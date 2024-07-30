Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.7 комментариев
СК возбудил дело из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово
СК возбудил дело о халатности из-за нарушений миграционного законодательства в Одинцово
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц Одинцовского городского округа Московской области после жалоб местных жителей и ветеранов боевых действий.
В Telegram-канале СК указано, что в обращении к главе ведомства заявители выразили обеспокоенность в связи с массовыми нарушениями миграционного законодательства в Одинцове. По их мнению, бездействие местных властей негативно сказывается на криминогенной обстановке в регионе.
Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль и потребовал от подчиненных представить ему доклад о ходе следственных действий.
Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России «кодекс мигранта».
Напомним, СК предложил создать единую межведомственную базу для сбора и учета информации о мигрантах.