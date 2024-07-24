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    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    3 комментария
    24 июля 2024, 21:29 • Новости дня

    ФБР: Стрелявший в Трампа изучал информацию об иностранных лидерах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа искал данные в том числе об иностранных лидерах, сообщил глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.

    По словам Рея, установлено, что стрелок интересовался значимыми фигурами Республиканской и Демократической партий США, а также некоторыми иностранными должностными лицами, передает ТАСС.

    «[Однако] это не кажется каким-то списком целей или чем-то подобным. Речь идет о кэшированных изображениях после поиска новостных статей», – уточнил глава ФБР.

    Ранее газета Washington Post писала, что следователи пока обнаружили немного доказательств, свидетельствующих о том, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал под влиянием какой-либо идеологии.

    22 июля 2024, 12:02 • Новости дня
    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис

    Германский политолог Рар: Западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы

    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис
    @ Tierney L. Cross/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Камала Харрис для европейцев – это «спасительница» от «диктатора» Трампа. Именно поэтому после выхода Байдена из гонки медиа и либеральные политики будут всячески раскачивать пропаганду в ее поддержку и усилят давление на Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден вышел из президентской гонки.

    «Европейские либералы рукоплещут, на лицах европейских политиков – радость и облегчение. СМИ бросаются восхвалять Камалу Харрис, которую будут прославлять как «спасительницу» Европы от «диктатора» Трампа», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, «западные элиты сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». «Для них она – «реинкарнация» прежнего президента и любимца либерального Запада, а именно – Барака Обамы», – считает аналитик.

    Он также указал, что особенно «торжествуют» именно СМИ, которые «во многом причастны к снятию Байдена». «Медиа активно качали кампанию за его отстранение. Сейчас же они почувствовали силу и возьмутся за агитацию в пользу Харрис. На этом фоне критика и обвинения в адрес Трампа будут только усиливаться», – убежден политолог.

    Между тем сама Харрис пока не будет обращать внимание на Европу, добавляет эксперт. «У нее остались считанные месяцы на то, чтобы завоевать доверие американцев, а местный избиратель хочет знать – как она будет решать внутренние проблемы Америки, среди которых миграция, социальные вопросы и экономика. Поэтому ждать больших заявлений по внешней политике не стоит», – рассуждает Рар.

    Харрис также может усилить нападки на Трампа, обращая внимание на его возраст, допускает эксперт. «Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», – заключил Рар.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (10)
    23 июля 2024, 17:56 • Новости дня
    Отвечающая за безопасность Трампа глава Секретной службы подала в отставку

    Глава Секретной службы США Читл подала в отставку

    Отвечающая за безопасность Трампа глава Секретной службы подала в отставку
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку на следующий день после признания в том, что попытка покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа была колоссальным провалом, сообщили американские СМИ.

    Читл сама подала в отставку, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Сообщение об отставке появилось на следующий день после того, как главу Секретной службы подвергли жесткой критике в Палате представителей США.

    В ходе этих слушаний попытку покушения на Трампа назвали крупнейшим провалом этой службы.

    Напомним, 13 июля в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

    Коментарии (27)
    22 июля 2024, 03:18 • Новости дня
    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором

    Трамп счел «позорным» выход Байдена из президентской гонки в США

    Трамп: Байден вышел из гонки с полным позором
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки «с полным позором», заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.

    В обращении, распространенном через смс-рассылку, Трамп заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос CBS о том, готов ли он к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, Трамп отметил, что его противник на дебатах пока не определен. «Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп назвал Байдена худшим президентом, комментируя его выход из предвыборной гонки.

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    Коментарии (4)
    22 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон

    Американист Межуев рассказал о преимуществах Харрис в противостоянии с Трампом

    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перспективы Камалы Харрис на грядущих выборах в США не стоит недооценивать. Она молода, имеет опыт вице-президентства, а в случае победы станет первой женщиной – главой Белого дома. Дональду Трампу придется внести значительные изменения в свою стратегию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Джо Байден заявил, что не будет переизбираться на пост главы государства.

    «Решение Байдена обусловлено серьезным внутрипартийным давлением. Скорее всего, наиболее влиятельные демократы и их спонсоры дали понять действующему главе Штатов, что в его повторную победу они не верят. Вероятно, другого выхода у них попросту не было», – сказал политолог-американист Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Любой публичный выход Байдена отрицательно сказывался на рейтинге. Его последние выступления, несмотря на очевидную срежиссированность, все больше и больше доказывали стремительное ухудшение физического состояния политика. Теперь осталось узнать, готова ли Демократическая партия официально выдвинуть Камалу Харрис в кандидаты на президентский пост», – отмечает он.

    «Думаю, ее перспективы можно описать как положительные. Разрыв в рейтингах с Дональдом Трампом составляет лишь несколько процентов. При этом будущая кампания может строиться на том, что в случае победы она станет первой женщиной – главой Белого дома. В ее пользу играет и относительно молодой возраст», – подчеркивает собеседник.

    «В этом плане ситуация достаточно сильно осложнится именно для Дональда Трампа. Раньше на фоне Джо Байдена именно он выглядел фаворитом. Теперь же возраст, скорее всего, будут использовать против него – Харрис непременно попытается разыграть этот козырь», – считает эксперт.

    «К тому же за ее плечами остаются четыре года на посту вице-президента США. Отвергать такую кандидатуру было бы неразумно. Конечно, распространено мнение, что она не отличается блестящим интеллектом. Однако это в большей степени вопрос публичного имиджа, над которым за четыре месяца можно достаточно неплохо поработать», – добавляет он.

    «Важно понимать, что недостатки Харрис демократы попытаются оттенить за счет претендента на пост вице-президента. Кто именно займет это место – большая интрига. Тем не менее шансы на победу у будущей пары оппонентов Трампа имеются. Однако ее шансы на превращение в самостоятельную фигуру крайне малы», – акцентирует собеседник.

    «Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон. Скорее всего, вокруг нее сплотится все антироссийское лобби США. В этом плане для Москвы на текущий момент более предпочтительным выглядит ноябрьский триумф Трампа. Но важно напомнить, что делать ставку на какого-либо кандидата, исходя из наших национальных интересов, все же не стоит», – заключил Межуев.

    Ранее президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем он пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Однако многие обратили внимание на тот факт, что Байден ограничился лишь письменным заявлением, не обратившись к американцам в видеоформате. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что сутки назад Байден заявлял, что намерен продолжать избирательную кампанию, но неожиданно вышел из нее. Кроме того, он напомнил, что Линдон Джонсон в 1968 году выступил перед нацией с 40-минутной речью, когда решил не участвовать в выборах.

    В свою очередь Дональд Трамп в обращении, распространенном через СМС-рассылку, заявил, что вашингтонская элита, испытывающие ненависть к США СМИ и «коррумпированное глубинное государство» предприняли все возможные усилия, пытаясь «защитить Байдена». Однако в результате тот «с полным позором вышел из гонки».

    Решение Байдена вызвало во многом бурную реакцию на Западе. Так, чешский премьер Петр Фиала сказал, что «держит кулаки за США и надеется, что в результате демократического соревнования двух сильных и равных кандидатов появится хороший президент», пишет The New York Times.

    «В Германии, где антипатия бывшего президента Дональда Трампа к альянсу НАТО и его несколько непроницаемая позиция по украинскому вопросу вызвали беспокойство, канцлер Олаф Шольц особо отметил резко отличающийся подход Байдена от изоляционистских наклонностей Трампа», – добавляет издание. По словам Шольца, благодаря нынешнему главе Белого дома «трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США являются для нас хорошим и надежным партнером».

    Владимир Зеленский, между тем, заявил, что уважает «жесткое, но сильное» решение Байдена, и поблагодарил его за «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    Коментарии (14)
    23 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Трамп заявил о перевороте против Байдена
    Трамп заявил о перевороте против Байдена
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

    Трамп заверил, что в ситуации с Байденом можно говорить о перевороте, передает РИА «Новости».

    Также сенатор Джей-Ди Вэнс добавил, что речь идет «о реальной проблеме», ее необходимо решать.

    «Если Байден не может баллотироваться на пост президента, обратитесь к 25-й поправке, а не делайте это самым выгодным в политическом плане для демократов образом», – отметил сенатор.

    Также Трамп рассказал, что у демократов «плохая политика», так как они тратят деньги на «неработающие вещи».

    Экс-президент добавил, что у демократов плохая миграционная и военная политика.

    Напомним, сообщение о решении не участвовать в выборах президента США Байден разместил в соцсетях и не появлялся на публике. В связи с этим в американском обществе стали высказывать обеспокоенность в связи с состоянием его здоровья.

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    24 июля 2024, 12:43 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Спикер МИД Захарова объяснила, почему Зеленский решил поговорить с Трампом

    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом из-за страха потерять привязку к власти в Киеве, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, «карманный диктатор» (Зеленский) решил позвонить Трампу после покушения на последнего для того, чтобы навсегда остаться в украинской власти, передает ТАСС.

    «Никаких этических сдерживающих моментов», – заверила она.

    Также дипломат напомнила о словах экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Зеленский «выиграл» власть в Киеве в обмен на жизни простых украинцев.

    Кроме того, Захарова назвала скудными итоги участия Зеленского «со своей фирменной протянутой рукой» в четвертом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

    «Итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные», – заключила она.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, какой новый рычаг давления на Зеленского появился у Трампа.

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    23 июля 2024, 09:45 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    Трамп назвал Харрис «злобной и тупой»
    @ Bonnie Cash/CNP,White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал «злобной и тупой» потенциальную соперницу на президентских выборах – демократа и вице-президента Камалу Харрис, пишет New York Post.

    «Харрис можно описать двумя словами: тупая и злобная. Это плохая комбинация», – передает ТАСС его слова.

    По данным газеты, в штабе Харрис в ответ напомнили о прошлом политика, пригрозив экс-президенту привлечением к ответственности по судебным делам.

    Ранее стало известно, что Харрис набрала голоса для утверждения кандидатом в президенты от Демпартии США.

    Напомним, действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания. Он заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

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    21 июля 2024, 22:53 • Новости дня
    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск после объявления Байдена о выходе из предвыборной гонки заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»

    Маск заявил об отказе «настоящих властей» США от «старой марионетки»
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне объявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки, американский предприниматель Илон Маск заявил, что «настоящие власти отказываются от старой марионетки».

    По мнению Маска, «настоящие власти» отказались от «старой марионетки», рассчитывая на «ту, у которой больше шансов обмануть общественность». Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что эти «настоящие власти» боятся кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, «потому что он не марионетка», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден объявил, что принял решение отказаться от участия в выборах. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и призвал демократов объединиться и победить Трампа.

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Демократы назвали Трампа «слишком старым» для президентства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Демократической партии США после выхода действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки назвали кандидата от республиканцев 78-летнего Дональда Трампа «слишком старым» для того, чтобы возглавить страну.

    С соответствующими утверждениями выступили член Палаты представителей штата Огайо Кейси Вайнштейн, бывший член палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерс и член Палаты представителей Конгресса Максвел Фрост, передает РИА «Новости».

    Селлерс в беседе с телеканалом CNN выразил сомнение в способности Трампа проработать еще четыре года, так как ему «почти 80 лет», а Фрост назвал экс-президента США «старейшим кандидатом в истории».

    Ранее стало известно о реакции семьи и Белого дома на выход Байдена из президентской гонки.

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    22 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    Европейские политики отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    Европейские политики отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры после снятия президента США Джо Байдена с предвыборной гонки использовали момент, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, и в то же время указали на достижения действующего лидера Белого дома, пишет Politico.

    Издание приводит высказывания политиков, опубликованные в различных соцсетях. Так, канцлер Германии Олаф Шольц написал: «Мой друг Джо Байден многого достиг: для своей страны, для Европы, для мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США для нас хороший и надежный партнер». Шольц отметил, что решение Байдена больше не баллотироваться заслуживает уважения, пишет Politico.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск также похвалил Байдена, заявив, что он принял много трудных решений для безопасности Польши и мира, а также усиления демократии. Также Туск предположил, что это был «самый трудный день в жизни Байдена».

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уважает выбор Байдена, предположив, что он принял такое решение, основываясь на том, что «будет лучше для американского народа».

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    9 комментариев

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала написал: «Это ответственный и лично трудный шаг, но он тем более ценен. Я скрещиваю пальцы за США, что хороший президент появится в результате демократического соревнования между двумя сильными и равными кандидатами».

    Аврора Лалюк, депутат Европарламента от группы социалистов и демократов и будущий лидер парламентского комитета по экономическим и валютным вопросам, назвала Байдена «определенно, великим президентом».

    Комиссар по экономике Паоло Джентилони поблагодарил Байдена за его службу и показал фигурку Камалы Харрис, которая «живет на его столе в Брюсселе».

    Лидер Партии реформ Великобритании и европейский подстрекатель толпы Найджел Фарадж написал, что предсказал выход Байдена из гонки в сентябре, и предсказал победу Трампа в ноябре.

    В то же время ведущий депутат Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра кратко написал: «Трампа это тоже не остановит».

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после выхода Байдена из гонки заявил, что «политика никогда не была такой интересной».

    Ранее жители США возмутились отсутствием речи Байдена о выходе из предвыборной гонки.

    Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя отказ Джо Байдена от участия в выборах, заявил, что президент США «свергнут в результате переворота».

    Российские политики, политологи и блогеры пожелали президенту США Джо Байдену здоровья и преимущественно шутками отреагировали на его снятие с предвыборной гонки.

    Коментарии (2)
    24 июля 2024, 17:30 • Новости дня
    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис

    Дробницкий: При проведении опроса социологи не учли мнение ключевых штатов

    Дробницкий усомнился в чистоте проводимых в США опросов по кандидатуре Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С момента замены Джо Байдена на Камалу Харрис прошло слишком мало времени, избиратели не в полной мере успели осознать произошедшее. Более того, при проведении опроса не было учтено мнение ключевых штатов. Исследование больше похоже на маркетинговый ход, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Камала Харрис опередила Дональда Трампа в первом опросе после выхода Джо Байдена из гонки.

    «До того как Джо Байден вышел из президентской гонки, социологи указывали, что лучшей заменой ему станет Камала Харрис. Уже тогда возникали вопросы, как именно производились замеры общественного мнения. С нынешними данными Reuters та же проблема», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Он убежден: доверять американской социологии не стоит. «В данном исследовании социологи не опросили те штаты, которые традиционно предопределяют исход президентской гонки в США. Более того, агентство пишет, что статистическая погрешность составляет 3,5%. И это при том, что разрыв между Харрис и Трампом – 2%», – детализировал аналитик.

    Политолог также указал на слишком короткий период, прошедший с момента замены кандидата от Демпартии. «За это время избиратели вряд ли что-то осознали. Максимум ядерный электорат демократов мог из состояния полной паники перейти в состояние умеренного оптимизма», – считает Дробницкий. По его мнению, результаты опроса, который добавил Харрис 2% и изменил тренд с ниспадающего на восходящий, – подделка.

    Политолог прогнозирует появление в ближайшее время еще ряда подобных исследований, их цель – дать ускорение Харрис на старте. «Видимо, предполагается, что какие-то люди должны подтасовать голоса и 5 ноября. Это очень опасный путь, который ведет к нарастанию гражданского конфликта», – акцентировал он.

    Собеседник отметил, что другие опросы не дают столь радостных для вице-президента результатов. «Полагаю, агентства, которые участвуют в рейтинговой атаке в пользу Харрис, не будут делать замеры в ключевых штатах до тех пор, пока не станет известен кандидат в вице-президенты», – прогнозирует Дробницкий.

    «Тем не менее линия политического маркетинга понятна: Камала Харрис мобилизует вокруг себя молодых, а также чернокожих. Уже звучат голоса о том, что у нее энергетика, как у Барака Обамы, она чуть ли не новый Мессия. Вокруг Харрис также построили образ «прокурора Трампа». Более того, она выступила с соответствующей речью, в которой, в частности, сказала, что вела много дел с нехорошими людьми, насильниками и мошенниками, и узнает в типаже Трампа преступника», – рассказал собеседник.

    На этом фоне та группа демократов, которая была за замену Байдена на Харрис, убеждена в том, что теперь они точно выиграют выборы. Но, как считает Дробницкий, эта эйфория продлится недолго. По его оценкам, недели через две-три начнутся серьезные проблемы внутри партии. В этой связи он напомнил, что многие политические тяжеловесы до сих пор хранят молчание по поводу участия Харрис в гонке. «Представление о том, что выборы можно выиграть за счет маркетинга или подтасовав голоса, неверно. Многие это понимают, но посмотрим, какие шаги они будут предпринимать», – заключил Дробницкий.

    Ранее вице-президент США Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты национального опроса Reuters и исследовательской компании Ipsos.

    Исследование было проведено 22–23 июля, после того как Джо Байден отказался от борьбы за переизбрание и поддержал Харрис как кандидата от демократов. Участие в опросе принял 1241 взрослый американец по всей стране, включая 1018 зарегистрированных избирателей. Харрис поддержали 44% зарегистрированных избирателей, в то время как Трампа – 42%. В исследовании от 15–16 июля они оба получили 44%, а 1–2 июля Трамп опередил Харрис на один процентный пункт.

    Около 56% зарегистрированных избирателей согласились, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с проблемами». 78-летнего Трампа так охарактеризовали 49% респондентов, 81-летнего Байдена – 22%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

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    22 июля 2024, 14:26 • Новости дня
    Трамп потребовал от Байдена компенсацию затрат на предвыборную кампанию

    Трамп решил потребовать от Байдена компенсации затрат на предвыборную кампанию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден должен возместить республиканцам средства, потраченные на предвыборную кампанию против него, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

    «Итак, мы вынуждены тратить время и деньги на борьбу с жуликоватым Джо Байденом, у него плохие рейтинги после провальных дебатов и он сходит с дистанции», – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

    По его словам, республиканцам придется начать все сначала, но сначала Байдену следует заплатить «компенсацию за мошенничество», за распространение ложной информации о его способности баллотироваться и быть президентом.

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    Ранее Трамп заявил, что Байден выбыл из предвыборной гонки «с полным позором».

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    23 июля 2024, 18:36 • Новости дня
    Британские букмекеры оценили шансы на победу Трампа на выборах

    Британские букмекеры дали Трампу шансы в 63-69% на победу на выборах президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность победы кандидата-республиканца Дональда Трампа на выборах президента США оценивается существенно выше 50%, считают букмекеры в Британии, соответствующие коэффициенты ставок появились в букмекерских конторах страны.

    Коэффициент на победу Трампа составляет от 1,57 до 1,44, вероятность победы, по мнению букмекеров, от 63% до 69%, передает ТАСС.

    При этом заявление действующего президента США Джозефа Байдена об отказе от президентской гонки почти не повлияло на эти показатели.

    При этом коэффициенты на победу вице-президента Камалы Харрис, которую поддержал Байден в качестве кандидата от демократов, составляют от 2,75 до 2,5, шансы ее успеха на победу букмекерами оцениваются в 36-40%.

    На победу супруги бывшего президента Барака Обамы Мишель также есть ставки, однако она еще не заявляла о планах по участию в президентской гонке. Ее шансы самые низкие из всех трех, они оцениваются в пределах от 1% до 7%.

    Ранее Харрис собрала 100 млн долларов на свою предвыборную кампанию менее чем за два дня.

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    22 июля 2024, 17:50 • Новости дня
    В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа признана крупнейшим провалом американской Секретной службы за последние десятилетия, сообщила глава ведомства Кимберли Читл.

    «Миссия Секретной службы заключается в том, чтобы защищать лидеров нашей нации. 13 июля мы потерпели провал», – передает РИА «Новости» слова Читл, сказанные на слушаниях в Конгрессе. Она также подчеркнула, что полностью принимает на себя ответственность за действия своих подчиненных.

    Напомним, 13 июля в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.


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    23 июля 2024, 11:29 • Новости дня
    Овечкин назвал «тупостью» покушение на Трампа

    Хоккеист Овечкин назвал «тупостью» покушение на Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале «Дневник хача» высказался о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, назвав преступление «тупостью».

    «Тупость, я думаю. Не понимаю, как вообще можно человека убить, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что жив остался», – приводит РИА «Новости» слова Овечкина.

    По его словам, голосовать на выборах в США он не может, потому что у него нет американского паспорта. Овечкин подчеркнул, что ему трудно судить, за кого бы он голосовал, потому что «тут американцем надо быть».

    Ранее Трамп пообещал обнародовать факты о расследовании покушения на него в случае переизбрания на пост президента США.

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