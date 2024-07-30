СК возбудил дело из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово

СК возбудил дело о халатности из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале СК указано, что в обращении к главе ведомства заявители выразили обеспокоенность в связи с массовыми нарушениями миграционного законодательства в Одинцове. По их мнению, бездействие местных властей негативно сказывается на криминогенной обстановке в регионе.

Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль и потребовал от подчиненных представить ему доклад о ходе следственных действий.

Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России «кодекс мигранта».

Напомним, СК предложил создать единую межведомственную базу для сбора и учета информации о мигрантах.