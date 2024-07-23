Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.0 комментариев
Украинские власти завели дело после сноса исторической усадьбы Зеленских
На Украине возбудили уголовное дело в отношении совладельца исторической усадьбы мещан Зеленских, живших там до Октябрьской революции, ее незаконно снесли по указанию этого совладельца, сообщил офис украинского генпрокурора.
Возведенную в 1890 году усадьбу на улице Александра Конисского в центре Киева снесли несколько дней назад, у мэрии города прошел протест, полиция завела дело по факту сноса, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ сообщили, что на этом месте планируется построить жилой комплекс «Тургеневъ». В городской администрации отметили, что общественные деятели подали документы для присвоения усадьбе статус достопримечательности. Также мэрия назвала снос «циничным и дерзким преступлением».
Совладельцу усадьбы Зеленских, который приказал снести строение, предъявили подозрение, правоохранители считают, что это было умышленное уничтожение имущества, на которое наложен судебный арест, сообщили в генпрокуратуре.
Арест запрещает пользоваться, распоряжаться и отчуждать эту собственность.