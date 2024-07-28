В Адмиралтействе установили посвященные событиям в истории ВМФ барельефы

Белоусов открыл посвященный открытию Антарктиды русскими моряками барельеф

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, Белоусов в день ВМФ открыл барельефы, которые посвящены выдающимся событиям в истории отечественного флота, а также вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

На торжественной церемонии были представлены барельеф «Открытие Антарктиды русскими моряками (1820 год)» и четыре портретных барельефа флотоводцев и первооткрывателей, которые принесли славу Военно-морскому флоту. Это портреты адмиралов Михаила Лазарева, Фаддея Беллинсгаузена, Григория Спиридова, Павла Нахимова и Федора Ушакова.

Белоусов подчеркнул, что благодаря военному таланту Спиридова, Нахимова, Ушакова и мужеству российских моряков одержаны громкие победы при Чесме, Синопе и Корфу. Они приумножили славу отечественного флота и закрепили за Россией статус великой морской державы, убежден министр.

По его словам, корабли под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева первыми в истории достигли Антарктиды. Открытие шестого материка русскими мореплавателями стало важнейшим географически событием XIX века, добавил Белоусов.

Военнослужащие, которым были вручены награды, проявили мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач, и были удостоены ордена Александра Невского, ордена Мужества, ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота, и отметил гордость за страну как за морскую державу. Напомним, в воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.