Подведены итоги первого образовательного модуля программы «Время героев»

Кириенко поблагодарил членов общественного совета за активное участие и вовлеченность в реализацию программы. «Для нас очень важно рассказать общественному совету о проделанной работе. В рамках этой программы мы создаем прецеденты, аналогов которым не было. И сегодня у нас есть ряд вопросов, для решения которых необходимо ваше участие», – подчеркнул он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Основные цели и результаты первого модуля программы озвучил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Он рассказал, что в ходе обучения участники преодолели образовательный марафон в 41 день непрерывного обучения. Программа модуля состояла из пяти ключевых направлений: конституционные основы системы государственного управления и деятельности органов публичной власти, основы государственной гражданской службы, стратегическое и проектное управление в органах государственной власти, бережливое производство, а также лидерство и формирование команды.

Ректор сообщил, что по итогам экзамена уровень знаний участников в среднем стал в полтора-два раза выше в сравнении с результатами, продемонстрированными ими в ходе вступительных испытаний. Основными целями модуля было формирование у участников целостного представления о системе государственного управления и органов публичной власти, а также тренировка базовых управленческих навыков и умения работать в команде. Все участники успешно справились с поставленными задачами, получив за экзамен оценки «хорошо» и «отлично».

Завершился модуль стартом программы наставничества, в ходе которого каждый участник получил уникальную возможность пройти стажировку под управлением опытных управленцев. Всего в программе участвует 73 наставника, каждый из которых уже встретился по своими подопечными и наметил программу будущей стажировки. По итогам заседания члены Общественного совета обозначили дальнейшие планы развития программы, а также определили возможные акценты содержания второго модуля.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по инициативе президента России Владимира Путина. Она нацелена на формирование кадрового потенциала руководителей органов государственной и муниципальной власти, а также государственных компаний из числа участников специальной военной операции.