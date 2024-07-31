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Возгорание на НПО автоматики в Екатеринбурге произошло после окончания рабочего дня
Пожар на НПО автоматики в Екатеринбурге 30 июля произошел после окончания рабочего дня, пожароопасные работы в цехе не проводились, сообщил гендиректор АО «НПО автоматики» Михаил Изюмов.
По его словам, возгорание произошло после окончания рабочего дня, сварочные и иные пожароопасные работы в цехе не проводились, передает ТАСС.
Изюмов добавил, что пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены, НПО автоматики продолжает производственную деятельность, направленную на выполнение обязательств перед заказчиками.
Напомним, гендиректор АО «НПО автоматика» Михаил Изюмов сообщал, что пожар начался с крыши механического цеха, после чего распространился на соседний цех. У первого здания частично обвалилась кровля и стены. Пожар локализован на площади 800 кв. метров.