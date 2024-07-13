Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».13 комментариев
СМИ: Приближенные экс-замглавы Минобороны Иванова умерли в один день
В понедельник, 8 июля, скончались двое приближенных бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого по делу о крупной взятке, это бизнесмен Игорь Котельников и руководитель управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев.
Котельникову было 52 года, он и 61-летний Хандаев ушли из жизни в один день, об этом пишет «Лента.ру».
Хандаева допрашивали по делу Иванова, однако его не помещали под арест. Причина его смерти не раскрывалась в СМИ. Его похоронили в Дагестане.
Котельников обвинялся по делу о даче взятки высшим должностным лицам Минобороны, он скончался в СИЗО-4 «Медведь» в Москве. Член совета по правам человека Ева Меркачева отмечала, что ему стало плохо в карцере.