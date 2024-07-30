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Эксперт объяснил причину формирования этнических анклавов мигрантов в Одинцове
Кабанов: Нарушения миграционного законодательства наблюдаются во всем Подмосковье
Одинцовский район был одним из быстроразвивающихся, что привлекло большое количество мигрантов, которые сформировали анклавы. Подобные сообщества образовались и в самой столице, заявил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя возбуждение СК дела по жалобам жителей подмосковного Одинцова на массовые нарушения миграционного законодательства.
«Следственный комитет вовремя реагирует, очень правильно, быстро и оперативно на все заявления. Есть закон, СК следит за его исполнением. Но нам, как специалистам, которые работают вместе с ним и другими государственными органами, говорить о том, что проблема только в Одинцовском районе, неправильно», – говорит Кабанов.
Он поясняет, что нарушения миграционного законодательства наблюдаются во всем Подмосковье. Например, в Московской области районами с подобной проблемой являются Люберцы, Котельники и другие. И сама проблема напрямую связана со столицей – иностранцы устраиваются на работу в Москве, а массово селятся в ближнем Подмосковье.
«И самое главное, что, к сожалению, у нас долгие годы продолжалась безответственная миграционная политика, изрядно припудренная и смазанная коррупцией. Шло формирование этнических анклавов, которые, к слову, образуются там, где есть возможность работы. И поскольку Одинцовский район был одним из быстроразвивающихся, с развитым частным строительством, то это привлекло, естественно, большое количество мигрантов, которые сформировали анклавы», – объясняет член СПЧ.
Подобные сообщества образовались и в самой столице, например, в деревне Сахарово, на территории вблизи рынка «Садовод», а также неподалеку от агрокластера «Фуд Сити» на Теплом Стане. Появление подобных анклавов влияет на рост этнической преступности, считает эксперт.
«Поэтому возбуждение дела по ситуации в Одинцово – это нормальная реакция Следственного комитета. СК также откликается на подобную информацию о миграционных анклавах и миграционном беспределе в других регионах нашей страны. С такими же проблемами сталкивается Екатеринбург, Самара, Тольятти, да у нас есть масса неблагополучных с миграционной позиции регионов. СК правильно реагирует», – заключил Кабанов.
Ранее Следственный комитет России после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий возбудил дело о халатности из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово.