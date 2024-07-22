А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.3 комментария
Раскрыто мошенничество со «штрафами» за запрещенные сайты
Эксперт Бастрыкин: Мошенники требуют платить штрафы за вход на запрещенные сайты
Мошенники изобрели новый способ незаконного обогащения – они требуют от жертв оплатить штраф за посещение запрещенных на территории России интернет-ресурсов, рассказал руководитель отдела информационной безопасности коммуникационного агентства Юрий Бастрыкин.
Запреты и ограничения на посещение определенных интернет-ресурсов действительно есть, но штрафов за это не предусмотрено. Но в любой момент у человека может всплыть объявление о необходимости оплатить штраф, причем сайт может быть любым, если мошенники установили на нем соответствующие настройки, передает РИА «Новости».
По словам Бастрыкина, иногда на них можно выйти совершенно ненамеренно и не стоит бояться сообщений о том, что вы что-то нарушили и получите проблемы с полицией. Он посоветовал не торопиться ничего перечислять на «специальную карту», а сначала связаться с близкими, которые вас успокоят.
Если же требования продолжаются, просто заблокируйте мошенников. «Ведь они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги», – заключил специалист.
Ранее в столице телефонные мошенники заставили мужчину отдать почти 60 млн рублей, они представились коллегами по работе.