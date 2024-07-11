Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.0 комментариев
Грузия и США договорились искать выход из осложнившихся двусторонних отношений
Заместитель госсекретаря США Джон Басс и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на полях саммита НАТО в Вашингтоне договорились искать выход для оздоровления двусторонних отношений и вывода их на новый уровень, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам грузинского посла в Штатах Давида Залкалиани, отношения США и Грузии, которые выстраивались с момента обретения Грузией независимости, не заслуживают сегодняшнего положения.
«Надо не только вернуться к прежнему уровню, но и усилить их, вывести наше партнерство на содержательно новый уровень», – отметил он.
Также глава грузинской дипломатической миссии в Вашингтоне подчеркнул, что встреча, которая прошла на фоне крайнего недовольства США законом «О прозрачности иностранного влияния» и начатых американской стороной санкций против Тбилиси, была «интересной и содержательной».
Как отметил Залкалиани, «было высказано сожаление тем, что сегодняшняя ситуация не отвечает тому, что в действительности заслуживают стратегические партнеры».
Нынешние власти Грузии неоднократно доказывали приверженность демократическим реформам, об этом говорят все проводившиеся выборы.
«Грузия регулярно доказывала, что является главным союзником США в регионе. Исходя из сложнейшей геополитической ситуации, в интересах обеих стран, чтобы наше сотрудничество совпадало и тесно координировалось. После встречи я оптимистичен. Важно, чтобы контакты продолжились», – заключил Залкалиани.