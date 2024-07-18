Песков: Россия не угрожает Евросоюзу

Tекст: Алексей Дегтярев

«Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия на украинской территории защищает свои интересы в условиях, когда страны ЕС исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности Москвы.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила евродепутатов утвердить ее на второй срок на посту руководителя ЕК, чтобы построить «сильную Европу».