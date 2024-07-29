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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    2 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    22 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    30 комментариев
    29 июля 2024, 16:44 • Новости дня

    Слуцкий предложил создать в России «кодекс мигранта»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо создать правовой норматив, предопределяющий правила поведения иностранцев на территории страны, его можно назвать «Кодекс мигрантов», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    В партии решили сформулировать и закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигранта», который станет обязательным набором правил для приезжих, собирающихся «честно трудиться на благо России», сообщил Слуцкий, передает РИА «Новости».

    В него будут включены несколько правил, в том числе знание русского языка, обучение ему своей семьи, если семья живет в России, уважение к российской культуре и традициям, соблюдения правил поведения в общественных местах.

    Также такие иностранцы должны будут официально трудоустроиться и платить налоги, иметь страхование риска от депортации или выдворения.

    Слуцкий также отметил, что мигрантов нужно проводить через дактилоскопическую и геномную регистрацию, а также отправлять их на «психическое тестирование».

    Ранее СК России предложил создать единую межведомственную базу для сбора и учета информации о мигрантах.

    28 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, случайно разбившего бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе после Главного военно-морского парада в Петербурге, сообщили СМИ.

    Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, прибывших в РФ по случаю Дня ВМФ, а также командующих морскими силами дружественных стран, в частности Азербайджана, Алжира, Вьетнама, Гвинеи, Джибути, Египта, Камеруна, Намибии, Катара, пишет «Московский комсомолец».

    После того, как Путин поздравил иностранных моряков с праздником и поблагодарил за участие в мероприятии, гостям стали разносить шампанское. Один из иностранцев случайно разбил бокал. Громкий стук привлек внимание президента. Увидев, что гость пытается собрать осколки с паркета, Путин его остановил. «У нас не принято, это на счастье», – пояснил он.

    Ранее Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.

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    28 июля 2024, 18:02 • Новости дня
    Во Франции возмутились из-за напрасной очистки Сены

    Филиппо: Франция потратила впустую 1,4 млрд на очистку Сены

    Во Франции возмутились из-за напрасной очистки Сены
    @ LIONEL BONAVENTURE/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филлипо резко раскритиковал французские власти за неэффективные траты на очистку Сены, которые не позволили провести запланированные заплывы в рамках Олимпийских игр.

    Политик в своем посте в Х (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил возмущение тем фактом, что на «очистку Сены» было потрачено 1,4 млрд евро, а результат оказался нулевым, передает РИА «Новости».

    Филлипо также напомнил о символическом заплыве министра спорта Амели Удеа-Кастера, который должен был продемонстрировать безопасность воды в Сене, и призвал ее повторить этот опыт после последних событий.

    Ранее сообщалось, что тренировочный заплыв триатлонистов, который должен был состояться в воскресенье, отменили из-за плохого качества воды в Сене.

    Напомним, 21 июля глава оргкомитета Игр Тони Эстанге заявил, что река Сена, благодаря Олимпийским играм в Париже, станет безопасной для всех людей.

    Кроме того, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в преддверии ОИ, чтобы подтвердить чистоту реки. Между тем мэр Парижа Анн Идальго также обещала окунуться в воды Сены.

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    29 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams

    Российские артиллеристы «Краснополем» уничтожили застрявший в грязи танк Abrams

    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили застрявший в грязи американский танк Abrams вместе с экипажем на Авдеевском направлении СВО, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении ведомства говорится, что Abrams был уничтожен военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С», передает ТАСС.

    По словам командира САУ с позывным Восьмой, российские военные долго охотились за танком Abrams, нашли и уничтожили его в грязи, где он застрял вместе с экипажем.

    В Минобороны России добавили, что корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотников «Орлан-30».

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр».

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    29 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска

    Алаудинов: У Славянска – Краматорска первая линия укреплений ВСУ полностью утеряна

    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    Как сказал Алаудинов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об укреплениях ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка, подразделения Минобороны продвигаются, первая линия их укрепов полностью для ВСУ утеряна, и сегодня российские войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал, что в Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России.

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    28 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    В МОК заявили, что не причастны к удалению видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    @ Claudio Thoma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за удаление видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже, заявили в пресс-службе МОК.

    Там пояснили, что МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках. Например, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

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    29 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Ученые впервые засняли на видео столкновение исполинской акулы с кораблем
    Ученые впервые засняли на видео столкновение исполинской акулы с кораблем
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским и ирландским ученым удалось зафиксировать на видео случай столкновения семиметровой исполинской акулы с судном у берегов Ирландии.

    Как сообщает издание IFLScience, случай столкновения исполинской акулы с судном впервые в истории удалось запечатлеть на камеру. нцидент произошел у берегов Ирландии, где исследователи проводили наблюдения за местной популяцией акул.

    Для сбора данных ученые оснастили одну из акул видеокамерой, которая автоматически отцепляется и всплывает на поверхность после нескольких часов работы. Полученные записи показали, что перед столкновением акула активно кормилась на мелководье. Однако при приближении судна она попыталась уклониться, но все же получила удар килем корабля.

    После столкновения акула резко изменила свое поведение: она покинула прибрежную зону и ушла на глубину, где провела следующие 7,5 часов. На видеозаписи видно, что акула периодически ложилась на дно, вероятно, для отдыха. Ученые пока не могут точно сказать, вернулась ли акула после этого на мелководье.

    Ранее китовую акулу – самую крупную рыбу в мире, заметили около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море.

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    28 июля 2024, 22:36 • Новости дня
    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль

    Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и в Ливию

    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с Израилем то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

    Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами.

    Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности Турции, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал», передает РИА «Новости».

    Местные СМИ напомнили, что в ноябре прошлого года миссия турецких вооруженных сил была продлена в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

    Также в ноябре 2023 года был продлен мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.

    Ранее Эрдоган рассказал, что глава «Моссада» провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. Переговоры принесли некоторые позитивные шаги.

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    29 июля 2024, 10:30 • Новости дня
    Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали

    Группа «Вагнер» заявила о потерях в ожесточенных боях с боевиками в Мали

    Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, есть потери среди бойцов, погиб командир штурмового отряда.

    Как говорится в заявлении группы в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера», с 22 по 27 июля военнослужащие FAMа и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») в окрестностях Тин-Заутина вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и «Аль-Каида* в Сахеле», передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в первый день «группа Пруда» уничтожила большую часть исламистов, но наступившая песчаная буря позволила противнику перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек, в связи с чем командованием ЧВК «Вагнер» было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий.

    В заявлении отмечается, что 25 июля боевики вновь атаковали, но попытка нападения была отбита.

    «В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат FAMa. Последняя радиограмма от «группы Пруда» поступила 27 июля в 17.10: «Остались втроем, продолжаем вести бой», – добавляется в заявлении.

    Подчеркивается, что командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко погиб в бою.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия нанесла удар в Африке по военному престижу США.

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    29 июля 2024, 04:00 • Новости дня
    Маск обвинил Харрис в желании устроить «холокост человечества»
    Маск обвинил Харрис в желании устроить «холокост человечества»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Философия вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    В соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) Маск прокомментировал одно из заявлений Харрис в Пенсильвании в сентябре 2023 года. Вице-президент тогда обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата..

    «Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине – тревожность из-за климата» <...> Это страх перед будущим и неизвестностью – есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома», –приводит РИА «Новости» слова Харрис.

    Маск увидел в этих словах угрозу всем людям. По его словам, естественным продолжением философии Харрис стал бы фактический холокост всего человечества, его вымирание.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что победа вице-президента Камалы Харрис на выборах в ноябре приведет к втягиванию страны в третью мировую войну.

    Газета ВЗГЛЯД перечисляла пять слабых мест Камалы Харрис.

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    29 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    Сына миллиардера Бажаева отправили под арест на два месяца
    Сына миллиардера Бажаева отправили под арест на два месяца
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын бизнесмена-миллиардера Мусы Бажаева Тимур помещен под стражу по решению Замоскворецкого суда Москвы, его обвиняют в нападении на полицейского.

    Бажаеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября, передает ТАСС.

    ГУ МВД по Москве сообщало, что Тимур Бажаев напал на правоохранителя, который запретил ему идти на закрытую территорию олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.

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    29 июля 2024, 05:09 • Новости дня
    Экс-подполковник СБУ раскрыл детали нападения на Белгородскую область

    Прозоров: Первыми в Белгородскую область в марте вторглись наемники, РДК не существует

    Tекст: Вера Басилая

    Первыми в Белгородскую область вторглись профессиональные силы спецопераций и иностранные наемники, это не было нападением «Русского добровольческого корпуса» (признано террористической организацией, запрещено в России) и «Легиона «Свобода России» (запрещено в России), как это преподносит Киев, сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, украинские ССО и иностранцы  должны были обеспечить плацдарм, куда по плану должны были зайти бронетехника под флагами РДК(признано террористической организацией, запрещено в России) и ЛСР (признано террористической организацией, запрещено в России), но их «знатно встретили» российские войска, передает РИА «Новости».

    Прозоров отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, потери киевский режим понес колоссальный. Он рассказал со слов очевидцев об «усеянной» десятками тел нападавших дороге от границы до церкви в селе Козинки.

    По его словам, украинские пленные говорят, что их «ждали и перебили их массу».

    Прозоров заявил, что Русского добровольческого корпуса на самом деле не существует. По его словам, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги.

    «На самом деле, в этом РДК, я думаю, не наберется даже и 50 человек. Все операции, которые якобы проводит РДК, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные», – подчеркнул экс-офицер СБУ.

    По его словам, украинские пленные, участвовавшие в боях на границе Белгородской области, признаются, что  шевроны и флаги корпуса перед боями раздавали обычным украинским военнослужащим.

    Прозоров также обратил внимание, что на видео с РДК все время позируют одни и те же люди, все остальные – они в балаклавах, потому что это украинские военнослужащие.

    По его данным, западные спецслужбы выделяли деньги на формирование РДК, и теперь Киеву надо отчитываться, а вторжения в Белгородской области – попытка показать, куда якобы тратятся деньги.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    До этого польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

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    29 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    В ФРГ призвали Бербок покинуть пост до выяснения обстоятельств визового скандала
    В ФРГ призвали Бербок покинуть пост до выяснения обстоятельств визового скандала
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо покинуть свой пост до выяснения обстоятельств скандала вокруг выдачи виз мигрантам, заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

    Вайдель на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала на расширение визового дела Бербок. Теперь, по ее словам, министерство иностранных дел «действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов». Сейчас, уточнила лидер АдГ, прокуратура проводит расследование, поэтому Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств, передает ТАСС.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов.

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    29 июля 2024, 13:19 • Новости дня
    Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор

    The Guardian: Причиной смерти Шинейд О’Коннор стала болезнь легких и бронхиальная астма

    Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор
    @ Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма стали причиной смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, сообщила газета The Guardian со ссылкой на запись в свидетельстве о смерти певицы.

    Как пишет издание, первый муж и близкий друг О’Коннор Джон Рейнолдс оформил свидетельство о смерти в Лондоне 24 июля 2024 года, в котором говорится, что смерть наступила вследствие «обострения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей», передает ТАСС.

    Ранее британский коронер, который расследовал причину смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, подтвердил, что она наступила по естественным причинам.

    Напомним, О’Коннор умерла в июле 2023 года в возрасте 56 лет.

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    29 июля 2024, 02:52 • Новости дня
    Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти

    Сийярто обвинил власти Польши в лицемерии из-за покупки российской нефти

    Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на обвинения со стороны Польши в сохранении страной экономических связей с Россией, обвинив Варшаву в лицемерии из-за закупок российской нефти.

    «Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», – цитирует РИА «Новости» Сийярто.

    По его словам, в энергообеспечении собственной страны нет ничего плохого, «не надо лицемерить и не надо винить других».

    Глава МИД Венгрии так же отметил, что Будапешт долго терпел провокации и лицемерие властей Польши, но «теперь стакан полон».

    Ранее Сийярто заявил, что альтернативы поставкам Будапешту российской нефти через территорию Украины нет.

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    28 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    У родственницы эмира Катара по дороге на Олимпийские игры украли 11 роскошных сумок

    Tекст: Ольга Иванова

    У родственницы эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры, сообщает газета Le Parisien.

    Как пишет издание, скоростной поезд, на котором ехала женщина, направлялся из Ниццы в Париж. Внутри багажа находились люксовые аксессуары бренда Hermes. Свояченицу эмира Катара сопровождала горничная, сообщает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что для поиска украденного поезд остановили на 20 минут, но ни сумки, ни вора не нашли. Представители транспортной компании SNCF сняли с себя всю ответственность, поскольку в правилах перевозчика указывается, что путешественники сами несут ответственность за свой багаж.

     Ранее у одного из координаторов доставок на объекты Олимпийских игр в городе Лилль во Франции украли бейдж и компьютер.

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    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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