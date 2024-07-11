Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.0 комментариев
Премьер Грузии обвинил США и ЕС в нежелании перезагрузить отношения
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг на заседании правительства заявил о неготовности США и ЕС перезагрузить отношения с его страной, отметив, что надеется на это в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он выразил «разочарование» замораживанием военной помощи со стороны США и ЕС, которое последовало в ответ на закон «О прозрачности иностранного влияния». По его словам, отношения Грузии с США и ЕС требуют «перезагрузки». «Грузия к этому готова, ждет ответных шагов, но нынешние действия Америки и Евросоюза контрпродуктивны», – сказал Кобахидзе.
Он призвал США и ЕС к «справедливым, прагматичным, рациональным и правильным шагам в будущем, которые помогут нам перезагрузить отношения».
Ранее заместитель госсекретаря США Джон Басс и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на полях саммита НАТО в Вашингтоне договорились искать выход для оздоровления двусторонних отношений и вывода их на новый уровень.