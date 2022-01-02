Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского Новогодняя вечеринка в США завершилась перестрелкой и убийством трех человек 2 января 2022, 05:26 Текст: Антон Антонов

В результате перестрелки на новогодней вечеринке в Галфпорте (Миссисипи, США) три человека погибли, еще четверо пострадали, сообщает полиция. В ходе вечеринки произошла ссора, которая переросла в конфликт со стрельбой. Трое пострадавших получили ранения, не представляющие угрозы для жизни, но четвертый находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на WLOX. Случаи стрельбы в США – не редкость. Так, в начале декабря 15-летний учащийся одной их школ города Оксфорд в штате Мичиган открыл огонь в учебном заведении. Жертвами стрельбы стали трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет, еще восемь человек получили ранения.

Соловьев назвал парадокс Нового года 31 декабря 2021, 14:33

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев указал на парадокс, сопровождающий каждый Новый год. «Удивительно. Всегда с такой надеждой ждем Новый год, а потом, подводя итоги, радуемся, если он хотя бы оказался не хуже предыдущего», – написал Соловьев в Telegram. Ранее россияне рассказали об ожиданиях в новом году и о планах на предстоящие каникулы: с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению. 30 декабря Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом. Продюсер «Модного приговора» отреагировал на вручение детям пустых коробок от подарков 31 декабря 2021, 17:16

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Пустые коробки по ошибке попали в мешок с подарками для онкобольных детей из центра Блохина, заявил продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий. Сотрудники Первого канала заявили, что не имеют отношения к акции, в рамках которой онкобольным детям подарили пустые коробки от подарков, переадресовав вопрос производителю «Модного приговора» – компании «Красный квадрат», передает издание «Подъем». Кривицкий, являющийся продюсером «Модного приговора» и гендиректором «Красного квадрата», заявил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января: «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам». Он также рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам, однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков. «Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков (...) Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – заключил он. Ранее россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год. Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского 1 января 2022, 21:12

Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского. Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей. Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни. «Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий. «Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева. «Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou. «Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov. «Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li. Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении 31 декабря 2021, 15:03

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту. В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС. «Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он. Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года». Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок». «Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин. По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер. «Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он. Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства. Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья. Главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь 31 декабря 2021, 20:35

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

«Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн. «Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование», – передает РИА «Новости» слова Брюна. Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло. «Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», – предупредил нарколог. Врач рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» – это тоже миф. «Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», – добавил Брюн. Ранее врач и ведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что снимающие боль препараты не помогут в борьбе с похмельем после застолья. Украинские телеканалы в новогоднюю ночь показали обращение Порошенко 1 января 2022, 14:31 Текст: Елена Мирошниченко

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе, сообщает РИА «Новости». В 2018-м году телеканал «1+1» показал в новогоднюю ночь обращение Зеленского, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение действующего президента Порошенко показали уже после наступления полуночи. Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов. Сейчас Порошенко находится в Варшаве, а вернуться на родину ранее он обещал в первой половине января. Россиян предупредили о клещах в новогодних елях 31 декабря 2021, 09:30

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

На живых новогодних елях могут встретиться мелкие насекомые, в том числе клещи и клопы, заявил дендролог Лев Яковлев. Яковлев заявил, что «в подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют, можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», передает «Московский комсомолец». По его словам, они просыпаются, так как попадают в тепло. Обработать деревья в питомнике так, чтобы на них вовсе не было таких насекомых, практически невозможно, так как для этого потребовалось бы применять очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды. Он напомнил, что из всех видов насекомых, которые обитают в хвойном лесу, опасны для человека могут быть только иксодовые клещи – переносчики энцефалита и боррелиоза, однако их наличие на пихтах, продаваемых в кадках, маловероятно, однако для уверенности стоит учитывать регион поставки дерева: в группе риска эндемичные по энцефалиту и боррелиозу регионы. Также Яковлев посоветовал не размещать живую новогоднюю елку вблизи комнатных растений, так как в этом случае вероятно переползание паутинного клеща на постоянную «флору» помещения. Ранее токсиколог предупредил о необходимости мыть живую ель перед установкой дома. Санта-Клауса задержали в Ульяновске 31 декабря 2021, 10:21 Текст: Наталья Ануфриева

В Ульяновске сотрудники ДПС остановили автомобиль, украшенный яркими гирляндами. В прицепе была новогодняя елка, а за рулем мужчина, переодетый Санта-Клаусом. Автомобиль появился на улицах города в ночь на 31 декабря, передает портал 73online.ru. Очевидцы засняли, как сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль и о чем-то беседовали с водителем. Закончилась ли история штрафами, пока неизвестно. Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. Также мужчина в костюме Деда Мороза напал на косметолога за отказ в инъекции ботокса. Гинцбург посоветовал не приглашать Деда Мороза домой из-за COVID-19 31 декабря 2021, 03:13 Текст: Антон Антонов

В связи с распространением коронавируса не стоит на праздники вызывать домой Деда Мороза для детей, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург сказал, что «не стал бы приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», передает ТАСС. Он также прокомментировал возможность посещении массовых мероприятий. Так, Гинцбург отметил, что дети очень подвержены заражению, но «некоторые бессимптомно переболели». По его словам, «если родители уверены, что у ребенка хорошие защитные титры, значит, ребенок защищен». При этом «если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребенка не водить». «А если водить, то средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, с моей точки зрения необходимы», – сказал он. Врач-вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что вызвать Деда Мороза на дом безопаснее с эпидемической точки зрения, чем ходить с ребенком на праздничные мероприятия. Напомним, в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Крыму Деду Морозу запретили приходить на праздники без QR-кода. Главархив Москвы рассказал, как в Россию пришел Новый год 31 декабря 2021, 19:59 Текст: Наталья Ануфриева

Новый год официально пришел в Российскую империю 20 декабря 1699 года, рассказали в московском главархиве. Именно в эту дату царем Петром I был издан указ «О празднованiи Новаго года», который впервые установил порядок новогодних праздников. Отмечать его было приказано начиная с 1 января 1700 года, передает канал «360». Так как наступал еще и новый век, было приказано украсить ворота домов еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками, а лучше деревьями, и все это должно было держаться до 7 января. Также Петр I ввел традицию запускать фейерверки. В XVIII веке в Москве на Новый год активно проводили балы и маскарады, а также давали представления театры, но только в случае, если температура на улице была выше -18 градусов. Напомним, первыми в России новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. В своем обращении Владимир Путин пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии. Нарколог Минздрава назвал способ борьбы с алкогольным отравлением 1 января 2022, 12:34 Текст: Елена Мирошниченко

После алкогольного отравления нельзя «восстанавливаться» спиртным, в таком случае лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. «Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты», – цитирует его РИА «Новости». Специалист добавил, что нельзя ходить утром в баню, а занятия спортом лучше отложить. Категорически не нужно «восстанавливаться» после алкогольного отравления новой дозой спиртосодержащих напитков, подчеркнул Брюн. Ранее главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь. Шойгу поздравил российских военных с Новым годом 31 декабря 2021, 00:28

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российские Вооруженные силы являются одними из самых эффективных в мире, заявил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении. Шойгу отметил, что «с этим светлым и добрым праздником» связывают особые надежды», ждут «счастливых перемен, радостных событий», ставят «самые смелые цели», ведь «только для тех, кто знает, куда идет, ветер всегда попутный». «Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее – переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы», – приводятся его слова на сайте Минобороны. Министр подчеркнул, что «сегодня наши Вооруженные силы – одни из самых современных и эффективных в мире», они «надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», а «служить в рядах российской армии стало по-настоящему почётно и престижно». «В этом большая заслуга всех вас. Вы высоко несёте звание защитника Отечества, добросовестно выполняете свой воинский долг, обеспечиваете эффективное развитие армии России», – сказал глава военного ведомства, отдельно поблагодарив тех, «кто встречает этот семейный праздник на боевом посту», «кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях». Он также поблагодарил «военных медиков и строителей за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей». «Дорогие друзья! На пороге 2022 год. Пусть он станет для вас временем удач и свершений. В эту новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия», – сказал министр. Напомним, Шойгу на расширенном заседании коллегии с участием президента Владимира Путина заявил, что укрепление сил общего назначения ВС России в 2022 году продолжится, запланировано поступление свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400. Новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности 31 декабря 2021, 16:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Предыдущее новогоднее обращение Владимира Путина, подытожившее первый пандемийный год – 2020-й, – тоже на тот момент было самым большим, оно заняло шесть минут, а его объем составил 601 слово, передает ТАСС. До этого самым продолжительным – более четырех с половиной минут – было новогоднее поздравление, с которым Путин выступил 31 декабря 2013 года в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. В ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства. В остальные годы и Путин, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-2012 годах, выступали с менее обширными новогодними обращениями. Самым коротким по количеству слов – 191 – было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло около двух минут. Однако рекорд же по хронометражу новогоднего обращения остается за первым президентом России Борисом Ельциным: 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут. Но по объему – 628 слов – прощальное новогоднее выступление Ельцина уступает сегодняшнему поздравлению президента. Напомним, в новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Онищенко дал россиянам рекомендации на утро после празднования Нового года 1 января 2022, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал россиянам утром 1 января сходить в баню, а также отказаться от чрезмерного употребления пищи. «Лучше всего воспользоваться баней. Потому что, я уверен, что многие выехали за город, услышали нас с вами не лететь в Турцию и в Египет. А за городом, как правило, есть такого рода термальные стимуляторы общефизического здоровья. Поэтому – истопить баньку, почистить снег, почистить дорожки – сейчас снега много у нас навалило. И это хорошо. Во всяком случае, в Подмосковье. Да и в Сибири его немало», – рассказал он «Комсомольской правде». Кроме того, подчеркивает специалист, 1 января следует провести в режиме умеренного потребления пищи. При этом недоеденные блюда стоит есть только в том случае, если они были убраны в холодильник и содержались в подходящих условиях. Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что после алкогольного отравления нельзя «восстанавливаться» спиртным, в таком случае лучше выпить кефир, несладкий чай или капустный рассол. Священник посоветовал не устраивать «флешмоб благочестия» за новогодним столом 31 декабря 2021, 08:27 Текст: Наталья Ануфриева

Верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу, и следовать ему, а также не стоит устраивать «флешмоб благочестия», приходя в гости к не постящимся и отказываться от угощений, заявил блогер, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский. Островский заявил, что «если вы приезжаете в гости к неверующей семье, не стоит устраивать флешмоб благочестия, говорить: «Уберите всю еду, потому что я пощусь», передает РИА «Новости». «Здесь любовь и снисхождение к ближнему должны быть выше поста. Никто вас не осудит, если вы съедите то, что вам положат в тарелку. Если вы будете следить за своей совестью, она вам подскажет, где вы едите определенные продукты из любви, а где – из чревоугодия», – сказал он. Говоря о строгости соблюдения поста, священник напомнил, что «у каждого своя мера»: «Кто-то постится строго и это получается, приносит пользу, у кого-то не получается поститься строго – лишь бы была польза. Нужно помнить слова Христа, что все познается по плодам. Пусть человек смотрит, какой пост принесет ему добрые плоды». Он также подчеркнул, что вне зависимости от меры поста, даты и повода верующим следует исключить пьянство. Напомним, Новый год попадает на время Рождественского поста в Русской православной церкви, который начался 28 ноября. Пост также называют Филиппов, по имени апостола, память которого празднуется 27 ноября. Это один из четырех многодневных постов, он продлится до 6 января включительно, а 7 января православные встретят Рождество. В этот пост священники рекомендуют мирянам не есть мясо, яйца, молоко и молочные продукты, также в пост рекомендуется освободить время для духовной жизни, делать больше хорошего для ближних.