Первый в России водородный полигон открыли на Сахалине

Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине

Tекст: Валерия Городецкая

Новый полигон позволит отрабатывать и внедрять водородные технологии в энергетике и на транспорте. С помощью водорода будут снабжать электричеством отдаленные населенные пункты, обеспечивать работу общественного транспорта и тяжелой техники, пишет агентство «АСТВ».

«Сегодня историческое событие в жизни Сахалинской области. Мы запускаем в работу водородный полигон. Наш регион становится местом для отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и на транспорте», – сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Использование водородных энергоустановок решит проблему энергоснабжения изолированных территорий: Курильских островов и северных районов Сахалина. Также планируется развивать водородный транспорт: автомобильный, железнодорожный и морской.

На первом этапе проекта запущена система генерации водорода мощностью 5 кубометров в час. На втором этапе будет запущена основная система мощностью 30 кубометров в час.

Партнерами проекта выступают Московский физико-технический институт (МФТИ), Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки, Минвостокразвития России, а также крупные промышленные и инжиниринговые компании.

«С учетом огромных размеров нашей страны очень важно иметь компетенции по всем низкоуглеродным и безуглеродным технологиям. Водород обеспечивает наибольшую энергетическую эффективность и абсолютную экологическую безопасность», – отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

В рамках проекта будет проходить пилотная эксплуатация водородных систем энергоснабжения в различных энергоизолированных объектах Сахалинской области и на Курильских островах. Новейшие технологии будут апробироваться на Сахалине, проходить сертификацию в регионе и готовиться к серийному производству.

«Рассчитываем, что проект даст хороший импульс для развития водородной индустрии в России и будем рады принять в нем участие», – добавил заместитель генерального директора по водородной энергетике ООО «Русатом КИП» Антон Москвин.

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