В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали девять человек

Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.0 комментариев
Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.0 комментариев
Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.24 комментария
Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».13 комментариев
РЖД: Предварительной причиной схода вагонов поезда в Коми стал подмыв полотна
В сообщении говорится, что в составе сошедшего поезда находились 232 человека. «По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет», – уточнили в РЖД, передает ТАСС.
Ранее в РЖД сообщили, что девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута – Новороссийск, сошли с рельсов на участке Инта-1 – Угольный в Республике Коми.
Григорян заявил, что Армения утратила Карабах, когда «полностью зависела от России». «Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – приводит его слова портал news.am.
Секретарь Совбеза республики не согласился с тезисом о том, что когда Армения находилась в хороших отношениях с Россией, в республике не было войны. «У нас была война», – утверждает он.
Григорян полагает, что «без разрешения России» вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией якобы не было бы.
Напомним, ранее МИД РФ вызвал посла в Армении Сергея Копыркина в Москву. Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Москва приняла такое решение.
Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».
Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».
Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.
Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.
Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.
«С правовой, исторической и даже морально-этической точек зрения подобное заявление не имеет смысла. Осталось понять, он действительно так думает или его об этом заявлении настоятельно попросили недруги России? Они сейчас плотно опекают Ереван», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
«Тут возникает вопрос: что армянские власти хотят получить? Грамоту за антироссийскую деятельность? Медаль за предательство интересов братского для нас народа? Такие высказывания приносят только минусы и проблемы самому народу Армении и армянской государственности. Это моя личная точка зрения», – добавил собеседник.
Климов также отметил, что заявление Григоряна не вызывает удивления, равно как и другие подобные заявления, озвученные за последние четыре года. «Меня удивляет только одно: как такие люди до сих пор получают мандаты доверия в своих органах власти. Я б ему передал один совет: закусывать надо», – резюмировал сенатор.
«Некоторые армянские официальные лица совсем стыд потеряли. Вот, например, чиновник из Еревана заявляет, что Россия ранее отобрала принадлежащей Армении Карабах и передала его Азербайджану. Интересно, каким же образом и в каких документах эта принадлежность была ранее зафиксирована? Ведь Армения же не признавала независимость Карабаха или его принадлежность к своей территории. Что-то изменилось?» – заметил в своем Telegram-канале Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.
Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану». «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, забрала Нагорный Карабах из наших рук, вернула его Азербайджану, а затем ушла обратно, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – сказал он.
Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. «Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее такое было решение – они не признали независимость Карабаха», – приводит Кремль слова российского лидера.
«В Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались лидеры Армении и Азербайджана и там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – указал он.
«Это было только вопросом времени: когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции Азербайджанского государства. Что скажешь-то? Как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаем? Это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то», – отмечал Путин.
Глава МИД Британии Кэмерон Вовану и Лексусу: Украина не будет приглашена в НАТО на саммите в июле
Кэмерон пообщался с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые в разговоре с ним представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Приглашения не будет, заявил британский премьер, пояснив, что «Америка его не поддержит».
Запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Ранее сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что США, обещая Украине членство в НАТО, демонстрируют запредельное двуличие. Вступление этой страны в альянс не соответствует интересам Вашингтона, говорит член Совфеда.
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой местного производства по израильскому судну MSC Sarah V
По его словам, вооруженные силы Йемена поразили израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море гиперзвуковой ракетой «местного производства», передает ТАСС.
Сариа утверждает, что ракета оснащена передовыми технологиями и поражает цели с максимальной точностью.
Ранее Сариа заявил, что для удара по израильскому контейнеровозу была использована новая баллистическая ракета, которая прошла испытания.
Суд в Ростове заочно приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии
Как говорится в сообщении, гражданин Швеции Матиас Густавссон, британец Джон Хардинг и гражданин Хорватии Векослав Пребег признаны виновными в прохождении обучения в целях насильственного захвата власти, насильственном захвате власти, насильственном изменении конституционного строя России и участии в вооруженном конфликте, передает РИА «Новости».
Еще два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили, осуждены по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте и пособничестве в вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте соответственно.
В Генпрокуратуре добавили, что суд, согласившись с позицией обвинения, заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, Хили и Хиллу назначены наказания в виде четырех лет и трех лет шести месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Украины за шпионаж в пользу СБУ, ее приговорили к десяти годам колонии.
Врач рассказал о пользе и вреде обливания холодной водой
«Впервые обливание холодной водой в современной медицинской литературе относится к описанию принудительного ледяного душа в психиатрических больницах начала XIX века. Считалось, что они охлаждают воспаленный мозг. Но поскольку пациенты иногда умирали в душе, практику эту отменили», – рассказывает Парамонов.
Эксперт подчеркивает, что поскольку он является представителем научного направления в медицине – доказательной медицины, то проанализировал по данной тематике ряд статей и исследований. И нашлось очень мало материалов, где указаны так называемые конечные точки результата этой процедуры – например, люди, которые обливаются, реже болеют пневмонией, или, например, чаще, аритмией. Таких фактов почти нет – в большинстве случаев приводятся точки «суррогатные».
При этом Парамонов отмечает, что есть исследование, где изучены пожилые мужчины, которые регулярно принимали холодный душ в одном из социальных учреждений Норвегии. После процедур они чувствовали себя лучше: у них повышалось настроение и реже случалась депрессия. Многие подобные исследования изучали биохимические параметры – гормоны, факторы воспаления – и приходили к выводу, что регулярные холодные обливания снижают инсулинорезистентность, что полезно для здоровья.
Также описаны, скорее не как исследования, а как клинические случаи, приступы эпилепсии и сердечные приступы у людей, которые обливаются нерегулярно и не привыкли к этой практике. «В Японии смерть пожилых мужчин при обливании зимой стала чуть ли не национальной проблемой. Принимать ванну на морозе и обливаться холодной водой после теплой – национальная традиция. Описано более 1000 таких смертей и найдена связь с низкой температурой воздуха и низкой температурой воды», – говорит специалист.
Исследования водных процедур были и в спорте, отмечает Парамонов. «Спортивные врачи, которые восстанавливали австралийскую команду по регби, считают, что помогли спортсменам добиться выдающихся успехов после применения контрастного душа. Спортсмены быстрее восстанавливались после соревнований и травм», – рассказывает он. Но в то же время датским велосипедистам, которые страдали от плохого сна и неприятных сновидений, вечерний холодный душ не помог и им пришлось искать другие средства для релакса.
«У нас в стране традиционно считалось, что если холодовое или тепловое воздействие повторяется, это приводит к закаливанию, и если не к укреплению здоровья, то к улучшению самочувствия точно. Этого нельзя сказать об эпизодических экстремальных температурных воздействиях. Им приписывали и остановку сердца из-за блокады проведения электрического сигнала из предсердий в желудочки, и сердечные приступы из-за спазма сердечных артерий», – делится врач. По его словам, авторы советских учебников хотя исследований и не проводили, оказались правы – самочувствие при регулярных обливаниях холодной водой действительно лучше, при нерегулярных могут быть сердечные приступы и приступы эпилепсии.
«Но в целом влияние этой практики даже в 2024 году изучено недостаточно. Обливайтесь, если обливаетесь, делайте это регулярно, температуру воды снижайте постепенно. Скорее всего, это улучшит настроение, а вот улучшит ли здоровье – мы пока точно не знаем», – заключил Парамонов.
Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться
«Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.
«Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.
«Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.
Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.
При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».
Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.
Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.
Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.
Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.
Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.
Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.
Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.
Как говорится в сообщении, СК завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве по найму бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, незаконном обороте оружия и государственной измене, передает ТАСС.
Ранее подозреваемый по делу об убийстве главы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко заявил, что покушение организовала СБУ.
Политолог Лукьянов: Вечно открытые двери превратят БРИКС в аморфное сообщество
«Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».
«БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.
«Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много. Например, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.
«Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.
«При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – резюмировал Лукьянов.
Ранее подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.
Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.
При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.
Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.
Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.
Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав. Она считает, что организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.
Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию. «Для нас важно, чтобы страны, которые хотят присоединиться к БРИКС и стать нашими партнерами, не участвовали в политике незаконных санкций и ограничительных мер против других членов БРИКС, особенно против России», – подчеркнул он.
Встреча Украины с Бельгией закончилась со счетом 0:0. Таким образом, сборная Украины заняла последнее место в группе E, набрав четыре очка, и лишилась права на дальнейшую борьбу в первенстве. В группе вместе с Украиной играли Румыния, Словакия и Бельгия, передает Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что сборная Сербии может отказаться от участия в чемпионате Европы-2024, если УЕФА не примет жесткие санкции против фанатов Албании и Хорватии.
Bloomberg: Азия делает разворот от Запада в сторону России и Китая
Как пишет Bloomberg, ярким примером служит решение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который на прошлой неделе заявил о заинтересованности Куала-Лумпура в присоединении к BRICS. Отмечается, что этот экономический блок, основанный в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, а затем и ЮАР, стал альтернативой западному МВФ, чья жесткая политика в 1990-х годах нанесла серьезный ущерб экономикам азиатских стран, передает РИА «Новости».
Ранее The Associated Press сообщило, что поездка президента России Владимира Путина в Пхеньян является тревожным предупреждением для западных стран.
Как указал Пеллегрини, Словакия в значительной степени будет способствовать успеху чешской активности по производству боеприпасов. По его словам, производство на словацких предприятиях боеприпасов нужных калибров уже увеличено, а значительная часть боеприпасов, которые собирает Чешская Республика, будет произведена непосредственно на словацких заводах, передает ТАСС со ссылкой на словацкий портал pravda.sk.
Пеллегрини подчеркнул, что Словакия не планирует направлять своих солдат или инструкторов на Украину. «Словакия не пошлет на Украину ни одного своего солдата», – сказал он. Обучение украинских военных словацкими инструкторами будет проходить «только на территории Словакии».
Ранее сообщалось, что жители Словакии собрали 4 млн евро на приобретение боеприпасов для нужд ВСУ.