Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».10 комментариев
Матвиенко призвала запретить деятельность микрофинансовых организаций
Матвиенко призвала запретить деятельность всех микрофинансовых организаций в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить работу всех микрофинансовых организаций (МФО). Об этом она заявила в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при верхней палате.
Матвиенко, обращаясь к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, предложила Центробанку запретить деятельность всех МФО на территории России, передает ТАСС.
«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, деньги большие … А нельзя их вообще закрыть?» – предложила она.
Набиуллина отметила, что в сейчас под видом официальных микрофинансовых организаций действуют нелегальные кредиторы, использующие неправомерные методы взыскания задолженности с граждан. «Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации – они уйдут в тень», – сказала глава ЦБ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение для граждан возможности установить самозапрет на выдачу им кредитов.