Слуцкий предложил создать в России «кодекс мигранта»

Tекст: Алексей Дегтярев

В партии решили сформулировать и закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигранта», который станет обязательным набором правил для приезжих, собирающихся «честно трудиться на благо России», сообщил Слуцкий, передает РИА «Новости».

В него будут включены несколько правил, в том числе знание русского языка, обучение ему своей семьи, если семья живет в России, уважение к российской культуре и традициям, соблюдения правил поведения в общественных местах.

Также такие иностранцы должны будут официально трудоустроиться и платить налоги, иметь страхование риска от депортации или выдворения.

Слуцкий также отметил, что мигрантов нужно проводить через дактилоскопическую и геномную регистрацию, а также отправлять их на «психическое тестирование».

Ранее СК России предложил создать единую межведомственную базу для сбора и учета информации о мигрантах.