Украинские власти завели дело после сноса исторической усадьбы Зеленских

Tекст: Алексей Дегтярев

Возведенную в 1890 году усадьбу на улице Александра Конисского в центре Киева снесли несколько дней назад, у мэрии города прошел протест, полиция завела дело по факту сноса, передает РИА «Новости».

Украинские СМИ сообщили, что на этом месте планируется построить жилой комплекс «Тургеневъ». В городской администрации отметили, что общественные деятели подали документы для присвоения усадьбе статус достопримечательности. Также мэрия назвала снос «циничным и дерзким преступлением».

Совладельцу усадьбы Зеленских, который приказал снести строение, предъявили подозрение, правоохранители считают, что это было умышленное уничтожение имущества, на которое наложен судебный арест, сообщили в генпрокуратуре.

Арест запрещает пользоваться, распоряжаться и отчуждать эту собственность.