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В июне в России зафиксирован рост продаж новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в июне выросли на 50%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в июне выросли на 50% в годовом выражении, до 122,8 тыс. штук, за первое полугодие – на 76%, до 713,9 тыс. машин, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Как говорится в сообщении, положительную динамику демонстрируют совокупные продажи на авторынке по всем категориям, показатель за июнь достиг 145,5 тыс. штук (+39% в годовом выражении), за шесть месяцев – 844,6 тыс. автомобилей (+63%), передает РИА «Новости».
В Минпромторге добавили, что по итогам января–июня 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 844 550 новых автомобилей (до трех лет), что на 63% больше показателей аналогичного периода прошлого года (519 604 штуки). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 373 тыс. штук, что на 35% больше показателей января–июня 2023 года.
Там отметили также, что объем рынка за первое полугодие в сегменте легких коммерческих автомобилей составил 60,6 тыс. штук (+41%), в сегменте грузовых автомобилей – 59,4 тыс. штук (-3%), в сегменте автобусов – 10,7 тыс. штук (+14%). По статистике за июнь продажи легких коммерческих автомобилей в стране достигли 10,51 тыс. штук (+25%), грузовиков – 10,54 тыс. штук (-16%), автобусов – 1,6 тыс. штук (-5%).
Напомним, «АвтоВАЗ» продемонстрировал резкий рост продаж в апреле 2024 года, увеличив их на 64,8% по сравнению с апрелем 2023 года.