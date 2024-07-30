  • Новость часаБелоусов назвал ежесуточное число поставляемых в зону СВО FPV-дронов
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    Страх перед Трампом дает Мадуро шанс устоять
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    Эксперт объяснил причину формирования этнических анклавов мигрантов в Одинцове
    Матвиенко призвала запретить деятельность микрофинансовых организаций в России
    В Екатеринбурге в здании структуры Роскосмоса при пожаре обрушилась крыша
    Госдума легализовала майнинг криптовалют в России
    WSJ: США вооружат своими ракетами переданные Украине F-16
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    20 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    16 комментариев
    30 июля 2024, 18:04 • Новости дня

    В Екатеринбурге в здании структуры Роскосмоса при пожаре обрушилась крыша

    В Екатеринбурге в НПО имени Семихатова при пожаре обвалилась крыша

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В здании научно-производственного объединения автоматики имени Семихатова (входит в Роскосмос) в Екатеринбурге из-за пожара частично обрушилась крыша.

    Открытое горение наблюдается на части крыши здания, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на сообщение МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что возгорание началось в здании с химической продукцией, сведений о пострадавших не поступало.

    29 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Индекс РТС обвалился после публикации официального курса доллара

    Индекс РТС за минуту упал на 3,57% после роста официальных курсов доллара и евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский фондовый рынок отреагировал резким падением на решение Банка России повысить официальные курсы доллара и евро. Индекс РТС за несколько минут потерял более 3,5%, что стало одним из самых значительных снижений за последние недели, свидетельствуют данные Мосбиржи.

    По данным на 17:41 мск, индекс РТС снизился на 3,57% – до 1062,7 пункта. К 17:47 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 1064,34 пункта (-3,42%), передает ТАСС.

    Отмечается, что причиной волатильности стало ежедневное обновление индикативного курса рубля, проводимое Московской биржей после публикации официальных курсов валют Центробанком.

    ЦБ установил официальный курс доллара на 30 июля на уровне 86,55 рубля, что на 99 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 87 копеек - до 94,13 рубля, юаня - на 13 копеек, до 11,85 рубля.

    Ранее сообщалось, что на фоне американских санкций акции Мосбиржи упали на 6,5%.

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    29 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти

    Фицо: Словакия прекратит поставки дизтоплива на Украину, если транзит нефти не восстановят

    Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти
    @ Marijan Murat/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Соответствующее заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину», – сказал он.

    Ранее Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти.

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    29 июля 2024, 18:51 • Новости дня
    В Госдуме решили увеличить срок службы в армии для новых россиян

    В Госдуме решили увеличить срок службы в армии для новых россиян до двух лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Государственной думе на рассмотрение взят проект поправок об увеличении срока срочной службы в армии для новых российских граждан, а также о повышении призывного возраста для них, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

    Инициатива предлагает усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России, для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Поправку планируют рассмотреть до конца весенней сессии. Эта сессия продлится до 4 августа.

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    29 июля 2024, 20:48 • Новости дня
    Ученые назвали первые непригодные для жизни из-за изменения климата регионы Земли

    CNN: Западная Африка и Южная Азия станут непригодными для жизни из-за жары

    Ученые назвали первые непригодные для жизни из-за изменения климата регионы Земли
    @ JOERG BOETHLING/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за экстремальной жары, вызванной изменением климата, Западная Африка и Южная Азия могут превратиться в самые опасные для жизни регионы, утверждает CNN со ссылкой на исследования Университета Пердью.

    Ученые связывают это с высокой плотностью населения и ограниченным доступом к системам охлаждения в этих регионах, сообщил CNN, передает ТАСС.

    Исследователи предупреждают, что в будущем очаги экстремальной влажной жары могут появиться даже в некоторых районах США, включая Средний Запад. По мере усиления глобального потепления знойные летние месяцы, подобные нынешнему 2024 году, могут показаться относительно прохладными, полагают они.

    Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно жара приводит к гибели порядка 489 тыс. человек. Однако это число может быть занижено, поскольку смертность от жары сложно отследить, отмечает CNN.

    Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления в Москве появились новые насекомые.

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    30 июля 2024, 06:18 • Новости дня
    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю

    Французская активистка Буч пожаловалась на травлю после участия в пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Диджей и ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано экстремистским в России) Барбара Буч, которая приняла участие в пародии на «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады в Париже, подверглась травле и подает жалобу, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати.

    Мселлати заявила о «неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы» против Буч, которая решила «подать жалобу» на действия, совершенные как гражданами Франции, так и других стран. Адвокат сообщила, что Буч собирается «преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем». Утверждается, что в адрес Буч поступили угрозы убийством, пытками и изнасилованием. Ей также адресовали различные оскорбления, передает РИА «Новости».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

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    30 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в 700 тыс. человек

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Безвозвратные потери вооруженных сил Украины, вероятно, превысили 700 тыс. человек, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, безвозвратные потери ВСУ в начале 2024 года превышали, вероятно, 600 тыс. человек, сейчас же, скорее всего, поднялись выше 700 тысяч. «Это беспрецедентно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Напомним, Алаудинов также сообщил, что первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна.


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    30 июля 2024, 08:51 • Новости дня
    По факту массового нарушения миграционного законодательства в Одинцово завели дело

    СК возбудил дело о халатности из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово

    По факту массового нарушения миграционного законодательства в Одинцово завели дело
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц Одинцовского городского округа Московской области после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий.

    В Telegram-канале СК указано, что в обращении к главе ведомства заявители выразили обеспокоенность в связи с массовыми нарушениями миграционного законодательства в Одинцово. По их мнению, бездействие местных властей негативно сказывается на криминогенной обстановке в регионе.

    Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль и потребовал от подчиненных представить ему доклад о ходе следственных действий.

    Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

    Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России «кодекс мигранта».

    Напомним, СК предложил создать единую межведомственную базу для сбора и учета информации о мигрантах.

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    30 июля 2024, 05:24 • Новости дня
    Японский депутат назвал цель визита в Москву

    Японский депутат Судзуки объяснил визит в Москву желанием «внести вклад в мир»

    Японский депутат назвал цель визита в Москву
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие отношений Москвы и Токио окажет позитивное влияние на стабильность в Восточной Азии, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, который прибыл в Россию.

    По мнению Судзуки, развитие отношений двух стран «способно внести существенный вклад в стабильность в регионе». Он сообщил, что прибыл в Москву «с целью внести вклад в мир», которому «может поспособствовать» такое сотрудничество.

    Судзуки указал, что Япония занимает лидирующие позиции в сфере технологий, а Россия – в сфере энергетики, передает РИА «Новости».

    Напомним, Судзуки собирается встретиться с представителями МИД России и Росрыболовства. При этом Япония обратилась к своим гражданам с призывом отказаться от поездок в Россию.


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    30 июля 2024, 07:36 • Новости дня
    Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова

    Маск назвал Дурова «новичком» из-за новости о ста биологических детях

    Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) пошутил по поводу информации о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, что это «уровень новичка».

    Так, Маск сравнил Дурова с основателем Монгольской империи Чингисханом, у которого, согласно легендам, было около 600 детей, передает РИА «Новости».

    Ранее Дуров сообщил, что его «донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей».

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    29 июля 2024, 23:58 • Новости дня
    США сообщили о начале испытаний гиперзвукового оружия

    Американский военный чиновник сообщил об испытании гиперзвукового оружия на мысе Канаверал

    США сообщили о начале испытаний гиперзвукового оружия
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде состоялось испытание гиперзвукового оружия, сообщил американский военный чиновник, не уточнив, был ли запуск успешным.

    Чиновник заявил, что военные провели «испытание обычной гиперзвуковой системы», которое является значимым шагом в создании «оперативной гиперзвуковой технологии». По его словам, испытание позволило получить важные данные, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что США проведут испытание гиперзвуковой ракетной системы LRHW Dark Eagle в Карибском море. Модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW) представили в 2020 году. Армия планировала развернуть первую батарею LRHW к 2023 финансовому году, но из-за проблем с интеграцией проект был перенесен.

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    29 июля 2024, 19:23 • Новости дня
    В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы
    В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы
    @ Viacheslav Onyshchenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских топонимов, пишут СМИ.

    Согласно документу, Пушкинская улица получит название Итальянская, Паустовского – 28-й бригады, Армейская – Независимости, а Бунина – Нины Строкатой, пишет издание «Страна».

    Также планируется переименовать улицы, носящие имена коренных одесситов: улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова – Семьи Глодан, а бульвар Жванецкого станет бульваром Военно-морских сил.

    Кроме того, изменится название Думской площади. Ее новое название – Биржевая. Улица Мариинская станет улицей Олега Кушнира.

    Ранее в Харькове решили переименовать 48 улиц и три станции метро.

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    30 июля 2024, 10:35 • Новости дня
    Собянин переименовал станцию «Коммунарка» метро Москвы
    Собянин переименовал станцию «Коммунарка» метро Москвы
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название станции «Коммунарка» на Сокольнической линии, скоро обновленная навигация появится во всем метро, сообщили в Дептрансе столицы.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса, станцию переименуют в «Новомосковскую», в ближайшее время будут указываться два названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название «Коммунарка» полностью исчезнет с навигации на линии. Там добавили, что уже начали готовиться к обновлению информации на цифровых наддверных экранах, к замене аудиоинформирования в поездах с названием станции «Новомосковская».

    В Дептрансе сообщили также, что станция «Коммунарка» на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах. На нынешней «Коммунарке» будут обновлены путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции «Потапово», что позволит подготовить всю навигацию к первому дню работы новых транспортных объектов.

    «В ТиНАО уже заработало 18 станций метро и МЦД, а до конца года планируем открыть «Потапово» Сокольнической линии и «Тютчевскую» Троицкой линии. Чтобы пассажирам стало проще ориентироваться после изменений, мы разместим наглядные плакаты с информацией на всех станциях Сокольнической линии. Кроме того, специалисты уже подготовили навигацию для Троицкой линии. Скоро ее начнут размещать на новых станциях. Мы развиваем транспорт в Новой Москве по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    Напомним, в сентябре 2023 года в Москве открылось движение на участке «Селигерская – Физтех» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, в церемонии запуска новых станций принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

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    29 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    Американские военные начали переброску танков и БМП из Германии в Польшу

    Radio Zet: США перебрасывают тяжелую технику в Польшу

    Американские военные начали переброску танков и БМП из Германии в Польшу
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты перебрасывают военную технику, включая танки и боевые машины пехоты (БМП), с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга Североатлантического альянса, сообщили СМИ.

    Как передает радиостанция Radio Zet, американские военные перебрасывают в Польшу значительное количество тяжелой бронетехники. В частности, речь идет о 87 танках и 150 боевых машинах пехоты. Вся техника будет сосредоточена на складах в городе Повидз, расположенном на северо-востоке Польши, пишут «Известия».

    По данным СМИ, эта операция является частью заранее запланированных мероприятий по усилению восточного фланга НАТО. Выбор Польши в качестве места дислокации дополнительной военной техники обусловлен ее географическим положением и непосредственной близостью к границам России.

    Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.

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    29 июля 2024, 21:06 • Новости дня
    Госдолг США установил новый рекорд

    Госдолг США впервые превысил 35 трлн долларов

    Госдолг США установил новый рекорд
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государственный долг США впервые в истории превысил отметку 35 трлн долларов, свидетельствует информация, обнародованная министерством финансов страны.

    В базе данных на сайте ведомства в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 29 июля значится сумма 35 трлн долларов. В начале января он превысил отметку 34 трлн долларов. Республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга, передает ТАСС.

    По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны. Согласно его оценкам, средний годовой рост американского ВВП в 2029–2034 годах будет составлять 1,8%.

    Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что США будет непросто сократить госдолг и бюджетный дефицит на фоне текущей политической обстановки в стране, но сейчас самое подходящее время для начала этой работы.

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    29 июля 2024, 19:33 • Новости дня
    Ветеран ФСБ: Сегодня «Альфа» обладает лучшим оружием в мире

    Ветеран ФСБ Гончаров рассказал о новых вызовах для спецназа «Альфа»

    Ветеран ФСБ: Сегодня «Альфа» обладает лучшим оружием в мире
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вызовы для группы «Альфа» за полвека пополнились спецоперацией на Украине и развитием цифровой техники. Но одной из главных задач остается борьба с терроризмом, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Ранее президент Владимир Путин поздравил бойцов «Альфа» с 50-летием подразделения.

    «В мире в 1970-е, 1980-е годы проблемой был разгул терроризма, в том числе – воздушного, когда бандиты захватывая самолеты. Также мы помним теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, взрыв Ту-104А в небе над Читой в 1973 году. Для борьбы с такими атаками и была создана «Альфа», – рассказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Тем более к тому времени наши «оппоненты» – США, Великобритания, Франция – уже имели подобные подразделения. Поэтому решение председателя КГБ Юрия Андропова было своевременным. Сейчас же бойцы «Альфы» защищают интересы нашего государства в том числе в зоне СВО», – отметил собеседник.

    «Впрочем, несмотря на то что приоритет сейчас – это линия фронта, все прежние задачи борьбы с терроризмом актуальны. У нас по-прежнему есть группы, возглавляемые опытными офицерами, которые находятся в минутной готовности вылететь в любое место для выполнения любой задачи», – заметил он.

    «Если говорить об истории, то когда мы начинали, у нас было свое советское вооружение – автомат Калашникова, штык-нож, тяжелые бронежилеты, которые весили по 30 кг. И мы старались заиметь что-то особенное, просили это у первого Главного управления КГБ. Они через свои каналы старались помочь и доставали то вооружение, которое нам было необходимо для выполнения операций», – вспоминает ветеран.

    «Сейчас же «Альфа» не испытывает никаких трудностей ни по вооружению, ни по технике. Я думаю, что на сегодняшний день они имеют лучшее вооружение, которое вообще есть в мире, и лучшие защитные средства», – подчеркнул Гончаров.

    «При этом сейчас активно развиваются искусственный интеллект, компьютеризация, цифровизация, важным элементом борьбы становятся ИТ-шники. Нынешнее поколение живет в совершенно другом техническом измерении. Но главными для бойцов «Альфы» все равно остаются физико-психологическая подготовка и патриотизм, готовность жертвовать собой ради Родины. Это сохранит нынешний ореол подразделения «Альфа» и в будущем», – резюмировал он.

    В понедельник президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России с 50-летием со дня образования подразделения. «Вы по праву гордитесь героической историей подразделения, равняетесь на ветеранов и старших боевых товарищей – профессионалов высочайшего класса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Важно, что нынешнее поколение альфовцев достойно продолжает закаленные в испытаниях традиции своих предшественников, свято хранит память о погибших друзьях и верность воинскому братству, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности и национальных интересов России», – отметил Путин.

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    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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