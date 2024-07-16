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Первый в России водородный полигон открыли на Сахалине
Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине
На Сахалине в рамках Восточного водородного кластера состоялся запуск первого в России водородного полигона, это событие станет знаковым шагом на пути к развитию водородной энергетики в стране.
Новый полигон позволит отрабатывать и внедрять водородные технологии в энергетике и на транспорте. С помощью водорода будут снабжать электричеством отдаленные населенные пункты, обеспечивать работу общественного транспорта и тяжелой техники, пишет агентство «АСТВ».
«Сегодня историческое событие в жизни Сахалинской области. Мы запускаем в работу водородный полигон. Наш регион становится местом для отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и на транспорте», – сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Использование водородных энергоустановок решит проблему энергоснабжения изолированных территорий: Курильских островов и северных районов Сахалина. Также планируется развивать водородный транспорт: автомобильный, железнодорожный и морской.
На первом этапе проекта запущена система генерации водорода мощностью 5 кубометров в час. На втором этапе будет запущена основная система мощностью 30 кубометров в час.
Партнерами проекта выступают Московский физико-технический институт (МФТИ), Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки, Минвостокразвития России, а также крупные промышленные и инжиниринговые компании.
«С учетом огромных размеров нашей страны очень важно иметь компетенции по всем низкоуглеродным и безуглеродным технологиям. Водород обеспечивает наибольшую энергетическую эффективность и абсолютную экологическую безопасность», – отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
В рамках проекта будет проходить пилотная эксплуатация водородных систем энергоснабжения в различных энергоизолированных объектах Сахалинской области и на Курильских островах. Новейшие технологии будут апробироваться на Сахалине, проходить сертификацию в регионе и готовиться к серийному производству.
«Рассчитываем, что проект даст хороший импульс для развития водородной индустрии в России и будем рады принять в нем участие», – добавил заместитель генерального директора по водородной энергетике ООО «Русатом КИП» Антон Москвин.
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