отмечается, что эта ситуация усугубляет положение со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, так как многие крупные спонсоры не уверены в его способности победить на выборах президента США в ноябре.

    Ранее Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена.

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    12 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    «Новые люди» предложили решить технические проблемы YouTube в России

    «Новые люди» предложили Минцифры создать группу по спасению YouTube в России

    «Новые люди» предложили решить технические проблемы YouTube в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Новые люди» направила в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложение о создании рабочей группы по спасению видеохостинга YouTube в России.

    Рабочая группа займется решением технических проблем в работе оборудования компании Google для обеспечения стабильной работы YouTube, передает РИА «Новости».

    В обращении партии отмечается, что остановка серверов Google Global Chace в России приведет к ряду негативных последствий, таким как ограничение доступа к большому количеству информации, существенный рост нагрузки на сети российских операторов, приостановка работы всех сервисов Google и замедление работы всего Рунета.

    Ранее «Ростелеком» предупредил о неустранимых перебоях с YouTube по всей России.

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    12 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Умерла советская актриса Любовь Стриженова
    Умерла советская актриса Любовь Стриженова
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В возрасте 83 лет ушла из жизни известная советская и российская актриса Любовь Стриженова, сообщили в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии.

    Старший алтарник Аристоклий Набокин рассказал, что она отошла «ко Господу» в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, где с 2008 года жила в женском подворье преподобного Вассиана под именем монахиня Иудифь, передает РИА «Новости».

    Инокиня Мария добавила, что причиной смерти стал инсульт. По словам тех, кто знал Стриженову в монастыре, она всегда была приветливой, улыбчивой и добродушной. «Видно было, что она из высшей среды, интеллигентная. В общении она была приятной», – поделилась инокиня Мария.

    Прощание с Любовью Стриженовой, монахиней Иудифью, состоится в воскресенье, 14 июля.

    Любовь Стриженова – заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России. Она родилась 6 августа 1940 года. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене МХАТ, а после его раздела – на сцене МХАТ имени Горького. Снималась в кино, среди ее работ фильмы «Случай из следственной практики», «Каникулы Кроша», «Вечный зов», «Бесы» и другие.

    Коментарии (0)
    13 июля 2024, 11:06 • Новости дня
    Superjet с отказавшим генератором экстренно сел в Минводах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Sukhoi Superjet-100, запросивший экстренную посадку в связи с отказом генератора, совершил штатную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

    По словам представителя ведомства, самолет выполнял рейс Нижневартовск – Минеральные Воды, передает РИА «Новости».

    Накануне в Подмосковье разбился самолет Superjet 100. В качестве основной версии авиакатастрофы рассматривается одновременный отказ двух двигателей.

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    12 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Для нарушивших закон мигрантов решили ввести новое отягчающее обстоятельство

    Нарушение пребывания в России решили сделать отягчающим обстоятельством при совершении преступления

    Для нарушивших закон мигрантов решили ввести новое отягчающее обстоятельство
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Законодатели РФ планируют ужесточить наказание для иностранных граждан, совершивших преступления на территории страны. Нарушение миграционных правил будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

    «Второе направление законов, которые нами подготовлены, касается ответственности самих лиц, которые пребывают на территории РФ и совершают преступления в статусе незаконно пребывающих. Это будет отнесено к категории отягчающих вину обстоятельств», – добавила она по итогам заседания рабочей группы, передает ТАСС.

    Яровая возглавляет рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.

    Ранее в России вдвое решили увеличить количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки.

    Коментарии (6)
    12 июля 2024, 21:20 • Новости дня
    Преподавателям ОБЖ изменили название должности
    Преподавателям ОБЖ изменили название должности
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 сентября 2024 года в российских школах педагоги, ведущие предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЖ), будут официально называться «преподавателями-организаторами основ безопасности и защиты Родины», следует из постановления правительства РФ.

    В постановлении говорится, что слова «Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» необходимо заменить словами «Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины», передает РИА «Новости».

    Помимо изменения названия, претерпит изменения и сам предмет ОБЖ. С нового учебного года он будет включать в себя более расширенный курс начальной военной подготовки, а также изучение правил оказания первой помощи и действий в чрезвычайных ситуациях.

    Ранее сообщалось, что информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников войдет в новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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