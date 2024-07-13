Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
Буданов дал неутешительный прогноз для ВСУ до конца года
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) пессимистично оценил перспективы украинских войск до конца года.
Отвечая на вопрос о возможности наступления ВС России с севера, Буданов заявил, что «проблемы есть и они имеют тенденцию к обострению», передает ТАСС. При этом он воздержался от развернутого ответа, чтобы «не спровоцировать панику».
Буданов не скрывает, что до конца года ВСУ предстоит столкнуться с серьезными трудностями. «Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению», – сказал он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предрек уничтожение Украины в случае продолжения конфликта с Россией.