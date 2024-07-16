Электроснабжение в Сочи и Туапсе восстановлено

Установлена предварительная причина катастрофы Superjet в Подмосковье

Ошибку при установке датчиков назвали предварительной причиной катастрофы Superjet в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

Два из четырех датчиков были установлены с отклонением примерно в пять градусов, ошибку мог допустить один из техников Луховицкого авиазавода (филиал ОАК), сообщил источник «Известий».

В результате при наборе высоты неверные показания с датчиков вызвали несвоевременную активацию системы защиты, предохраняющей самолет от сваливания, которая сама и направила Superjet в землю. При этом пилоты никак не могли обойти систему защиты и не допустить столкновения с землей, добавил он.

Как пояснил собеседник издания, из-за некорректных данных электроника может посчитать, что самолет идет на подъем, в то время как на самом деле летит навстречу земле. «Примерно такая картина вырисовывается предварительно», – сказал он.

Он подчеркнул, что перед вылетом судно прошло регламентное техобслуживание, а полет носил испытательный характер. В настоящее время выясняется, на каком этапе могла произойти ошибка и кто конкретно ее допустил. По словам источника, официальные выводы будут после расследования, но уже сейчас есть основания полагать, что причиной стал человеческий фактор.



«Superjet – хороший самолет, за всю историю его полетов не было ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния. Но, как и всякий самолет, он не прощает ошибок», – добавил он.

Кроме того, спустя два дня после катастрофы оперативно-ситуационный центр разработчика Superjet – ПАО «Яковлев» – выпустил информационное письмо, в котором указал на необходимость строго соблюдать руководство по эксплуатации при замене датчиков угла атаки.

Накануне началась расшифровка бортовых самописцев упавшего SSJ.

