Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.0 комментариев
Порт, нефтебаза и судоремонтный завод поражены в ночь на среду в Одесской области
Порт, нефтебаза и судоремонтный завод поражены в ночь на среду в Одесской области, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные онлайн-сообщества.
Как пишет издание, попадания пришлись в нефтебазу, порт, фуры с топливом и судоремонтный завод, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-служба оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила, что в Одесской области Украины повреждены предприятие и складские помещения.