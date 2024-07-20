От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?3 комментария
Писториус призвал увеличить военный бюджет Германии «из-за угрозы» России
Tagesspiegel: Писториус призвал увеличить военный бюджет Германии «из-за угрозы» России
Глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал увеличить военный бюджет в связи со «слишком реальной угрозой» со стороны России, пишет Tagesspiegel.
«Я продолжаю выступать за то, чтобы бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России», – следует из комментария Писториуса изданию, передает РИА «Новости».
По его словам, он не хочет кого-то напугать, а наоборот «успокоить», чтобы быть готовыми к чрезвычайной ситуации.
Ранее Писториус назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе.