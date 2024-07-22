А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.3 комментария
Силы ПВО сбили 75 дронов над регионами России
Минобороны: Силы ПВО сбили 75 дронов над регионами России
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов над регионами России, из них 47 – над Ростовской областью, 17 – над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, ночью дежурные средства ПВО перехвачены и уничтожили 47 БПЛА над Ростовской, один над Смоленской, один над Белгородской, один над Воронежской областями и восемь над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ПВО поразила восемь беспилотников в районе Туапсе.