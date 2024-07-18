Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.0 комментариев
Песков: Россия не угрожает Евросоюзу
Российская сторона не угрожает никому в Европейском союзе, на Украине она защищает свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия на украинской территории защищает свои интересы в условиях, когда страны ЕС исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности Москвы.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила евродепутатов утвердить ее на второй срок на посту руководителя ЕК, чтобы построить «сильную Европу».