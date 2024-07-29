Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
Слуцкий предложил создать в России «кодекс мигранта»
Необходимо создать правовой норматив, предопределяющий правила поведения иностранцев на территории страны, его можно назвать «Кодекс мигрантов», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
В партии решили сформулировать и закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигранта», который станет обязательным набором правил для приезжих, собирающихся «честно трудиться на благо России», сообщил Слуцкий, передает РИА «Новости».
В него будут включены несколько правил, в том числе знание русского языка, обучение ему своей семьи, если семья живет в России, уважение к российской культуре и традициям, соблюдения правил поведения в общественных местах.
Также такие иностранцы должны будут официально трудоустроиться и платить налоги, иметь страхование риска от депортации или выдворения.
Слуцкий также отметил, что мигрантов нужно проводить через дактилоскопическую и геномную регистрацию, а также отправлять их на «психическое тестирование».
Ранее СК России предложил создать единую межведомственную базу для сбора и учета информации о мигрантах.