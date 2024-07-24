Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
СК предложил создать единую межведомственную базу учета мигрантов
Следственный комитет России предложил создать единую межведомственную базу для сбора и учета информации о мигрантах.
В базе будут содержаться сведения об иностранных гражданах, миграционных потоках, а также данные о подлинности документов о владении русским языком, сообщили в пресс-службе СК России, передает ТАСС.
Также предлагается ввести процедуру обязательного получения российской сим-карты после въезда на территорию России, которая будет использоваться для создания личного кабинета мигранта на «Госуслугах».
Ранее в СК рассказали о росте совершенных мигрантами экстремистских преступлений.