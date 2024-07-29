Песков: Россия продолжит сотрудничество с Венесуэлой в том числе в обороне

Tекст: Алексей Дегтярев

Москва развивает отношения с Каракасом во всех областях, в том числе в «чувствительных», ответил Песков на вопрос о возможном расширении сотрудничества после избрания Николаса Мадуро на новый президентский срок, передает ТАСС.

«Уделяем большое внимание [этому], знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства. Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и всех россиян, поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой», – заключил представитель Кремля.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набрал 51,2% голосов, он побеждает на президентских выборах. Его с переизбранием поздравил российский коллега Владимир Путин.