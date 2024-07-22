Педиатр назвала самые важные прививки для детей

Tекст: Ольга Иванова

По ее словам, вакцины помогают предотвратить многие заболевания либо снизить риски тяжелых осложнений при них, передает «Газете.Ru».

Кроме того, массовая вакцинация позволяет уменьшить количество летальных исходов, а также новых случаев заражения. График вакцинации а России регламентируется «Национальным календарем профилактических прививок».

Новорожденные: в первые 24 часа жизни – первая вакцинация от гепатита В. Новорожденные на 3-7 день жизни: первая вакцинация от туберкулеза. 1 месяц жизни: вторая вакцинация от гепатита В. 2 месяца: первая вакцинация от пневмококковой инфекции. 3 месяца: первая вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. 4,5 месяца: вторая вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. Вторая вакцинация от пневмококковой инфекции. 6 месяцев: третья вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. Третья вакцинация от гепатита В.

Начиная с 6 месяцев показана первая вакцинация от гриппа (ставится перед началом эпидсезона – в октябре-ноябре). 12 месяцев: вакцинация от кори, краснухи, эпидемического паротита. 15 месяцев (1 год 3 месяца): ревакцинация от пневмококковой инфекции. 18 месяцев (1 год 6 месяцев): первая ревакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. 20 месяцев (1 год 8 месяцев): вторая ревакцинация от полиомиелита.

6 лет – ревакцинация от кори, краснухи, эпидемического паротита. Третья ревакцинация от полиомиелита. 6-7 лет: вторая ревакцинация от дифтерии, столбняка, ревакцинация от туберкулеза. 14 лет: третья ревакцинация от дифтерии, столбняка.

Перед постановкой прививки ребенок должен быть полностью здоров. После вакцинации необходимо соблюдать все рекомендации врача.

Ранее в летние лагеря предложили допускать только вакцинированных детей.