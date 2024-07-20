Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
Расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА
Расчет ПВО «Тор-М2» российской группировки войск «Запад» сбил португальский БПЛА Tekever AR5 на купянском участке фронта и продемонстрировал его обломки.
Как рассказал начальник расчета с позывным «Паук», беспилотник летел на расстоянии 12 км на высоте 1,6 тыс. метров. Его удалось поразить, а позже были найдены обломки, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что поставки беспилотников Tekever в Украину были анонсированы еще в 2023 году. Tekever AR5 представляет собой средневысотный многоцелевой БПЛА с неподвижным крылом, разработанный португальской компанией Tekever.
По неофициальной информации, этот БПЛА используется с 2020 года и имеет дальность полета до 1000 км. Tekever AR5 может выполнять различные военные задачи, включая разведку местности, патрульные полеты, координацию действий воинских подразделений и поисковые операции.
Начальник расчета ПВО «Тор-М2» также сообщил, что около 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на купянском участке фронта были произведены США и Португалией.