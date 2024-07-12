Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.11 комментариев
Спонсоры демократов заморозили финансирование партии из-за Байдена
NYT: Спонсоры демократов заморозили финансирование партии до выхода Байдена из президентской гонки
Группа спонсоров Демократической партии США решили не переводить 90 млн долларов пожертвований, пока партия не заменит кандидатуру американского лидера Джо Байдена на президентских выборах, пишет газета The New York Times (NYT).
По данным источников NYT, спонсоры приостановили финансирование до тех пор, пока не станет ясно, кто именно станет кандидатом на пост президента США от демократов, передает ТАСС.
Это является одним из «примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах», подчеркивает издание.
Отмечается, что эта ситуация усугубляет положение со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, так как многие крупные спонсоры не уверены в его способности победить на выборах президента США в ноябре.
Ранее Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена.