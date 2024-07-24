Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

В Совфеде оценили данные турецких СМИ о планах США открыть «южный фронт» против России в Армении

Сенатор Долгов: Турции не нужно появление США в Армении

Tекст: Анастасия Куликова

«Опасения Турции небезосновательны. Дело в том, что нынешнее армянское руководство предприняло уже целый ряд шагов по направлению в сторону Запада», – отметил сенатор Константин Долгов. В первую очередь речь идет о риторике официального Еревана. Собеседник напомнил, что в Армении в последнее время часто поднимается вопрос о возможном выходе страны из ОДКБ, но пока это ограничивается только заявлениями.

«Кроме того, проводятся совместные учения армянских и американских военных, а также обсуждается вопрос о размещении представителя Пентагона в Министерстве обороны Армении», – добавил парламентарий. По его мнению, все это звенья одной цепи, которые обернутся негативными последствиями для Закавказья в целом. «Проникновение США и НАТО, их усиление не несет ничего хорошего для долгосрочной безопасности региона», – подчеркнул Долгов.

В том числе поэтому турки и бьют тревогу, считает собеседник. «Они даже не столько беспокоятся о «южном фронте» против России, сколько о своих интересах. Турция традиционно рассматривает Закавказье как сферу своего влияния. При этом во взаимоотношениях с Ереваном у них исторически происходят непростые процессы. На этом фоне лишние игроки в регионе – тем более такие крупные, как США, – Анкаре не нужны», – пояснил сенатор.

Вместе с тем «коварный план США» обернется негативными последствиями и для самой Армении, добавил он. «План Вашингтона заключается в том, чтобы оторвать закавказскую республику от России и сделать из нее инструмент давления на Москву. На эту роль американские чиновники сначала рассматривали Грузию. Теперь же они фактически «душат» Тбилиси, вводя санкции за то, что страна принимает решения, которые идут вразрез с интересами США», – напомнил парламентарий.

По его мнению, заигрывания Еревана с Западом не имеют ничего общего с заботой о безопасности и процветании страны. «Армянскому правительству стоит вспомнить историю и тот факт, что самым надежным гарантом безопасности Армении является Россия. Москва оставляет открытыми каналы общения, мы продолжаем работу на самых разных уровнях. Хочется надеяться, что багаж исторической дружбы и союзничества между нашими странами перевесит в этом случае. Но подчеркну: ущерба своим интересам, интересам безопасности нашей страны мы не потерпим», – заключил Долгов.

Ранее стало известно о планах США открыть «южный фронт» против России. Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, Вашингтон использует для этого Ереван. Газета напоминает, что США уже предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию в Закавказье через Грузию, но им никак не удавалось сделать это. «Теперь США намерены разыграть карту Армении», – говорится в материале.

В качестве доказательства издание приводит приглашение главы армянского МИД Арарата Мирзояна на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне, а также обсуждение вопроса о размещении представителя армии США в Министерстве обороны Армении. Автор статьи считает, что этим ходом США пытаются достичь двойной цели: открыть «южный фронт» против России и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция – Россия – Иран).

В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении выйти из ОДКБ. Позже он объяснил эти планы позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение мнения в случае, если белорусский лидер принесет извинения.