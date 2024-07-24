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    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    3 комментария
    24 июля 2024, 20:16 • Новости дня

    Подведены итоги первого образовательного модуля программы «Время героев»

    В администрации президента России состоялось заседание общественного совета, приуроченное к завершению первого модуля программы «Время героев». Заседание прошло под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

    Кириенко поблагодарил членов общественного совета за активное участие и вовлеченность в реализацию программы. «Для нас очень важно рассказать общественному совету о проделанной работе. В рамках этой программы мы создаем прецеденты, аналогов которым не было. И сегодня у нас есть ряд вопросов, для решения которых необходимо ваше участие», – подчеркнул он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Основные цели и результаты первого модуля программы озвучил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Он рассказал, что в ходе обучения участники преодолели образовательный марафон в 41 день непрерывного обучения. Программа модуля состояла из пяти ключевых направлений: конституционные основы системы государственного управления и деятельности органов публичной власти, основы государственной гражданской службы, стратегическое и проектное управление в органах государственной власти, бережливое производство, а также лидерство и формирование команды.

    Ректор сообщил, что по итогам экзамена уровень знаний участников в среднем стал в полтора-два раза выше в сравнении с результатами, продемонстрированными ими в ходе вступительных испытаний. Основными целями модуля было формирование у участников целостного представления о системе государственного управления и органов публичной власти, а также тренировка базовых управленческих навыков и умения работать в команде. Все участники успешно справились с поставленными задачами, получив за экзамен оценки «хорошо» и «отлично».

    Завершился модуль стартом программы наставничества, в ходе которого каждый участник получил уникальную возможность пройти стажировку под управлением опытных управленцев. Всего в программе участвует 73 наставника, каждый из которых уже встретился по своими подопечными и наметил программу будущей стажировки. По итогам заседания члены Общественного совета обозначили дальнейшие планы развития программы, а также определили возможные акценты содержания второго модуля.

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по инициативе президента России Владимира Путина. Она нацелена на формирование кадрового потенциала руководителей органов государственной и муниципальной власти, а также государственных компаний из числа участников специальной военной операции.

    24 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых российских регионах.

    При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, передает РИА «Новости». Участок протяженностью 71 км является частью альтернативного маршрута в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность 17 населенных пунктов и разгрузить АПП «Джанкой». Восстановление трассы заняло пять месяцев.

    Также Путин открыл капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Учреждение рассчитано на 90 коек и может принимать около 10 тыс. женщин ежегодно. Ремонтные работы начались в 2022 году, в ходе них было улучшено оснащение палат. Операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием.

    Президент открыл больницу интенсивного лечения в Мариуполе с коечным фондом в 165 коек. В ходе ремонта были смонтированы сети, восстановлены кровля и фасад, проведены внутренние отделочные работы. Больницу снабдили инновационным кардиологическим и нейрохирургическим оборудованием, создали первый региональный сосудистый центр, а также лабораторию для различных медицинских исследований.

    Кроме того, глава государства примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.

    Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области. Площадь строений центра составляет 15 тыс. квадратных метров, всего он насчитывает 14 зданий.

    Работы включали строительство и восстановление корпусов, устройство футбольной и баскетбольной площадок, зоны воркаута. На базе Центра будут проводить различные образовательные программы – семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы. Работы ведутся с октября 2023 года.

    Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.

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    23 июля 2024, 22:41 • Новости дня
    Бакальчук объяснила ситуацию вокруг «захвата» Wildberries

    Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса и опровергла «захват» Wildberries

    Бакальчук объяснила ситуацию вокруг «захвата» Wildberries
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом.

    «Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса», – рассказала она в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

    Бакальчук сообщила, что «не является заложницей, как в «Кавказской пленнице», и подчеркнула, что спасать ее ни от кого не нужно. Она также прокомментировала сделку с рекламным оператором Russ, которую глава Чечни Рамзан Кадыров назвал частью «рейдерского захвата». «Сделка полностью одобрена и поддержана», – сказала Бакальчук, не уточнив других деталей, передает Forbes.

    Она подтвердила, что Владислав Бакальчук владеет 1% акций Wildberries, но не принимает участия в управлении компанией. Кто и с какой целью распространил информацию о «рейдерском захвате», основательница Wildberries не знает.

    В обращении она также выразила сожаление по поводу того, что муж «решил предать огласке семейные трудности», и подтвердила начало бракоразводного процесса, пишет «Коммерсант».

    Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов компании Wildberries. Позже Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries.

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    24 июля 2024, 03:23 • Новости дня
    Фигурант дела о теракте в «Крокусе» попытался уничтожить улики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве теракту в «Крокус сити холле», пытался уничтожить доказательства преступления до своего задержания, следует из официальных судебных документов.

    В судебном постановлении говорится, что по указанию организаторов преступления Юсуфзода предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что за несколько дней до теракта Юсуфзода перечислил своему соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов». Отмечается, что часть средств была переведена одному из исполнителей уже после совершения преступления.

    Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 22 августа арест Якубджону Юсуфзода, обвиняемого в теракте в «Крокус сити холле».

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    24 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    В Москве переименовали площадь Европы

    Собянин переименовал площадь Европы в Москве в площадь Евразии

    В Москве переименовали площадь Европы
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы, расположенной вдоль Бережковской набережной неподалеку от Киевского вокзала.

    Новое название площади Европы – площадь Евразии, следует из документа, передает ТАСС.

    Площадь Европы открылась в 2002 году как символ единения континента, это был общий проект России и Бельгии, передает РБК.

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    23 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки
    Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие американские телеканалы во вторник опубликовали кадры с президентом США Джо Байденом, который в первый раз после объявления о выходе из президентской гонки появился на публике.

    Журналисты запечатлели Байдена поднимающимся на борт самолета, на котором он отправился из родного штата Делавэр в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    На вопрос о самочувствии после коронавируса он поднял большой палец вверх.

    Ранее Байден сообщил, что в среду выступит с обращением к нации.

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    24 июля 2024, 06:51 • Новости дня
    Япония выразила протест России из-за санкций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Япония считает введение Россией санкций против японских граждан абсолютно неприемлемым и направила в связи с этим протест российской стороне, заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси на пресс-конференции.

    Как указал Хаяси, подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми. По его словам, российская сторона пояснила, что это – ответные меры на введенные Японией санкции, однако предпринятые Японией меры вызваны вторжением России на Украину, что является отчетливым нарушением международных законов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Токио направило протест РФ в связи с введенными ограничительными мерами. Хаяси уточнил, что Япония будет продолжать предпринимать все возможные меры для защиты корпораций и бизнес-деятельности в России.

    Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона в качестве ответа на санкционные меры японской стороны запретит въезд для 13 японских граждан.

    Коментарии (50)
    24 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен» и «Айдар» поражено в пригороде Харькова, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен по пригороду Харькова Лесному, где расположена крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что на днях туда прибыли до двух сотен военных, среди которых были иностранцы и нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар».

    Ранее ВС России нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    24 июля 2024, 11:27 • Новости дня
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские власти располагают действующими планами по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины», заявил подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин, комментируя подрыв машины российского офицера в Москве.

    По его словам, в Москве в 06.30 мск подорвали «Тойоту» с офицером Минобороны, он и его жена в тяжелом положении.

    «Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины». Включая автора этих строк», – написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «никакие там возможные мирные переговоры власти Украины не волнуют».

    Ранее МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Коментарии (19)
    24 июля 2024, 14:28 • Новости дня
    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

    СК: Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы

    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личность подозреваемого во взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы установлена, сообщил Следственный комитет.

    Также удалось установить автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник, сообщил СК, передает ТАСС.

    В настоящее время следователи проводят осмотр машины. К работе на месте происшествия привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты столичного подразделения СК, отметили в ведомстве.

    Напомним, утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

    Коментарии (5)
    23 июля 2024, 21:39 • Новости дня
    Стала известна причина следственных действий в парке «Патриот»

    СМИ: Следственные действия в парке «Патриот» связаны с хищением 40 млн рублей при госзакупках

    Tекст: Ольга Иванова

    В парке «Патриот» проходят следственные действия, связанные с хищением более 40 млн рублей при госзакупках, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил собеседник ТАСС, в парке проходят следственные действия, в том числе выемка документов. Также следственные действия проводятся в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым.

    Напомним, источник сообщал, что в администрации парка «Патриот» проходят обыски.

    Коментарии (5)
    24 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    СГБ Грузии: На Украине готовится убийство Бидзины Иванишвили
    СГБ Грузии: На Украине готовится убийство Бидзины Иванишвили
    @ Yi Gaochao/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, заявила Служба госбезопасности Грузии 24 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении отмечается, что ведется следствие по статьям «Заговор или восстание для насильственной смены конституционного строя» и «Террористический акт», что грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

    Отмечается, что «преступные деяния готовят находящиеся на Украине бывшие чины грузинской власти и бывшие сотрудники силовых структур».

    Среди таких деяний, по данным СГБ, «подготовка убийства почетного председателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили».

    По данным СГБ, «целью этих деяний является дестабилизация в Грузии и на фоне ослабления правительства насильственное свержение власти деструктивными силами».

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опрашивает граждан, вернувшихся с Украины после участия в военных действиях.

    Коментарии (5)
    24 июля 2024, 10:08 • Новости дня
    Появилось видео подрыва автомобиля Toyota в Москве
    Появилось видео подрыва автомобиля Toyota в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Момент взрыва автомобиля Toyota участника СВО офицера Андрея Торгашова опубликован в Сети, взрыв произошел во время включения зажигания.

    По данным Telegram-канала «Mash», после произошедшего соседи отнесли пострадавшего на детскую площадку и оставались с ним до приезда врачей.

    После детонации пострадавший перебинтовывал себя сам, несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.

    Отмечается, что его супруге осколками посекло лицо.

    В МВД заявили, что автомобиль в Москве взорвался из-за детонации взрывного устройства, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.

    Коментарии (11)
    24 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россиянин, подозреваемый в подрыве автомашины в Москве, задержан в турецком городе Бодруме, заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали полицейские провинции Мугла в Бодруме, сообщил Ерликая, передает ТАСС.

    Он добавил, что о нем турецким властям сообщили представители российского подразделения Интерпола. Они пояснили, что Серебряков совершил теракт с начиненной взрывчаткой машиной в Москве. Ерликая отметил, что россиянин добрался в Турцию на самолете.

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник спецоперации, ему оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство.

    Директор ФСБ Александр Бортников пояснил, что подозреваемый скрылся на территории Турции.

    Коментарии (13)
    24 июля 2024, 07:18 • Новости дня
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Участник предвыборной гонки в США в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди – младший предрек революцию в стране.

    По его словам, ситуация в Штатах приведет к революции, передает ТАСС.

    «Будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена регрессивными силами, в этом вопрос», – указал Кеннеди – младший.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп на канале Fox News заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

    Коментарии (18)
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    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
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      Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

      3 комментария
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

      Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

      16 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путь Запада перестает быть путем прогресса

      Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

      3 комментария
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      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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