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    Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    22 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    10 комментариев
    13 июля 2024, 16:21 • Новости дня

    Песков: США делают из столиц Европы потенциальную цель для российских ракет РСМД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона обладает достаточным потенциалом для сдерживания американских ракет средней и малой дальности, которые планируют разместить в Европе, но целями российского оружия станут столицы европейских стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Парадоксальная ситуация сформировалась еще во времена холодной войны, США размещали разного вида ракеты, «традиционно направленные» на СССР, а Советский Союз в качестве цели для своих ракет определял эти точки в Европе, где поставили американское оружие, указал Песков.

    Его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    «Парадоксальная ситуация, Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна – в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили», – сказал Песков.

    Сейчас же Россия обладает достаточным потенциалом для того, чтобы сдерживать эти ракеты «Но потенциальной жертвой являются столицы этих [европейских] государств», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ответ на возражение о том, что предыдущее противостояние закончилось распадом СССР Песков возразил, что сегодня «Европа трещит по швам», для нее настало не лучшее время.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, какие ракеты класса РСМД собираются разрабатывать в Европе, и что может противопоставить им Россия.

    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    11 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Политолог Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Открытое голосование по вопросу лишения Виктора Орбана председательства в Совете ЕС вынудит Брюссель признать раскол в объединении. Стоит ожидать, что страны – члены Евросоюза начнут рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для санкций против Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии.

    «Сикорский лишь огласил то, что тайком планируют другие главы стран Евросоюза. Запущен процесс снятия Орбана с председательства в Евросоюзе. Венгерского премьера обвиняют чуть ли не в измене политической этике объединения», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Один из инструментов против Будапешта – открытое голосование в Евросоюзе. «Однако провернуть это очень сложно. Для того чтобы решение по Венгрии было принято, за него должны проголосовать все 27 стран. Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает Орбана», – пояснил собеседник.

    При этом Рар не исключает, что страны ЕС попытаются надавить на Фицо, чтобы тот изменил свое решение. «Скорее всего, Брюссель будет обвинять Братиславу в нарушении либерального кодекса», – считает он. Помимо словацкого премьера, вряд ли найдется политик, готовый оппонировать высшему руководству Евросоюза, добавил политолог. «Правый блок в Европарламенте пока не имеет необходимого для противостояния влияния», – уточнил Рар.

    Мнение же Дональда Трампа по поводу Орбана руководство ЕС сегодня не интересует, продолжил собеседник. «Главы стран объединения в большинстве своем открыто поддерживают Джо Байдена. Научные институты Европы, влиятельные НПО и СМИ готовы сражаться против прихода к власти экс-президента, понимая, что он изменит политику США в отношении европейских союзников», – указал он.

    Тем не менее политолог убежден: результаты открытого голосования по вопросу председательства Будапешта в Совете ЕС вынудят Брюссель признать раскол в союзе и сулят новые проблемы для Европы. Поэтому странам Евросоюза придется, как выразился Сикорский, выдумывать «креативные идеи» против Венгрии. Речь может идти в том числе о закулисных интригах, считает спикер.

    «При этом наказать Орбана за несогласованные поездки в Россию и Китай формально нельзя. Стоит ожидать, что Брюссель начнет рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для возобновления санкций против Будапешта», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС. Он не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным оглашением информации «свести усилия на нет».

    Газета Politico в свою очередь сообщила, что Венгрия получила выговор от стран Евросоюза за то, что премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Москву и Пекин. Издание приводит слова источника, который отметил, что Будапешту «хватило девяти дней, чтобы потерять остаток доверия». По его мнению, действия Орбана «не служат ни Европейскому союзу, ни миру».

    Венгрии грозят «практические последствия», если премьер продолжит следовать выбранной политике, заявили некоторые послы ЕС. Согласно заявлению одного из европейских чиновников, Евросоюз не исключает на этом фоне возможность прекращения или сокращения срока председательства Будапешта, но сообществу будет сложно это реализовать с юридической точки зрения.

    Один из дипломатов сказал, что ЕС, по сути, предъявил Венгрии «желтую карточку» на состоявшемся в среду заседании комитета постоянных представителей при ЕС. В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

    Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

    Напомним, на прошлой неделе Орбан совершил несколько знаковых зарубежных визитов в качестве лидеры страны, с 1 июля председательствующей в ЕС. Он побывал сначала в Киеве, затем в  Москве и Пекине. На Западе миротворческая миссия Орбана вызвала нервную реакцию.

    Однако венгерского политика это не остановило. Он направился в Вашингтон на саммит НАТО. Премьер Венгрии предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине.

    По информации агентства Bloomberg, в четверг Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции последнего на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Это может усилить опасения, что он «посредник» между Трампом и Путиным. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным политикам Европы.

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    11 июля 2024, 08:00 • Новости дня
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве, следует из обнародованной в журнале «Разведчик» рассекреченной шифрограммы.

    «По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», – передает ТАСС указание в документе.

    В частности, в Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией.

    Также стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, а вопрос легитимности Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий полностью утрачивается, сообщается в документе.

    При этом отмечается, что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, так как на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие доходы представителям киевского режима и западным производителям вооружений.

    Как выяснила СВР, в такой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность.

    При этом в документе указано, что в США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту.

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    10 июля 2024, 18:48 • Новости дня
    Блинкен обвинил Россию в убийствах и диверсиях в странах НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь Энтони Блинкен бездоказательно обвинил Россию в том, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств.

    Блинкен назвал «атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы» частью «намеренной российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса», передает РИА «Новости».

    Россия категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.

    Ранее Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан.

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    12 июля 2024, 05:00 • Новости дня
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал, что страны блока решительно настроены на конфронтацию и подготовку к войне, заявил в посол России в США Анатолий Антонов.

    «Вашингтонский саммит показал, что страны НАТО решительно настроены на конфронтацию и активную подготовку к войне. США и их союзники мобилизуют все свои ресурсы, чтобы сохранить свою теряющую позиции гегемонию», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада, объявляются врагами. Россия вновь названа главной угрозой. Подтверждена политика НАТО, которая заключается в отказе от серьезных переговоров. США не готовы идти на компромиссы и требуют от России безоговорочно согласиться с продвижением военной инфраструктуры альянса на восток.

    Напомним, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    12 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход

    Американист Дробницкий: Орбан стал «своим человеком» Трампа в Европе

    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа была полезной для них двоих. Первый продолжил повышать свой политический вес в Европе, а второй – получил преимущество перед соперником в предвыборной гонке – Джо Байденом. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее премьер Венгрии встретился с экс-президентом США. Темой обсуждения стали способы прекращения конфликта на Украине.

    «На фоне сообщений СМИ о том, что Виктор Орбан избегал встречи с Джо Байденом на саммите НАТО, политик совершил визит в Мар-а-Лаго, резиденцию Дональда Трампа. Подобного рода афронт подчеркнул отношение венгерского премьера к кандидатам в президенты США: одного он проигнорировал, в то время как другому выказал поддержку», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Такую разницу он объяснил тем, что Орбан и Трамп мыслят схожим образом: оба исповедуют прагматичный и консервативный подход. При этом контакты премьера Венгрии и бывшего президента США были полезны для обеих сторон. «Орбан продолжает повышать свой политический вес в Европе», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что на Западе это нравится не всем, уже идут разговоры о том, чтобы досрочно лишить Будапешт председательства в Совете ЕС.

    «Но у Орбана есть свой план. Венгр хочет опираться на две силы: популистов в Европарламенте, которые пусть не имеют большинства, но являются весомым голосом, а также на «заокеанского патрона». Вполне может быть, что в 2025 году премьер Венгрии заявит европейским чиновникам: «Где ваш Байден? А Трамп – в Белом доме», – иронично отметил политолог.

    По его мнению, Орбан своим «миротворческим вояжем» делает большой взнос в будущее взаимодействие с Трампом, если тот станет президентом США. Более того, самому экс-главе Белого дома подобные контакты дают личное преимущество перед Байденом.

    «Нынешняя администрация не понимает реального положения дел. А у Трампа есть «свой человек» в Европе, который поговорил с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, а теперь рассказал тонкости переговоров», – детализировал политолог. Трамп, будучи осведомленным о реальном положении дел «на земле», может способствовать решению украинского конфликта. «Это очень сильный ход», – резюмировал Дробницкий.

    В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ходе визита во Флориду обсудил с экс-президентом США Дональдом Трампом пути установления мира на Украине. «Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» – указал глава венгерского правительства, имея в виду расклад, при котором Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре. Орбан назвал встречу с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго «миротворческой миссией 5.0».

    На прошлой неделе Орбан приезжал в Москву, до этого он посещал Киев. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обменялись мнениями относительно урегулирования украинского конфликта и обсудили двусторонние отношения. Диалог длился более 2,5 часов.

    По итогам переговоров Орбан сказал, что позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта. На Западе эта поездка вызвала шквал критики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему визит Орбана в Россию не нашел понимания у ЕС и НАТО, а германский политолог Александр Рар указывал, что либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана. Впрочем, ряд экспертов считает, что у «пророссийской» политики Орбана есть второе дно.

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    11 июля 2024, 10:01 • Новости дня
    Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии
    Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия выработает военный ответ на угрозу в связи с планами Пентагона разместить дальнобойные ракеты в ФРГ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях X Парламентского форума БРИКС.

    Как сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, без нервов Россия будет вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу, передает ТАСС.

    Рябков добавил, что планы Пентагона по размещению дальнобойных ракет в Германии направлены на нанесение ущерба безопасности России.

    Ранее в Пентагоне заявили, что США начнут размещать дальнобойные ударные системы в Германии в 2026 году.

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    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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    11 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    ЕС: Поездка Орбана в Россию стала нарушением законов Евросоюза

    FT: В ЕС сочли поездку Орбана в Россию нарушением законов Евросоюза

    ЕС: Поездка Орбана в Россию стала нарушением законов Евросоюза
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская юридическая служба заявила, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию 5 июля вошел в противоречие с договорами Евросоюза, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    Как пишет издание, юристы ЕС сообщили государствам-членам, что «действия Орбана нарушили договоры блока, которые запрещают любые меры, способные поставить под угрозу достижение целей ЕС», передает ТАСС.

    Там уточнили, что речь идет о нарушении положений закона, который обязывает все страны Евросоюза проводить внешнеполитическую деятельность «безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности».

    Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, поездка Орбана в Москву «была политической ошибкой».

    «За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия одной страны. Это проблема – такой способ работы неприемлем», – отметил Мишель.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал слова Борреля «брюссельским бюрократическим бредом».

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    11 июля 2024, 15:54 • Новости дня
    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране

    Политик Вагенкнехт назвала безумием размещение дальнобойного оружия США в ФРГ

    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в Германии безумием, сообщает Der Spiegel.

    Как заявила Вагенкнехт, это безумие должно быть остановлено, передает RT.

    Она добавила, что размещение дополнительных ударных ракет в Германии не улучшит безопасность страны, а лишь «увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями».

    Ранее Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.

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    11 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Польша заявила о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии

    Глава МИД Польши Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС

    Польша заявила о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии
    @ Marcin Banaszkiewicz/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Евросоюзе появляются креативные идеи, касающиеся возможности досрочного прекращения председательства Венгрии в Совете ЕС, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным раскрытием информации «свести усилия на нет», передает ТАСС со ссылкой на TVP Info.

    В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

    Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

    Напомним, Польша призвала ЕС обуздать «деструктивное» поведение Орбана. В Германии призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.


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    10 июля 2024, 22:25 • Новости дня
    Молдавия не присоединилась к новым экономическим санкциям ЕС против России

    Молдавия не стала присоединяться к экономической части 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, поддержала персональные, но не экономические санкции 14-го пакета, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Новый пакет санкций включает персональные и экономические ограничения. Он затрагивает 69 человек и 47 организаций. Боррель выпустил традиционное заявление о присоединении к санкциям стран – кандидатов в ЕС и государств, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли Европейской экономической зоны.

    К персональным санкциям присоединились шесть стран-кандидатов (Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина) и три страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), передает РИА «Новости».

    Сербия, Грузия и Турция, которые являются странами-кандидатами, в этом списке отсутствуют. В списке стран, которые поддержали экономические санкции 14-го пакета, их также нет; нет в нем и Молдавии.

    В конце июня страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

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    12 июля 2024, 10:44 • Новости дня
    Четыре страны ЕС договорились о разработке крылатых ракет большой дальности
    Четыре страны ЕС договорились о разработке крылатых ракет большой дальности
    @ Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе натовского саммита в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша условились совместно создать крылатые ракеты, они подписали соответствующее письмо с намерениями.

    Письмо подписали министры обороны этих стран, передает Deutsche Welle (признано иностранным агентом в России).

    Страны намереваются разработать крылатые ракеты наземного базирования с дальностью свыше 500 км, разработка призвана «закрыть пробел», образованный в результате украинского конфликта.

    Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отметило, что эти страны пока не обсуждали то, какие именно ракеты планируется строить, в планах разработка оружия, способного проводить «точные удары вглубь территории противника». При этом заявление о намерении сделано «в очень общих тонах».

    По информации этой газеты, планируется строить ракеты дальностью свыше 1000 км, это должно позволить «сдержать Россию» при помощи обычного вооружения.

    При этом немецкая сторона ждет вовлечения в проект Британии. Промышленным партнером планируется сделать европейский концерн Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA).

    Ранее Вашингтон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе ракет «Томагавк» (Tomahawk). Министр обороны ФРГ Борис Писториус указал, что ракеты разместят в стране временно, за этот период Берлину нужно создать собственные аналоги этому оружию.

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    10 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    В Белом доме рассказали, когда украинцы научатся летать на F-16

    Белый дом: Украина получит «целые эскадрильи» F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летчики смогут сесть за штурвалы американских истребителей F-16 уже этим летом, говорится в совместном заявлении лидеров США, Дании и Нидерландов, сообщили в пресс-службе Белого дома в среду.

    Ведется процесс передачи киевскому режиму F-16, украинцы начнут летать на них уже этим летом, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Киев получит «целые эскадрильи» этих самолетов. «Мы привержены дальнейшему наращиванию военно-воздушного потенциала Украины, который будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», – отмечается в документе.

    Ранее норвежский премьер Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия безвозмездно передаст киевскому режиму шесть F-16.

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