Три человека в Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ

Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

Tекст: Александра Юдина

«Господин Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями»», – передает ТАСС слова российского министра.

Лавров отметил: канцлер и не скрывал, что размещение ракет США в Германии является американской инициативой.

«Шольца никто не спрашивал, хотят ли немцы такого размещения или нет. То есть он не скрывал, что решение было американским», – заключил глава МИД.

Ранее Шольц связал вопрос размещения американских ракет в Германии с прекращением Россией спецоперации. Он также заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.