  • Новость часаЗахарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
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    Страна НАТО наносит удар по антироссийскому мифу Запада
    Опубликованы видеокадры покушения на Трампа
    МВД раскрыло статистику выдворения мигрантов из России
    На Украине оценили снижение численности населения
    Трамп услышал выстрел и «почувствовал, как пуля рвет кожу»
    Секретная служба США рассказала подробности покушения на Трампа
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    Приближенные экс-замглавы Минобороны Иванова умерли в один день
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

    Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверено, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    14 июля 2024, 11:58 • Новости дня

    Песков: Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока не видно предпосылок для выхода из этого пике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Как сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале, Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике, но когда-то это время настанет.

    Ранее Песков заявил, что российская сторона обладает достаточным потенциалом для сдерживания американских ракет средней и малой дальности, которые планируют разместить в Европе, но целями российского оружия станут столицы европейских стран.

    14 июля 2024, 07:41 • Новости дня
    ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа
    ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стрельба на митинге в штате Пенсильвания расценивается как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек, добавив, что пока ведомство «не готово идентифицировать личность стрелявшего».

    «На нашего бывшего президента Дональда Трампа была совершена попытка покушения», – сообщил Роджек. Он заверил, что ФБР проинформирует общественность о личности стрелявшего, «как только на 100% будет уверено», передает РИА «Новости».

    Роджек указал, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа. Он сообщил: «Мы сейчас просматриваем фотографии и пытаемся проверить его ДНК», – передает ТАСС.

    По его словам, мотивы стрелка пока не установлены. ФБР сообщило, что у ведомства «не было информации о какой-либо конкретной угрозе применительно к этому событию». Роджек заявил, что пока не может с уверенностью сказать, были ли допущены серьезные ошибки при обеспечении безопасности экс-президента США.

    Как заявили полицейские штата Пенсильвания, сейчас нет оснований «полагать, что существует какая-либо другая угроза». Однако, признали в полиции, «пока рано» утверждать, что злоумышленник действовал в одиночку.

    Напомним, New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Стрелок ликвидирован. Трамп рассказал, что «пуля пробила верхнюю часть» его правого уха.

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    12 июля 2024, 05:00 • Новости дня
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал, что страны блока решительно настроены на конфронтацию и подготовку к войне, заявил в посол России в США Анатолий Антонов.

    «Вашингтонский саммит показал, что страны НАТО решительно настроены на конфронтацию и активную подготовку к войне. США и их союзники мобилизуют все свои ресурсы, чтобы сохранить свою теряющую позиции гегемонию», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада, объявляются врагами. Россия вновь названа главной угрозой. Подтверждена политика НАТО, которая заключается в отказе от серьезных переговоров. США не готовы идти на компромиссы и требуют от России безоговорочно согласиться с продвижением военной инфраструктуры альянса на восток.

    Напомним, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    12 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход

    Американист Дробницкий: Орбан стал «своим человеком» Трампа в Европе

    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа была полезной для них двоих. Первый продолжил повышать свой политический вес в Европе, а второй – получил преимущество перед соперником в предвыборной гонке – Джо Байденом. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее премьер Венгрии встретился с экс-президентом США. Темой обсуждения стали способы прекращения конфликта на Украине.

    «На фоне сообщений СМИ о том, что Виктор Орбан избегал встречи с Джо Байденом на саммите НАТО, политик совершил визит в Мар-а-Лаго, резиденцию Дональда Трампа. Подобного рода афронт подчеркнул отношение венгерского премьера к кандидатам в президенты США: одного он проигнорировал, в то время как другому выказал поддержку», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Такую разницу он объяснил тем, что Орбан и Трамп мыслят схожим образом: оба исповедуют прагматичный и консервативный подход. При этом контакты премьера Венгрии и бывшего президента США были полезны для обеих сторон. «Орбан продолжает повышать свой политический вес в Европе», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что на Западе это нравится не всем, уже идут разговоры о том, чтобы досрочно лишить Будапешт председательства в Совете ЕС.

    «Но у Орбана есть свой план. Венгр хочет опираться на две силы: популистов в Европарламенте, которые пусть не имеют большинства, но являются весомым голосом, а также на «заокеанского патрона». Вполне может быть, что в 2025 году премьер Венгрии заявит европейским чиновникам: «Где ваш Байден? А Трамп – в Белом доме», – иронично отметил политолог.

    По его мнению, Орбан своим «миротворческим вояжем» делает большой взнос в будущее взаимодействие с Трампом, если тот станет президентом США. Более того, самому экс-главе Белого дома подобные контакты дают личное преимущество перед Байденом.

    «Нынешняя администрация не понимает реального положения дел. А у Трампа есть «свой человек» в Европе, который поговорил с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, а теперь рассказал тонкости переговоров», – детализировал политолог. Трамп, будучи осведомленным о реальном положении дел «на земле», может способствовать решению украинского конфликта. «Это очень сильный ход», – резюмировал Дробницкий.

    В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ходе визита во Флориду обсудил с экс-президентом США Дональдом Трампом пути установления мира на Украине. «Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» – указал глава венгерского правительства, имея в виду расклад, при котором Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре. Орбан назвал встречу с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго «миротворческой миссией 5.0».

    На прошлой неделе Орбан приезжал в Москву, до этого он посещал Киев. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обменялись мнениями относительно урегулирования украинского конфликта и обсудили двусторонние отношения. Диалог длился более 2,5 часов.

    По итогам переговоров Орбан сказал, что позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта. На Западе эта поездка вызвала шквал критики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему визит Орбана в Россию не нашел понимания у ЕС и НАТО, а германский политолог Александр Рар указывал, что либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана. Впрочем, ряд экспертов считает, что у «пророссийской» политики Орбана есть второе дно.

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    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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    11 июля 2024, 15:54 • Новости дня
    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране

    Политик Вагенкнехт назвала безумием размещение дальнобойного оружия США в ФРГ

    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в Германии безумием, сообщает Der Spiegel.

    Как заявила Вагенкнехт, это безумие должно быть остановлено, передает RT.

    Она добавила, что размещение дополнительных ударных ракет в Германии не улучшит безопасность страны, а лишь «увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями».

    Ранее Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.

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    13 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Грузия призвала США к «конкретному разговору»
    Грузия призвала США к «конкретному разговору»
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна «оптимистично настроена» на улучшение отношений с США, однако рассчитывает услышать «конкретные аргументы» в плане претензий Вашингтона к ней, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам грузинского премьера, в ходе встречи с замгоссекретарем Узрой Зеей на вопрос о том, какие именно Штаты видят «демократические ухудшения», услышал только «общие оценки».

    «Я призвал в будущем говорить с нами о замечаниях конкретно. Иначе на общие оценки нам будет сложно реагировать», – сказал глава правительства.

    По словам Кобахидзе, Грузия также не слышит «аргументов и конкретики» против закона «О прозрачности иностранного влияния», после принятия которого США и страны ЕС заморозили помощь Тбилиси, включая военную.

    Премьер-министр заявил, что Грузия ожидает «существенных изменений» в плане оздоровления отношений с США в начале будущего года.

    «Я настроен оптимистично. Но нам важно увидеть ответные шаги. Мы находимся в режиме ожидания», – заявил премьер-министр.

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    13 июля 2024, 10:11 • Новости дня
    АТ: Антироссийские санкции могут привести к дедолларизации

    Asia Times: Антироссийские санкции могут привести к дедолларизации

    Tекст: Александра Юдина

    Антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты, следует из анализа издания Asia Times прогноза министра финансов США Джанет Йеллен.

    По ее данным, исключительные меры Запада против России привели в замешательство крупные страны-держатели резервов, передает РИА «Новости».

    Йеллен отметила, что Глобальный Юг не может полностью отказаться от использования доллара, однако его большая часть уже не желает работать с ним.

    Министр добавила, что причиной этого явления стала проводимая БРИКС политика по ослаблению американской валюты.

    Как заметил автор статьи, решение команды главы Белого дома Джо Байдена заморозить часть российских валютных резервов стало сродни пересечению красной линии для многих крупных инвесторов.

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    11 июля 2024, 15:39 • Новости дня
    Матвиенко пообещала «жесткий» ответ России на размещение «Томагавков» в Германии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона создаст «жесткий и адекватный» ответ на размещение американских ракет на немецкой территории, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину выразила надежду, что США не станут размещать в Германии дальнобойные ракеты, в ином же случае ответ России будет «жесткий и адекватный», передает ТАСС.

    По ее словам, размещение таких ракет «просто недопустимо». «Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», – заключила спикер СФ.

    Напомним, США анонсировали размещение в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, включая ракеты «Томагавк» (Tomahawk). Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что ракеты разместят в стране временно, за этот период Берлин должен успеть создать собственные аналоги этому оружию.

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    12 июля 2024, 05:42 • Новости дня
    Антонов указал на преобладание русофобской риторики во время саммита НАТО

    Tекст: Максим Попов

    На саммите НАТО в Вашингтоне разумные мысли о дипломатическом решении ситуации на Украине заглушались русофобской риторикой, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По словам Антонова, в мире рассматривают конфликт на Украине через призму стратегического поражения России и представляют нашу страну чуть ли не исчадием ада. Однако, по словам Антонова, нужно перестать строить иллюзорные планы и понять, что Россия была, есть и будет, и победить её никому не удастся, передает ТАСС.

    Дипломат также подчеркнул, что некоторые разумные мысли о политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине «забивались» русофобской риторикой. «Ястребы» не хотят слушать и слышать кого-либо, кроме себя, и, возможно, не способны на это.

    Напомним, до этого Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией.


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    13 июля 2024, 15:00 • Новости дня
    Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе назвали сигналом России

    Berliner Zeitung: Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе являются сигналом России

    Планы США по размещению дальнобойных ракет в Европе назвали сигналом России
    @ Department of Defense/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США значительно отстают от России в сфере ядерного оружия, планами по развертыванию дальнобойного оружия в странах Евросоюза (ЕС) Вашингтон подает «сигнал силы» Москве, пишет Berliner.

    «И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании», – пишет Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

    По мнению военного эксперта и научного сотрудника Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера, на которого ссылается издание, таким способом НАТО стремится послать «сигнал силы».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

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    13 июля 2024, 16:21 • Новости дня
    Песков: США делают из столиц Европы потенциальную цель для российских ракет РСМД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона обладает достаточным потенциалом для сдерживания американских ракет средней и малой дальности, которые планируют разместить в Европе, но целями российского оружия станут столицы европейских стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Парадоксальная ситуация сформировалась еще во времена холодной войны, США размещали разного вида ракеты, «традиционно направленные» на СССР, а Советский Союз в качестве цели для своих ракет определял эти точки в Европе, где поставили американское оружие, указал Песков.

    Его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    «Парадоксальная ситуация, Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна – в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили», – сказал Песков.

    Сейчас же Россия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы сдерживать эти ракеты «Но потенциальной жертвой являются столицы этих [европейских] государств», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ответ на возражение о том, что предыдущее противостояние закончилось распадом СССР Песков возразил, что сегодня «Европа трещит по швам», для нее настало не лучшее время.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, какие ракеты класса РСМД собираются разрабатывать в Европе, и что может противопоставить им Россия.

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    11 июля 2024, 13:58 • Новости дня
    Писториус: Германии временно нужны «Томагавки», чтобы успеть разработать свои аналоги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава немецкого Минобороны Борис Писториус объяснил договоренность Берлина с Вашингтоном о временном размещении на территории Германии крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) необходимостью создать за этот период собственные немецкие аналоги.

    Дальнобойное оружие ФРГ получает только «на ротационной основе», США ждут от Германии ее собственных разработок и закупок такого оружия, сказал Писториус, передает Deutsche Welle (СМИ-иноагент).

    Временное развертывание американских крылатых ракет Tomahawk даст немецкой стороне время на то, чтобы построить подобные вооружения, отметил он.

    Ранее Пентагон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, включая ракеты Tomahawk.

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    13 июля 2024, 10:30 • Новости дня
    Эксперт рассказала о последствиях дискриминационной политики Google и YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Пострадать от дискриминационной политики Google и YouTube могут любые инфлюенсеры, но ущерб можно минимизировать диверсификацией контента, рассказала профессор и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, руководитель Центра современных медиаисследований ЮФУ Камилла Нигматуллина.

    «Пострадать от блокировок из-за рубежа могут абсолютно любые инфлюенсеры и наилучшим способом минимизировать ущерб сегодня стала диверсификация контента – нельзя делать ставку на один канал», – указаны на сайте российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) ее слова.

    Нигматуллина добавила, что благодаря осознанию жизненной важности этой стратегии за последние два года состоялся мощный рост Telegram по новым пользователям и рост «ВКонтакте» по вовлеченности, особенно в видеоформатах.

    Эксперт отметила, что отечественные платформы активно привлекали селебрити в качестве своих амбассадоров, заверив, что блогеры-миллионники никогда не останутся у разбитого корыта, они просто дождутся нового контракта.

    Также профессор признала, что в данный момент повлиять на антироссийскую деятельность YouTube доступными методами не так просто, если коммерческая платформа не нарушает законов России на ее территории (главным образом «Закон об информации, информатизации и защите информации»).

    «В целом ученые давно используют термин «диктатура платформ», когда имеют в виду действия крупных технологических компаний, размещающих контент, которые навязывают свои правила игры миллионным аудиториям. Наверное, именно поэтому реакция самой аудитории будет наиболее чувствительной для платформы, чем реакция отдельного государства. Но в России нет блогеров уровня MrBeast с аудиторией в 300 млн человек, чтобы диктовать свои правила YouTube», – заключила эксперт.

    Напомним, в пятницу «Ростелеком» сообщил, что воспроизведение роликов в YouTube в России может ухудшиться из-за проблем с оборудованием Google.

    В Кремле заверили, что российское руководство не намеревается вводить ограничение на доступ к видеохостингу.

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    12 июля 2024, 13:34 • Новости дня
    Песков: Оговорки Байдена являются внутренним делом США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оговорки президента США Джо Байдена являются внутренним делом Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Москва и весь мир обратили внимание на оговорки Байдена, но «комментариев здесь быть не может», сказал Песков, передает ТАСС.

    «Понятно, что это оговорки. Понятно, что они получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в США. Но это не наше дело, это внутреннее дело США», – заключил представитель Кремля.

    Напомним, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности действующего президента США.

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