В детском центре «Артек» прошла встреча команд школ проекта «Навигаторы детства»

В детском центре «Артек» прошла встреча управленческих команд школ проекта «Навигаторы детства»

Tекст: Александра Юдина

Более 35 директоров, их заместителей и советников директоров по воспитанию из Курганской, Пензенской, Костромской, Ростовской и Нижегородской областей, а также из Севастополя, республик Крым и Дагестан стали участниками обсуждения актуальных тем в сфере образования и воспитания.

«Сегодня создана целая система воспитания, элементами которой являются советники директоров, классные руководители, активисты Движения Первых и «Большой Перемены», «Орлята России», – отметил Кириенко.

В рамках открытого диалога педагогические коллективы поделились с Чернышенко эффективными инструментами развития воспитательной среды и взаимодействия с родительским сообществом.

«Советники директоров по воспитанию находятся в центре формирования этой системы, ведь именно от них зависит, насколько естественно воплощаются многочисленные федеральные проекты и инициативы. Сохраняйте позитивный настрой, верьте в свой успех и победу. Только так мы сможем добиться желаемого результата. Ведь когда вы верите в свои силы, то вы сможете убедить в этом других», – подчеркнул вице-премьер.

Участники внесли предложения по расширению программы «Орлята России», организации системы выделения грантов, обсудили подготовку педагогов в вузах и многое другое. В рамках проекта «Навигаторы детства» Чернышенко предложил разработать мобильное приложение для работы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Педагоги обсудили со спикерами тенденции в сфере образования и воспитания, а также рассказали о достижениях проектов Росдетцентра.

«Советники директоров по воспитанию сегодня работают в школах всех субъектов Российской Федерации. Они интегрируются в образовательный процесс, и в прошлом году мы приняли решение, что обучать нужно еще и завучей. В Год семьи важной задачей становится взаимодействие с родителями. Школа и семья должны действовать в одном направлении и транслировать одинаковые ценности», – добавил Кравцов.

Встреча в «Артеке» прошла в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации».