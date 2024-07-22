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    Для граждан с низким доходом вводится специальный банковский счет
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    16 комментариев
    22 июля 2024, 23:55 • Новости дня

    ВСУ сообщили о последствиях взрывов в Одесской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины, где в понедельник прогремели взрывы, повреждены предприятие и складские помещения, сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины.

    Взрывы днем произошли в Одессе и в Одесской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на понедельник взрывы также прогремели в Харькове.

    22 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское МВД опубликовало фотографии мужчины, который подозревается в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, он объявлен в розыск.

    «Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.


    Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.

    В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».

    В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.


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    22 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России

    Reuters: Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом по запрету транзита нефти из России

    Венгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава направили в Еврокомиссию (ЕК) запрос на проведение консультаций с украинской стороной по вопросу приостановки транзита нефти из России, пишет Reuters.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой, который заявил, что Киев не запрещал транзит российской нефти, пишет Reuters, передает ТАСС.

    «Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», – сказал венгерский министр.

    Решение украинской стороны ограничить транзит нефти из России нарушает соглашение Киева и ЕС об ассоциации с Евросоюзом, подчеркнул он. Согласно документу, пострадавшие страны могут запустить консультационный процесс, на котором их обязана представлять ЕК, объяснил Сийярто в эфире телеканала M1, передает РИА «Новости».

    «Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их», – сказал он.

    Глава венгерского МИД также отметил, что в июне Украина импортировала больше всего электроэнергии из Венгрии, на фоне чего решение Киева о приостановке транзита нефти из России является особенно враждебным.

    Ранее в Госдуме обвинили Украину в шантаже Венгрии из-за российской нефти.

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    22 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов ВС России навели летчиков для удара бомбой ФАБ-3000 на пункт временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщили военкоры.

    Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.

    По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.

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    22 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Боррель заявил об уничтожении 70% энергомощностей Украины
    Боррель заявил об уничтожении 70% энергомощностей Украины
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    70% энергомощностей Украины уничтожены, главы МИД ЕС обсудят усиление энергетической поддержки Киева и поставок средств ПВО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел Евросоюза.

    По его словам, ЕС на Украине должен попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы, при этом 70% энергетических мощностей уничтожены, а зимой все станет гораздо сложнее, передает ТАСС.

    «Я призову глав МИД предоставить больше поддержки, чтобы восстановить или заместить мощности по генерации энергии. Второе – это средства ПВО», – сказал Боррель.

    Ранее газета New York Times сообщала, что на большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.

    Коментарии (16)
    22 июля 2024, 20:34 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины

    Боррель: Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины

    Венгрия заблокировала выделение денег из фонда мира на оружие для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза (ЕС) не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, Венгрия отказалась снимать вето, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По словам Борреля, эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения, передает ТАСС. Несмотря на то что средства остаются заблокированными, Киев продолжит получать оружие, добавил он.

    «Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за уже переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», – сказал глава дипломатии ЕС.

    Ранее Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования.

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    22 июля 2024, 13:46 • Новости дня
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

    ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

    Коментарии (34)
    22 июля 2024, 10:07 • Новости дня
    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство» и назвал трудным его решение сняться с гонки

    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина благодарна президенту США Джо Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу и уважает его трудное, но решительное решение, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «За последние годы было принято много важных решений, и их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена. И мы уважаем сегодняшнее трудное, но решительное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддержал нашу страну в самый драматический момент истории», – написал Зеленский  в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам Зеленского, Байден помог Украине в конфликте с Россией и продолжал поддерживать «на протяжении всей этой ужасной войны».

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    Он также выразил надежду, что дальнейшее сильное лидерство Америки не позволит России победить.

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    22 июля 2024, 19:20 • Новости дня
    Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования

    Болгария пообещала предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования

    Болгария решила предложить Украине излишки боеприпасов и оборудования
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Болгария завершает формирование нового пакета помощи Украине, в него могут войти боеприпасы и оборудование, которые оказались лишними для национальной армии, сообщил министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов.

    По его словам, формирование очередного пакета помощи Украине «находится на завершающей стадии, и сегодня он может быть внесен в Совет министров», передает ТАСС.

    Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что западные страны нарушили красные линии на Украине, допустив эскалацию конфликта.

    Коментарии (7)
    22 июля 2024, 06:39 • Новости дня
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе города Туапсе в Краснодарском крае силами ПВО поражены восемь беспилотников, никто не пострадал, сообщили местные власти со ссылкой на муниципальный Ситуационный центр. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе также сбит дрон-камикадзе.

    Инфраструктура и жилые дома не получили повреждений, сообщили власти Туапсинского района в Telegram.

    Анохин сообщил в Telegram, что один беспилотник уничтожен силами ПВО в Вяземском районе Смоленской области, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснял участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.

    Коментарии (0)
    22 июля 2024, 01:12 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в регионе продолжалась рекордные 38 часов 16 минут. Затем сирены отключились, но через 50 минут воздушная тревога была объявлена повторно, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы в воскресенье также прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.

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    22 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявление Зеленского о возможных переговорах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией лучше, чем отказ от них, но важно дождаться конкретных предложений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что разговор «той или иной тональности о диалоге гораздо лучше», чем заявления о намерении «воевать до последнего украинца».

    Кремль пока не может судить о том, что стоит за словами Зеленского о возможных переговорах, о каких планах идет речь. По словам Пескова, нужно дождаться каких-то конкретных действий, «если таковые будут».

    В воскресенье Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    22 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    Песков: Россия оценит визит Кулебы в КНР, исходя из отношений с Китаем

    Песков: Россия оценит визит Кулебы в КНР, исходя из своих отношений с Китаем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в ходе оценки визита украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай ориентируется на свое стратегическое партнерство с китайской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Для нас главное – наши отношения с Китаем. Мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из общей атмосферы стратегического партнерства с КНР, исходим из той атмосферы, в основе которой лежат очень конструктивные и добрые отношения между главами наших двух государств», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Так он ответил на вопрос о прогнозах Кремля об итогах визита главы МИД Украины в Китай и возможном изменении позиции Пекина.

    Россия намерена и дальше развивать отношения с Китаем во всех сферах, подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Кулеба намерен посетить Китай 23-26 июля, он поедет туда по приглашению китайского коллеги Ван И, об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    В украинском МИД пояснили, что в ходе визита планируется обсуждение мирного урегулирования на Украине.

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    22 июля 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков описал будущие отношения США и Украины

    Песков: Кремль уверен в продолжении поддержки США Украины

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжат поддерживать Украину, но все более «нагружая» Европу, что не повлияет на результат СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных, эта тенденция тоже хорошо прослеживается», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, действия Вашингтона ведут к затягиванию конфликта, а не к его урегулированию, что никаким образом не повлияет на исход СВО.

    Ранее Песков заявил, что высказывания Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией лучше, чем отказ от них.

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    22 июля 2024, 12:47 • Новости дня
    Сырский сообщил о тотальном дефиците зенитных ракет малой дальности у ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности наблюдается в ВСУ, сообщил главнокомандующий армией Александр Сырский.

    По его словам, в условиях «тотальной нехватки» ракет ВСУ нужно искать новые способы уничтожения разведывательных беспилотников противника с применением исключительно средств РЭБ и FPV-дронов, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot.

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    22 июля 2024, 21:43 • Новости дня
    Суд на Украине отложил рассмотрение иска о назначении выборов президента

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кассационный административный суд Украины перенес заседание по иску депутата Верховной рады Александра Дубинского, который требует назначить президентские выборы, сообщает УНИАН.

    «Заседание продолжится 16 сентября в 15:30», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Ранее Дубинский сообщал, что обратился в Верховный суд Украины с просьбой провести президентские выборы, чтобы сохранить конституционный строй в стране.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин отметил, что, по его мнению, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Рады.

    Напомним, Дубинский также заявлял, что паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте.



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