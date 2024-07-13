Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
Кобахидзе назвал реалистичным вступление Грузии в ЕС к 2030 году
Грузинское участие в Европейском союзе к 2030 году вполне реалистично, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
К 2030 году Грузия будет готова «лучше всех» для интеграции с ЕС, для этого она продолжит принимать «соответствующие шаги», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.
Вхождение страны в Евросоюз к этому сроку он назвал «абсолютно реалистичным», и отметил, что с оптимизмом смотрит на будущие отношения страны с ЕС.
Ранее Кобахидзе заявил о неготовности Соединенных Штатов и Евросоюза перезагрузить отношения с Грузией.