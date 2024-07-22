  • Новость часаВ Белом доме заявили, что Байден снялся с выборов не из-за проблем со здоровьем
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    Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки
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    22 июля 2024, 02:55 • Новости дня

    Эксперт: Демократы США могут выбрать между Харрис и Кеннеди-младшим

    Tекст: Антон Антонов

    Кроме действующего вице-президента Камалы Харрис у Демократической партии США есть «еще один нетривиальный вариант» – поддержать независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего на выборах президента страны, заявил эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Александр Назаров.

    Назаров в комментарии газете ВЗГЛЯД напомнил, что Харрис, которая прежде была сенатором и генпрокурором Калифорнии, запомнилась поддержкой смертной казни, игнорированием дел, связанных с полицейским произволом, а также тем, что выступала против условно-досрочного освобождения слишком большого числа заключенных, поскольку опасалась уменьшения количества рабочей силы в тюрьмах штата. При этом сейчас она «придерживается классической лево-либеральной повестки, крайне распространенной среди демократов».

    Ее кандидатуру поддержали президент США Джо Байден и «такие ветераны партии, как чета Клинтонов». Кроме того, она имеет «относительно хороший федеральный рейтинг». Однако Харрис все равно «проигрывает 1–2% в опросах Трампу в большинстве колеблющихся штатов, что явно не делает ее шансы на победу высокими», отметил Назаров. При этом, по его словам, нет смысла «рассматривать других участников президентских праймериз Демократической партии», так как «ни опыта, ни известности, чтобы победить Трампа им не хватит даже теоретически».

    «Но у демократов есть еще один нетривиальный вариант – это поддержать Роберта Кеннеди-младшего, племянника Джона Кеннеди, который вышел из Демократической партии и идет на выборы президента США как независимый кандидат», – заявил Назаров.

    Эксперт пояснил, что у Кеннеди-младшего не было «шансов на праймериз против Байдена», но сейчас он может оказаться «спасательным кругом для демократов на этих выборах».

    «Несмотря на антипрививочную позицию и тот факт, что он распространял теории о том, что прививки вызывают аутизм у детей, Кеннеди-младший придерживается достаточно центристских взглядов, чтобы привлечь независимых избирателей и, возможно, изменить положение дел в колеблющихся штатах. Кроме того, на него работает его фамилия и символизм», – заявил Назаров.

    Напомним, кандидатуру Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии США поддержали Байден, а также Билл Клинтон и его жена Хиллари. При этом Барак Обама воздержался от поддержки Харрис. При этом у Харрис антирейтинг хуже, чем у Дональда Трампа.

    19 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов

    Американист Дудаков: Байдена спрятали в бункере в надежде пересидеть бурю

    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Замена демократами Джо Байдена на другого кандидата может создать огромное количество проблем юридического характера. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о призыве Барака Обамы к Байдену задуматься о «жизнеспособности» собственной кандидатуры. На этом фоне СМИ сообщили, что глава Белого дома намерен выйти из предвыборной гонки.

    «До сих пор Джо Байден и его семья, хотя и находились в определенной политической осаде, не намерены были сдаваться и отказываться от участия в выборах. При этом пресса на протяжении последних двух-трех недель прочит выход политика из гонки. Такой сценарий возможен, но пока сообщения СМИ выглядят как вброс, к ним стоит относиться с должной долей скепсиса», – считает американист Малек Дудаков.

    Он также указал на возросшее число демократов, которые выступают за то, чтобы заменить Байдена на другого кандидата. С таким призывом, напомнил собеседник, выступили такие видные деятели Демпартии, как Чак Шумер, Хаким Джеффрис, Нэнси Пелоси, а также Барак Обама.

    «Однако они все понимают, что менять Байдена сейчас уже очень поздно. Этот процесс может создать огромное количество проблем юридического характера, поскольку дедлайн для регистрации кандидатов заканчивается. Также непонятным остается то, кто будет контролировать предвыборный бюджет, если Байден все же выйдет из гонки», – уточнил политолог.

    Тем не менее в Штатах активно обсуждается замена Байдена на Камалу Харрис. «В случае реализации этого сценария, стоит ожидать длительных баталий внутри партии за позицию вице-президента. На текущий момент рассматриваются несколько кандидатур, включая сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернатора Кентукки Энди Бешира, а также Джоша Шапиро из Пенсильвании», – отметил спикер.

    Пока же внутри Демпартии наблюдается очень сложная и неопределенная ситуация, добавил он. «С одной стороны, члены партии затягивают виртуальное голосование делегатов. С другой – Байдену играет на руку история с ковидом, потому что пока он болен и не участвует в предвыборных мероприятиях, в прессе не будут появляться новые ляпы и оговорки политика. Президента фактически спрятали в бункере. И сделали это члены команды, готовые идти до конца. Они надеются, что эту бурю удастся пересидеть», – заключил Дудаков.

    Ранее бывший президент США от Демократической партии Барак Обама счел, что его однопартийцу Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько «жизнеспособна» будет его кандидатура на предстоящих выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным издания, он беспокоится, что рейтинги действующего президента продолжают падать. Как отмечает WP, во время закулисных бесед экс-президент проявил глубокую вовлеченность в обсуждение будущей кампании Байдена и провел разговоры об этом со многими демократами.

    Внутри Демпартии все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. По информации источников газеты The New York Times, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке сказали президенту США о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре. Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

    По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, тогда Байден ответил обоим лидерам, что он планирует победить. При этом отмечено, что в последние дни политик стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже на этих выходных.

    Как уточнили источники Newsmax, политик не станет поддерживать Камалу Харрис, а позволит выбрать себе замену съезду Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке. При этом получить номинацию от демократов на пост президента также могут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана.

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    20 июля 2024, 02:33 • Новости дня
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency,White House/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», – приводит ТАСС цитату Трампа.

    По словам Трампа, если его изберут следующим президентом США, он сможет собрать все стороны конфликта на Украине вместе за одним столом для переговоров, чтобы они смогли достичь соглашения и положить конец насилию.

    В свою очередь Зеленский заявил, что договорился о личной встрече с Трампом и будет обсуждать с ним шаги, которые помогут установить прочный и справедливый мир на Украине.

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии. Он выразил осуждение в связи с покушением, которое было совершено на американского лидера.

    Напомним, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа.


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    19 июля 2024, 20:32 • Новости дня
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден сообщил, что планирует возобновить свою избирательную кампанию в борьбе за переизбрание на пост президента на следующей неделе, согласно его заявлению, опубликованному в пятницу.

    «Я надеюсь начать свою кампанию на следующей неделе», – сказал Байден, передает РИА «Новости».

    Сейчас президент США находится на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре после того, как у него был выявлен коронавирус.

    Кроме того, он прокомментировал полуторачасовое выступление Дональда Трампа, заявив, что «это тот же самый Трамп, которого американский народ отверг четыре года назад». 

    Ранее издание NBC заявляло, что семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки.

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    19 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»

    Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии «ради всей Америки»

    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

    «Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что через четыре месяца республиканцев ждет «невероятная победа, которая ознаменует собой начало величайших четырех лет в истории» США. Он обещал, что в случае его победы на выборах, США ждет «эпоха мира и процветания», передает РИА «Новости».

    Трамп рассказал о покушении на него: «Повсюду (по моему лицу) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне». По его словам, как только он услышал «громкий свистящий звук» и почувствовал, как что-то ударило его по уху, то сразу понял – «это может быть только пуля». «Я сразу понял, что на нас напали, и одним движением бросился на землю», – сказал он.

    Как заявил Трамп, «пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты секретной службы бросились на сцену».

    Трамп считает, что «выборы должны быть посвящены проблемам», которые стоят перед США, а также «тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой».

    Он призвал не «криминализировать инакомыслие» и не «демонизировать политические разногласия». Сейчас такие действия распространены в США «на невиданном ранее уровне», сказал Трамп, призвав Демократическую партию перестать «навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии». «Тем более, что это неправда», – заявил Трамп.

    Он обещал, что «США вновь вернут себе уважение» и что «ни одна страна не поставит под сомнение мощь» США, границы станут «полностью безопасными», а экономика «будет процветать». Для этого, по его словам, страну необходимо избавить от «провального и некомпетентного руководства».

    Напомним, накануне Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом.

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    21 июля 2024, 03:22 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
    Трамп заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
    @ Annabelle Gordon/ Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

    «Я единственный, кто может заявить, что предотвращу третью мировую войну. Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после нашей победы на выборах, я смогу урегулировать этот ужасный конфликт между Россией и Украиной», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Напомним, до этого Трамп заявил, что получил пулю ради защиты демократии.


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    21 июля 2024, 00:57 • Новости дня
    Трамп показался на митинге в Мичигане без повязки на ухе

    Tекст: Максим Попов

    На первом после покушения митинге своих сторонников, который прошел в штате Мичиган, бывший президент США Дональд Трамп вышел на сцену без белой повязки на ухе.

    Во время национального съезда Республиканской партии в  Висконсине, который проходил на этой неделе, Трамп носил белую повязку на ухе, чтобы скрыть пулевое ранение. Теперь же рану на правом ухе бывшего президента прикрывает небольшой пластырь телесного цвета, передает ТАСС.

    Напомним, 13 июля в Пенсильвании на агитационном митинге Трампа произошло покушение. Бывший президент был легко ранен – пуля задела только ухо. В результате нападения погиб один из сторонников кандидата от республиканцев, а двое других получили тяжелые ранения.


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    19 июля 2024, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине

    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и остальные «созданные» администрацией Байдена международные кризисы

    Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Дональд Трамп, который согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США, включая конфликт на Украине.

    Трамп выразил уверенность, что сможет «закончить каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация», в том числе конфликт на Украине. По словам Трампа, вооруженного конфликта между Россией и Украиной «никогда бы не произошло», будь он главой американского государства, передает РИА «Новости».

    Деятельность администрации Джо Байдена Трамп назвал «позорной», а нанесенный США ущерб – «немыслимым». «Вместе мы восстановим наше общее видение, мощь, компетенции и здравый смысл», – сказал он, отметив, что Байден вошел в «десятку худших президентов» США.

    Трамп заверил, что в случае победы на выборах начнет сокращать государственный долг страны, снизит инфляцию и налоги, увеличит объемы добычи энергоносителей, передает ТАСС.

    Трамп пообещал, что США «будут доминировать в энергетике» и обеспечивать энергоресурсами не только себя, но и весь мир. Он заявил, что в период его президентства США «были энергетически независимыми». Трамп заверил, что «скоро будет еще лучше, чем было тогда».

    Напомним, Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

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    19 июля 2024, 05:11 • Новости дня
    В Конгрессе США усомнились в возможности законно заменить Байдена на выборах

    Спикер Палаты представителей США Джонсон усомнился в возможности снятия Байдена с выборов без нарушения закона

    Tекст: Антон Антонов

    Если Демократическая партия на выборах президента решит заменить Джо Байдена на другого кандидата, она нарушит традиции США и, вероятно, законы некоторых штатов, заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Джонсон отметил, что такой шаг «перечеркнул бы работу» 14 месяцев. Он указал, что Байден – «законный кандидат на переизбрание на президентских выборах», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Спикер Палаты представителей отметил, что не понимает, как демократы собираются «просто по взмаху волшебной палочки» заменить кандидата, «не нарушив великих традиций и, вероятно, законов по меньшей мере в некоторых штатах».

    При этом Джонсон выразил уверенность, что Байден «не подходит для работы» главой американского государства.

    Напомним, политический обозреватель Марк Халперин со ссылкой на «многочисленные источники из числа демократов» заявил, что Байден согласился выйти из предвыборной гонки за пост главы государства, для него уже составляют соответствующую речь.


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    19 июля 2024, 04:44 • Новости дня
    NYT сообщила о переносе выдвижения кандидатуры Байдена на выборах

    NYT сообщила о решении Демпартии США перенести начало процедуры выдвижения кандидатуры Байдена на выборах

    NYT сообщила о переносе выдвижения кандидатуры Байдена на выборах
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис убедили Демократическую партию перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента, сообщила New York Times.

    По данным New York Times, Шумер и Джеффрис «в частном порядке» смогли уговорить руководство Демократической партии «отложить начало выдвижения» Байдена кандидатом в президенты, передает РИА «Новости».

    Соответствующее онлайн-голосование решено отложить «на неделю», то есть на начало августа, чтобы продолжить «дебаты о жизнеспособности его кандидатуры». Как пишет издание, Байден стал более восприимчив к аргументам в пользу отказа от предвыборной гонки после того, как лидеры демократов в Конгрессе США частным образом выразили обеспокоенность его перспективами. Однако, как сообщают демократы, пока Байден не демонстрировал намерения отказаться от участия в выборах.

    Напомним, по данным СМИ, Шумер заявил Байдену, что тому следует отказаться от борьбы за пост главы американского государства. Шумер и Джеффрис призвали Демократическую партию перенести процесс номинации.


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    20 июля 2024, 22:31 • Новости дня
    Херш сообщил о планах удержать Байдена на посту президента США до конца срока

    Tекст: Максим Попов

    Представители демократической партии хотят, чтобы Джо Байден оставался президентом до конца своего текущего срока, который истекает 20 января 2025 года, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

    По словам журналиста, если Байден решит не участвовать в выборах, республиканцы непременно воспользуются этим и будут утверждать, что человек, не способный участвовать в предвыборной гонке, не может быть президентом. «Основная задача сейчас – убедиться, что Байден не уйдет со своего поста раньше времени и не передаст его Харрис», – приводит ТАСС слова Херша.

    Однако достижению этой цели могут помешать не только силы, которых не хватает Байдену, чтобы продержаться еще шесть месяцев, но и то, что Камала Харрис, вице-президент США, считает себя серьезным кандидатом на президентских выборах, отметил Херш.

    По его словам,  есть много свидетельств того, что это не так. Например, у Харрис очень низкие рейтинги среди избирателей, и только треть из них верит в ее победу на выборах.

    Напомним, в субботу американские СМИ сообщили, что Байден разочарован друзьями, которые не верят в его победу над Трампом.


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    21 июля 2024, 17:37 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Трампа дошел до максимума за четыре года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Максимальной отметки за четыре года достиг рейтинг одобрения кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, такие данные показал опрос компании Ipsos в совместном с телеканалом ABC исследовании.

    После покушения на Трампа рейтинг одобрения политика вырос до 40%, это его максимум с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% жителей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Ipsos.

    При этом рейтинг одобрения его конкурента Джозефа Байдена оказался на 8% ниже – 32%. С неодобрением к действующему президенту Байдену относятся 55% американцев, деятельность Трампа же не одобряют 51% граждан страны.

    При этом 60% желают, чтобы Байден вышел из президентской гонки.

    Опрос проводился с 19 по 20 июля в онлайн-формате, в нем участвовал 1141 американец, статистическая погрешность не превышает 3,1%.

    Ранее Трамп заявил, что «получил пулю за демократию».

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    21 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    Трамп сообщил о письме Си Цзиньпина после покушения в Пенсильвании

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения в Пенсильвании он получил письма от председателя КНР Си Цзиньпина и других мировых лидеров со словами поддержки.

    По словам Трампа, у него сложились хорошие отношения с Си Цзиньпином. «Он замечательный человек. На днях он написал мне прекрасное письмо, узнав о том, что произошло», – приводит ТАСС слова республиканца.

    «Большинство лидеров поступили так же. Многим из них не нравилось то, что я делал, но они понимали, что пришло время», – добавил он. «Почти все они написали мне письма. Было очень приятно. У меня сложились хорошие отношения со всеми ими», – утверждал Трамп, не называя конкретных имен политиков.

    Напомним, на первом после покушения митинге своих сторонников в Мичигане Трамп заявил, что не может быть угрозой демократии.


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    20 июля 2024, 17:35 • Новости дня
    Жена Байдена организует в Париже мероприятие по сбору средств для кампании мужа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Первая леди США Джилл Байден организует в Париже мероприятие по сбору средств для избирательной кампании своего супруга, сообщает CNN, ссылаясь на предвыборный штаб Джо Байдена.

    Пожертвования на избирательные кампании в США могут делать только граждане страны, поэтому для участия в мероприятии потребуется предъявить копию страницы паспорта с фотографией, чтобы соблюсти федеральный закон о выборах. Стоимость билетов варьируется от 500 до 25 тыс. долларов, сообщает телеканал, передает «Интерфакс».

    Сбор средств запланирован «в условиях неопределенности для предвыборной кампании Байдена, когда пожертвования начинают иссякать», и все больше демократов призывают президента отказаться от участия в гонке.

    Телеканал отмечает, что первая леди «остается ближайшим советником и активным защитником президента, обладая значительным влиянием в Белом доме».

    Как ранее информировала пресс-служба Белого дома, Джилл Байден возглавит делегацию США на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.


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    20 июля 2024, 05:10 • Новости дня
    Угрожавшего убийством в адрес Трампа задержали в США

    Tекст: Максим Попов

    В американском штате Флорида полиция задержала мужчину, который, по предварительным данным, угрожал убийством бывшему президенту США Дональду Трампу, кандидату в вице-президенты Джей-Ди Вэнсу и их семьям, сообщили представители правоохранительных органов.

    «Майкл Вайсман был задержан полицией города Джунипер по обвинению в письменных угрозах убийством. Расследование показало, что подозреваемый публиковал в социальных сетях угрозы в адрес бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей», – приводит РИА «Новости» цитату из сообщения.

    Известно, что расследование по делу Вайсмана проводилось совместно с Секретной службой США и местной прокуратурой.

    Напомним, накануне в США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.

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    20 июля 2024, 18:25 • Новости дня
    Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку

    Кандидат на пост вице-президента США Вэнс призвал Байдена уйти в отставку

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден должен немедленно уйти в отставку, если не может бороться за второй срок, заявил кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс.

    «Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен немедленно уйти в отставку», – написал Вэнс в соцсети X( бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он считает, что все, кто выступает за то, что Байден должен сняться с президентской гонки, но не уходить в отставку, «проявляют абсурдный уровень цинизма».

    Ранее главный спонсор Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал Байдена покинуть пост.

    Издание NBC заявляло, что семья Байдена начала обсуждать его выход из президентской гонки.

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    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

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    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

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    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

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    Болгария душит симпатии к России насилием и арестами

    На уходящей неделе МИД РФ выступил в защиту одного из болгарских политиков, активиста местного движения «Русофилы» Златомира Девленского. Политик подвергся силовому преследованию по надуманным обвинениям. Реальными причинами давления на болгарских русофилов является рост симпатий к России среди болгар. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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