А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.0 комментариев
В результате стрельбы в США погибли не менее трех человек
По меньшей мере три человека погибли, семь пострадали в результате стрельбы в западной части Филадельфии (штат Пенсильвания, США), сообщил местный телеканал NBC10.
Как сообщил телеканал, инцидент произошел около 02.00 по местному времени (09.00 мск) на вечеринке, в которой участвовали 150 человек, передает ТАСС.
Причина произошедшего не называется. Инспектор полиции заявил, что стрелявших могло быть несколько.
Ранее новогодняя вечеринка в США завершилась перестрелкой и убийством трех человек.