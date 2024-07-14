Службы безопасности не отреагировали на предупреждения о мужчине с оружием на митинге Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он заметил парня, ползавшего по крыше здания рядом с местом митинга с винтовкой, передает ТАСС. Смит добавил, в течение трех-четырех минут пытался предупредить полицейских о наличии угрозы, но те не реагировали.

При этом он заявил, что сотрудники Секретной службы, располагавшиеся ближе к сцене, где выступал Трамп не могли видеть злоумышленника из-за «наклона крыши».

«Почему на всех этих крышах нет Секретной службы? Это небольшое место. Это]провал в системе безопасности, 100% провал в безопасности», – добавил очевидец.

Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».