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На форуме фонда «Защитники Отечества» обсудили цифровизацию помощи бойцам СВО
В пятницу в Грозном состоялось пленарное заседание первого всероссийского цифрового форума фонда «Защитники Отечества», модератором которого выступила замглавы Минобороны, председатель фонда Анна Цивилева.
Темами заседания стали актуальный статус цифровизации фонда, перспективные цифровые тренды страны и вопросы цифровизации мер поддержки ветеранов и семей героев СВО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы подводим итоги огромной работы. На форуме в Грозном более 500 человек – ИТ-специалистов со всей страны, наших сотрудников – работали вместе с представителями государственных ведомств, обсуждая проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации. Для фонда это одно из приоритетных направлений развития», – отметила Цивилева.
В заседании также участвовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы Минтруда Александр Кожевников, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.
Цивилева в своем выступлении поблагодарила Минцифры за активную реализацию проектов по цифровой трансформации, в том числе для оказания помощи ветеранам СВО и родным погибших.
«Наша задача – сопровождать ветеранов СВО в удобной для них форме. Важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки. Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение, которое является нашей главной целью», – сообщил глава Минцифры Шадаев.
Важность проекта в ходе своего выступления отметил глава Чечни Кадыров. По его мнению, он не только обеспечит доступ к необходимым ресурсам и услугам, но и повысит эффективность взаимодействия с государственными структурами, что положительно скажется на качестве жизни этой категории граждан.
Основными задачами форума стали определение потребностей в цифровых сервисах ветеранов и глав семей героев, формирование решений, определяющих проактивность оказания услуг, минимизация сроков и документов для оказания услуг и мер поддержки посредством их сбора по межведомственным запросам, определение целей развития и цифровизации, перспектив на последующий год.
Во второй день форума также состоялась сессия защиты проектов после серии круглых столов: «Обеспечение техническими средствами реабилитации участников СВО и адаптация жилых помещений инвалидов», «Организация содействия в получении мер социальной поддержки», «Первичный прием и сопровождение ветеранов и членов их семей», «Цифровизация услуг и мер социальной поддержки». В них участвовали представители фонда «Защитники Отечества», федеральных ведомств, субъектов РФ, а также ведущие ИТ-специалисты.