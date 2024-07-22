То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Педиатр назвала самые важные прививки для детей
Вакцинация детей является эффективным способом предотвращения многих опасных инфекционных заболеваний, рассказала педиатр Ульяна Гуреева.
По ее словам, вакцины помогают предотвратить многие заболевания либо снизить риски тяжелых осложнений при них, передает «Газете.Ru».
Кроме того, массовая вакцинация позволяет уменьшить количество летальных исходов, а также новых случаев заражения. График вакцинации а России регламентируется «Национальным календарем профилактических прививок».
Новорожденные: в первые 24 часа жизни – первая вакцинация от гепатита В. Новорожденные на 3-7 день жизни: первая вакцинация от туберкулеза. 1 месяц жизни: вторая вакцинация от гепатита В. 2 месяца: первая вакцинация от пневмококковой инфекции. 3 месяца: первая вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. 4,5 месяца: вторая вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. Вторая вакцинация от пневмококковой инфекции. 6 месяцев: третья вакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. Третья вакцинация от гепатита В.
Начиная с 6 месяцев показана первая вакцинация от гриппа (ставится перед началом эпидсезона – в октябре-ноябре). 12 месяцев: вакцинация от кори, краснухи, эпидемического паротита. 15 месяцев (1 год 3 месяца): ревакцинация от пневмококковой инфекции. 18 месяцев (1 год 6 месяцев): первая ревакцинация от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции. 20 месяцев (1 год 8 месяцев): вторая ревакцинация от полиомиелита.
6 лет – ревакцинация от кори, краснухи, эпидемического паротита. Третья ревакцинация от полиомиелита. 6-7 лет: вторая ревакцинация от дифтерии, столбняка, ревакцинация от туберкулеза. 14 лет: третья ревакцинация от дифтерии, столбняка.
Перед постановкой прививки ребенок должен быть полностью здоров. После вакцинации необходимо соблюдать все рекомендации врача.
Ранее в летние лагеря предложили допускать только вакцинированных детей.