Расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА

Tекст: Кристина Цыцура

Как рассказал начальник расчета с позывным «Паук», беспилотник летел на расстоянии 12 км на высоте 1,6 тыс. метров. Его удалось поразить, а позже были найдены обломки, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что поставки беспилотников Tekever в Украину были анонсированы еще в 2023 году. Tekever AR5 представляет собой средневысотный многоцелевой БПЛА с неподвижным крылом, разработанный португальской компанией Tekever.

По неофициальной информации, этот БПЛА используется с 2020 года и имеет дальность полета до 1000 км. Tekever AR5 может выполнять различные военные задачи, включая разведку местности, патрульные полеты, координацию действий воинских подразделений и поисковые операции.

Начальник расчета ПВО «Тор-М2» также сообщил, что около 90% всех сбиваемых российскими расчетами ПВО беспилотников на купянском участке фронта были произведены США и Португалией.



