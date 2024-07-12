Черные ящики разбившегося SSJ 100 передали на расшифровку

В результате стрельбы в военной части в Белгородской области есть раненые

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «RT на русском» указано, что в одном из районов региона объявлен план «Перехват» в связи с розыском человека 1995 года рождения с пулеметом Калашникова и патронами.

Предварительно, мужчина сбежал из воинской части из-за бытового конфликта.

Как рассказал друг предполагаемого дезертира, Журавлев пошел служить по контракту в прошлом году, а до этого работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке окон в Чебоксарах.

Позднее стало известно, что Журавлев родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами. Уточняется, что мужчина вместе с братом уехали 20 лет назад, оставив дом с участком, которые на протяжении четырех лет пытались продать под снос за 200 тыс. рублей.

Также отмечается, что разыскиваемый должен судебным приставам 260 тыс. рублей, это указано в базе ФССП.

В отношении Журавлева числится десять исполнительных листов. Известно, что января по август прошлого года он активно пытался взять микрозаймы. «Сначала хотел получить 30 тыс. рублей – отказали. Снизил до 5 тыс. рублей, 4,5 тыс. и 4 тыс. – тоже отказали», – указано в сообщении.

Мужчину обвиняют по статьям о дезертирстве и о покушении на убийство.