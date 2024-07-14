Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Грузовик протаранил автобус в Новосибирске
Грузовик протаранил автобус в Новосибирске, один человек погиб
Пьяный водитель грузовика протаранил автобус в Новосибирске, один человек погиб, сообщили в МВД по региону.
Как говорится в сообщении, пьяный водитель грузовика «ФАВ» у дома 71 по улице Блюхера наехал на стоящий у края проезжей части автобус «Киа Гранберд», в результате чего пострадали двое пассажиров грузовика, один из них скончался в машине скорой помощи, передает РИА «Новости».
Ранее в ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали девять человек.