Матвиенко призвала запретить деятельность микрофинансовых организаций

Матвиенко призвала запретить деятельность всех микрофинансовых организаций в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Матвиенко, обращаясь к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, предложила Центробанку запретить деятельность всех МФО на территории России, передает ТАСС.

«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, деньги большие … А нельзя их вообще закрыть?» – предложила она.

Набиуллина отметила, что в сейчас под видом официальных микрофинансовых организаций действуют нелегальные кредиторы, использующие неправомерные методы взыскания задолженности с граждан. «Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации – они уйдут в тень», – сказала глава ЦБ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение для граждан возможности установить самозапрет на выдачу им кредитов.