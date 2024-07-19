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    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    7 комментариев
    19 июля 2024, 10:56 • Новости дня

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

    Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия не станет вмешиваться в военные действия на Украине без поддержки США. Более того, Шольц обещал немцам не создавать риски войны с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин вслед за Варшавой и Вашингтоном отверг просьбу Киева к Западу сбивать российские ракеты.

    «Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.

    «Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.  

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».

    Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

    18 июля 2024, 17:48 • Новости дня
    Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу

    Солдаты ВСУ рассказали о попытках сослуживцев бежать за границу

    Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщает издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    По словам морпеха ВСУ, несколько месяцев назад ряд моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. «Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Один из дезертиров рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.

    В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию – по договоренности с пограничниками они несколько минут «не замечают» беглеца, рассказал изданию другой солдат.

    «Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», – признался он.

    Ранее датская журналистка Брита Квист Хансен в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.

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    18 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США по установке дальнобойных вооружений в Германии.

    «Я не исключаю никакие варианты», – передает ТАСС его слова.

    При этом Рябков подчеркнул, что Москва предпримет «компенсационные меры» в случае, если Германия пойдет на эскалацию напряженности.

    «Если представители правительства ФРГ считают оправданным начинать эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в Калининградской области, Москва будет реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтет наиболее приемлемым», – заверил он.

    Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

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    18 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины

    Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины

    В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегия морской безопасности Украины нереализуема на практике и выглядит как фарс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Константин Сивков. Документ, напомним, предусматривает организацию Киевом совместных со странами-партнерами морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне и построение Украиной военно-морских сил.

    «Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.

    Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков. 

    Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.

    «Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.

    Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

    Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».

    Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.

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    18 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких конференциях ей участвовать

    Захарова заявила, что Зеленский не может указывать РФ, в каких конференциях ей участвовать

    Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких конференциях ей участвовать
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «нелюдем», который, по ее мнению, не имеет права указывать России, в каких конференциях участвовать.

    Зеленский ранее заявил о необходимости участия представителей России во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, запланированной к ноябрю 2024 года, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что решения о действиях не должен принимать Зеленский и что он не должен пытаться диктовать России свои условия. Она также подчеркнула, что если от президента Украины будут исходить указания относительно действий России, их лучше игнорировать.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

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    18 июля 2024, 18:52 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной

    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной и жестокой

    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Усилия украинских военных по удержанию Крынок на левом берегу Днепра изначально считались сомнительными, операция солдатам и офицерам ВСУ казалась ненужной, утверждает New York Times.

    Операция по созданию плацдарма в Крынках была спорной с самого начала, она имела уязвимости в логистике и не могла привести к быстрым прорывам, пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    ВСУ в течение нескольких месяцев пытались закрепиться в поселке, военнослужащие ВСУ жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции. Они становились легкой мишенью для российских дронов и минометов еще на переправе через Днепр.

    Ранее украинская пресса сообщала, что «официально пропавшими без вести» в Крынках считаются почти 800 украинских военнослужащих.

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    18 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    Российские войска поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ и сбили украинский МиГ-29
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за последние сутки атаковали инфраструктуру украинского военного аэродрома, сообщило российское министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру этого аэродрома, живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале, не уточняя, о каком аэродроме идет речь. Ранее в четверг стало известно, что нанесен авиаудар по аэродрому Миргорода в Полтавской области и НПЗ в Кременчуге.

    Средства ПВО сбили украинский Миг-29, три французских управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 74 дрона.

    Черноморский флот в акватории Черного моря уничтожил десять украинских безэкипажных катеров.

    С начала СВО уничтожено 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 дрона, 552 ЗРК, 16 608 танков и других бронемашин, 1379 машин РСЗО, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 июля 2024, 11:54 • Новости дня
    Датская журналистка рассказала о мобилизации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Датская журналистка Брита Квист Хансен, работающая на Украине, в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.

    По ее словам, процесс мобилизации с самого начала был хаотичным из-за разлада между различными органами власти. Украинское руководство задействовало различные методы призыва граждан, но отсутствие слаженности в работе призывных комиссий привело к беспорядку, передает телеканал 360.

    Журналистка пообщалась с украинскими мужчинами, которые выразили свое разочарование сложившейся ситуацией. Они опасаются, что ужесточение законодательства может привести к еще большему хаосу.

    «Теперь за бездействие будут карать строже. Так, уклонистов может задерживать полиция, а впоследствии и отправить в тюрьму», – сообщила Хансен.

    По словам журналистки, лишь 36% потенциальных призывников зарегистрировались или обновили свои данные в электронном реестре воинского учета, что является обязательным условием.

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    18 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама заявил, что Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама высказал мнение, что действующему президенту Джо Байдену следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна на предстоящих выборах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, в последнее время Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы, и он считает необходимым, чтобы президент серьезно оценил перспективы своей кампании, передает РИА «Новости».

    Несмотря на то, что Обама выступал в поддержку Байдена после его неудачи на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, он выражает беспокойство из-за продолжающегося снижения рейтингов Байдена.

    Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

    Ранее Байден заявил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем. Также собеседники издания Axios сообщали, что Байдена могут убедить выйти из президентской гонки в ближайшие дни.

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    18 июля 2024, 21:32 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывы прогремели на юге Украины в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Накануне взрывы прогремели в Киеве. До этого взрывы прозвучали в городе Каневе в Черкасской области.

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    18 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель госсекретаря США Узра Зея армянской газете Hetq подтвердила информацию о том, что в Минобороны Армении будет работать представитель американской армии.

    «Это долгожданное событие, которое знаменует собой новую фазу стратегического партнерства между Штатами и Арменией», – цитирует ее Арменпресс.

    По словам Зея, эта мера направлена на углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между двумя странами.

    При этом замгоссекретаря США отметила, что подробности работы разглашаться не будут.

    Ранее в Армении начались совместные с США учения Eagle Partner 2024.

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    19 июля 2024, 05:58 • Новости дня
    Госдеп признал обеспокоенность будущим ответом России на ракеты США в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы на размещение американских дальнобойных ракет в Германии вызывает обеспокоенность, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

    Патель сказал, что всякая «риторика об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство». США намерены внимательно следить за действиями России, передает РИА «Новости».

    При этом он заявил. что США наблюдают «такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени». Он отказался «строить догадки» относительно возможных дальнейших шагов Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.


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    19 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    В Харькове прогремела серия взрывов
    В Харькове прогремела серия взрывов
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов раздалась в Харькове, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Как сообщает издание, взрывы могли произойти в пригороде, передает ТАСС.

    Сейчас в Харьковской и Днепропетровской областях действует воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, в Харькове произошли взрывы.

    Коментарии (3)
    19 июля 2024, 01:54 • Новости дня
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал западные страны сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

    Шольц заявил, что существующий консенсус «не предусматривает подобные шаги». По его словам, Вашингтон также имеет «четкую позицию по данному вопросу», передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский заявил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил после этого, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши и заявил, что альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    США также выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО.

    Коментарии (3)
    18 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Названо число ликвидированных под Харьковом иностранных наемников

    ВГА Харьковской области: В регионе ликвидированы 32 иностранных наемника

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области с мая уничтожено свыше 30 иностранных наемных боевиков, их тела эвакуируют на вертолетах, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Известно о 32 погибших наемниках, их в режиме секретности перевозят на вертолетах из аэропорта в Харькове в западные части Украины «в круглосуточном режиме», сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    По его словам, рядовых украинских военнослужащих никогда не эвакуируют на вертолетах. Мирные жители, живущие у этой воздушной гавани, массово подтверждают это, заключил Лисняк.

    До этого источник сообщал, что на стороне украинской армии в Харьковской области могут воевать до 100 военнослужащих Иностранного легиона Франции.

    В конце июня Следственный комитет России сообщал, что за украинскую армию воюют свыше 3 тыс. иностранных наемников.

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    19 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина не в состоянии военными методами вернуть все потерянные территории, заявил Би-би-си президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал «весь мир» оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, передает «Лента.ру».

    Более того, по его словам, ослабление России в зоне СВО поможет Киеву улучшить положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

    Издание Parisien же заявило, что Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога.

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    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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