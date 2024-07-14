Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверено, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.29 комментариев
Власти США отказывали Трампу в просьбе усилить охрану
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США перед покушением несколько раз отказывало сотрудникам службы охраны бывшего американского лидера Дональда Трампа в усилении его безопасности со стороны Секретной службы, сообщили СМИ.
Как пишет The Federalist со ссылкой на неназванного представителя охраны, они уже несколько недель просили усилить его защиту и повысить ее возможности, но Министерство внутренней безопасности президента США Джо Байдена постоянно направляло отказ на данные просьбы, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и Секретной службы США не отреагировали на предупреждения о вооруженном мужчине на митинге экс-президента страны Дональда Трампа.
Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».