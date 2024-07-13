Кобахидзе назвал реалистичным вступление Грузии в ЕС к 2030 году

Tекст: Алексей Дегтярев

К 2030 году Грузия будет готова «лучше всех» для интеграции с ЕС, для этого она продолжит принимать «соответствующие шаги», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.

Вхождение страны в Евросоюз к этому сроку он назвал «абсолютно реалистичным», и отметил, что с оптимизмом смотрит на будущие отношения страны с ЕС.

Ранее Кобахидзе заявил о неготовности Соединенных Штатов и Евросоюза перезагрузить отношения с Грузией.