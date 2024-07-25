Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.10 комментариев
Россия обвинила Запад в помехах поставкам продовольствия нуждающимся странам
Замглавы МИД Панкин обвинил Запад в попытках заблокировать поставки российского продовольствия нуждающимся странам
Запад пытается помешать поставкам продовольствия и удобрений из России нуждающимся странам, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин.
Панкин, слова которого приводятся на сайте МИД, на министерской встрече G20 в Рио-де-Жанейро отметил, что уровень «голода и недоедания», по данным ООН, свидетельствует о «крайне неблагополучной и шокирующей картине». Так, около «50 млн человек – прежде всего, в странах Сахеля, секторе Газа, в Афганистане, Йемене, Сирии – находятся на грани голодной смерти», заявил Панкин. Он отметил, что самая тяжелая ситуация наблюдается в секторе Газа.
Запуск Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью должен «гальванизировать усилия по налаживанию продовольственной безопасности». Россия готова «делиться со всеми заинтересованными странами нашими доказанными передовыми практиками и ноу-хау».
В числе самых востребованных программ Панкин назвал «школьное питание, поддержку малых фермерских хозяйств, социальную защиту населения и укрепление роли женщин в экономике». В России работают над созданием научно-исследовательского центра международной продовольственной безопасности.
Однако страны Запада ведут «кампанию дезинформации, усиливают «зажим» поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам». При этом на Западе пытаются «скрыть истинные причины негативных тенденций» – ошибки западных стран в вопросах финансовой, экономической и энергетической сфер. Негативное влияние на рынки оказывают западные санкций и протекционизм, сказал Панкин.
Он подчеркнул, что сейчас, по оценке ООН, нет недостатка продовольствия, проблемы вызваны «распределением и ценовой конъюнктурой». Россия ответственно и добросовестно исполняет свои обязательства, указал Панкин, отметив, что «на долю российских агрокомпаний пришлось порядка четверти глобального экспорта пшеницы». Однако Запад возводит торговые барьеры, не допускает российские суда в европейские порты, вводит запреты на страхование грузов и транзакции. Все это «ухудшает глобальную продовольственную безопасность», сказал он.
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские продукты остаются востребованными на внешних рынках, несмотря на санкции. Россия является ведущим поставщиком на внешние рынки по многим товарам, она на третьем месте по торговле ячменем, на втором – по зерновым и зернобобовым, подсолнечному и рапсовому маслу, на первом – по пшенице.