А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.3 комментария
Клинтоны поддержали кандидатуру Харрис на выборах президента США
Клинтоны поддержали Харрис в борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии
Экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари, которая возглавляла Госдеп и сама претендовала на пост главы государства, заявили, что поддерживают вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии США.
Клинтоны заявили, что для них «большая честь присоединиться» к президенту США Джо Байдену и поддержать Харрис. Они обещали сделать «все возможное» для ее поддержки, передает РИА «Новости».
Напомним, хотя Байден после отказа от участия в президентской гонке выразил поддержку кандидатуре Харрис, экс-глава американского государства Барак Обама воздержался от аналогичного заявления. СМИ объясняют это тем, что Обама хочет выступить в роли объединяющего фактора для демократов.