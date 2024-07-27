Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.27 комментариев
Три человека в Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ
В результате атаки со стороны Украины в Краснояружском и Белгородском районах пострадали мужчина, женщина и 11-летний ребенок, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Взрывное устройство было сброшено с беспилотника на легковой автомобиль, в котором находились два мирных жителя. Мужчина позже обратился за помощью к медикам, женщина от госпитализации отказалась, передает РИА «Новости».
«Также в поселке Политотдельский в результате атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок», – сообщил губернатор.
Ранее при обстреле ВСУ села Бочковка Белгородской области погиб человек.