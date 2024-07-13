Буданов дал неутешительный прогноз для ВСУ до конца года

Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах

Tекст: Валерия Городецкая

Западные комплексы не смогут работать в Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть, они не смогут действовать слишком близко к линии фронта, поскольку там развита российская разведка дронами и высок риск обнаружения и уничтожения техники, поясняют аналитики, пишет Bild.

Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают Киев, еще по одному – Львов и Одессу, сообщают эксперты. По их мнению, новые Patriot и SAMP/T могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.



Отмечается также, что Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом из-за разного программного обеспечения и в случае выхода из строя одной системы другая не сможет ее заменить или защитить.

Ранее США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на ПВО Украины.