Премьер Грузии обвинил США и ЕС в нежелании перезагрузить отношения

Tекст: Дмитрий Александров

Он выразил «разочарование» замораживанием военной помощи со стороны США и ЕС, которое последовало в ответ на закон «О прозрачности иностранного влияния». По его словам, отношения Грузии с США и ЕС требуют «перезагрузки». «Грузия к этому готова, ждет ответных шагов, но нынешние действия Америки и Евросоюза контрпродуктивны», – сказал Кобахидзе.

Он призвал США и ЕС к «справедливым, прагматичным, рациональным и правильным шагам в будущем, которые помогут нам перезагрузить отношения».

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Басс и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на полях саммита НАТО в Вашингтоне договорились искать выход для оздоровления двусторонних отношений и вывода их на новый уровень.