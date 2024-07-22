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Эксперт: Демократы США могут выбрать между Харрис и Кеннеди-младшим
Кроме действующего вице-президента Камалы Харрис у Демократической партии США есть «еще один нетривиальный вариант» – поддержать независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего на выборах президента страны, заявил эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Александр Назаров.
Назаров в комментарии газете ВЗГЛЯД напомнил, что Харрис, которая прежде была сенатором и генпрокурором Калифорнии, запомнилась поддержкой смертной казни, игнорированием дел, связанных с полицейским произволом, а также тем, что выступала против условно-досрочного освобождения слишком большого числа заключенных, поскольку опасалась уменьшения количества рабочей силы в тюрьмах штата. При этом сейчас она «придерживается классической лево-либеральной повестки, крайне распространенной среди демократов».
Ее кандидатуру поддержали президент США Джо Байден и «такие ветераны партии, как чета Клинтонов». Кроме того, она имеет «относительно хороший федеральный рейтинг». Однако Харрис все равно «проигрывает 1–2% в опросах Трампу в большинстве колеблющихся штатов, что явно не делает ее шансы на победу высокими», отметил Назаров. При этом, по его словам, нет смысла «рассматривать других участников президентских праймериз Демократической партии», так как «ни опыта, ни известности, чтобы победить Трампа им не хватит даже теоретически».
«Но у демократов есть еще один нетривиальный вариант – это поддержать Роберта Кеннеди-младшего, племянника Джона Кеннеди, который вышел из Демократической партии и идет на выборы президента США как независимый кандидат», – заявил Назаров.
Эксперт пояснил, что у Кеннеди-младшего не было «шансов на праймериз против Байдена», но сейчас он может оказаться «спасательным кругом для демократов на этих выборах».
«Несмотря на антипрививочную позицию и тот факт, что он распространял теории о том, что прививки вызывают аутизм у детей, Кеннеди-младший придерживается достаточно центристских взглядов, чтобы привлечь независимых избирателей и, возможно, изменить положение дел в колеблющихся штатах. Кроме того, на него работает его фамилия и символизм», – заявил Назаров.
Напомним, кандидатуру Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии США поддержали Байден, а также Билл Клинтон и его жена Хиллари. При этом Барак Обама воздержался от поддержки Харрис. При этом у Харрис антирейтинг хуже, чем у Дональда Трампа.