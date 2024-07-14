Власти США отказывали Трампу в просьбе усилить охрану

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Federalist со ссылкой на неназванного представителя охраны, они уже несколько недель просили усилить его защиту и повысить ее возможности, но Министерство внутренней безопасности президента США Джо Байдена постоянно направляло отказ на данные просьбы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и Секретной службы США не отреагировали на предупреждения о вооруженном мужчине на митинге экс-президента страны Дональда Трампа.

Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».