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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 19:48 • Новости дня

    Спонсоры демократов заморозили финансирование партии из-за Байдена

    NYT: Спонсоры демократов заморозили финансирование партии до выхода Байдена из президентской гонки

    Спонсоры демократов заморозили финансирование партии из-за Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа спонсоров Демократической партии США решили не переводить 90 млн долларов пожертвований, пока партия не заменит кандидатуру американского лидера Джо Байдена на президентских выборах, пишет газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, спонсоры приостановили финансирование до тех пор, пока не станет ясно, кто именно станет кандидатом на пост президента США от демократов, передает ТАСС.

    Это является одним из «примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах», подчеркивает издание.

    Отмечается, что эта ситуация усугубляет положение со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, так как многие крупные спонсоры не уверены в его способности победить на выборах президента США в ноябре.

    Ранее Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена.

    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    12 июля 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом

    Спикер МИД Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом»

    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова в шутку назвала американского президента Джо Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал украинского президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале она указала, что «пресловутое российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть, имея в виду «пророссийского кандидата», которым управляет «рука Кремля».

    Захарова отметила, что в МИД ждут «истерику экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон» из-за «нападения на американскую демократию» и доклада о раскрытии заговора «внутренних террористов».

    Ранее издание Bloomberg писало, что ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.

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    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    10 июля 2024, 06:28 • Новости дня
    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы

    Reuters со ссылкой на американскую разведку заявило о попытке России повлиять на выборы в США

    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, заявило Reuters.

    Как сообщает Reuters, представитель разведывательного сообщества США утверждает, что Москва уже «начала попытки повлиять» на определенные «группы избирателей», передает ТАСС.

    Представитель офиса директора национальной разведки США сказал, что Россия «продвигает различные нарративы», передает РИА «Новости».

    По его мнению, у Китая нет планов вмешиваться в выборы в США. При этом представитель разведки сказал, что США не фиксируют планы какого-либо государства «ухудшить или нарушить» процесс проведения выборов

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    9 июля 2024, 21:33 • Новости дня
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несостоятельность команды Джо Байдена привела к межэлитному кризису в Демпартии. Поэтому члены его команды не могут о чем-либо договориться между собой – и точно так же они не смогут договориться о чем-либо с партнерами по НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сочли состояние здоровья Байдена главной темой саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Многим сейчас трудно поверить в то, что саммит НАТО в Вашингтоне будет пустым, Байден реально мало адекватен, а его команда несостоятельна. Это действительно так, поэтому западные СМИ так или иначе пишут об этом все чаще», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Удивительно, что американские СМИ всерьез задумались о состоянии Байдена только после дебатов с Трампом. Белый дом пытается через медиа формировать нужную себе повестку, которая, к слову, вся сыплется. Это выглядит смешно. Но провал саммита НАТО не заставит Байдена уйти с предвыборной тропы. Его команда будет цепляться за Белый дом до последнего», – указал он.

    «Мы видим, как различные кланы в Белом доме тянут администрацию в разные стороны. То, что у Байдена все плохо с когнитивными функциями – это еще полбеды. Проблема в том, что у его управленческого аппарата эти же проблемы. Они внушают старику, что он противостоит своим оппонентам в Демпартии ради простых американцев», – подчеркнул спикер.

    По словам эксперта, в США наступил межэлитный кризис. «Членам команды Байдена трудно договориться между собой по большинству вопросов. Договориться с партнерами по НАТО о чем-либо они тоже не смогут. Именно по этой причине саммит НАТО будет пустым и декларативным», – резюмировал аналитик.

    Во вторник в Вашингтоне стартовал трехдневный саммит НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе, но «вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока».

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – саммит альянса был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    СМИ пишут, что Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли. Такое поведение у него начало проявляться все чаще. Он сократил количество встреч с законодателями, по мнению исследовательницы Марты Джойнт Кумар, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент со времен Рональда Рейгана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятно, что встреча в Вашингтоне поставит точку в политической карьере президента США.

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    12 июля 2024, 03:34 • Новости дня
    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России
    @ Chris Kleponis / Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы никакого смысла.

    Так американский лидер ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву наносить удары американским оружием по территории России, передает РИА «Новости».

    При этом американский лидер добавил, что Украина должна  оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Также, по словам Байдена, возможность ВСУ наносить удары «близи границы внутри России» американским оружием является краткосрочным «позволением» со стороны США

    Напомним, до этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.


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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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    10 июля 2024, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы

    Сенатор Долгов: Вмешиваться в грязь американских выборов никому в мире не интересно

    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия никогда не была заинтересована во вмешательстве во внутренние дела других стран. Зато Штаты нередко используют эту практику. Сейчас Байден рискует проиграть на предстоящих выборах президента и пытается повернуть ситуацию в свою пользу, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на американские выборы.

    «Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна – Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Им необходимо сделать хотя бы что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Если же исправить положение дел не получится, всегда можно будет обвинить Россию. Это очень удобно на фоне общей западной истерии. Хотя на самом деле выборы будут нечестными именно из-за махинаций демократов», – считает спикер.

    По словам парламентария, Москва уже спокойно относится к подобной риторике Вашингтона. «У них настолько неприглядная ситуация внутри США, настолько там все грязно, что в мире в целом никому не интересно вмешиваться в эти электоральные процессы», – полагает собеседник. В заключение он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что России все равно, с какой администрацией в Белом доме работать.

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, пишет агентство Reuters. По словам представителя разведывательного сообщества Штатов, Москва уже начала попытки влияния на определенные «группы избирателей». Один из чиновников также дал понять, что Россия поддержала бы Дональда Трампа.

    Представитель офиса директора национальной разведки также заявляет, что Россия «продвигает различные нарративы». Что же касается Китая, у него нет планов вмешиваться в дела США.

    Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

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    12 июля 2024, 06:07 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей, сообщило агентство Bloomberg.

    По мнению обозревателей, критические ошибки, которые американский лидер допустил в течение двух часов, ставят под угрозу его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.


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    11 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг заявил, что подписал новый пакет помощи Киеву.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    Каких-либо подробностей Байден не привел, сказав лишь, что это будет восьмой пакет мер после принятия в США закона о нацбезопасности. По его словам, детали позже представит глава Пентагона Ллойд Остин.

    Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки для Киева.

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    12 июля 2024, 04:22 • Новости дня
    Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена психическое расстройство, и он зациклен на своем предшественнике.

    «У Джо психическое расстройство, и он помешан на Трампе», – приводит ТАСС слова экс-президента США. Так он прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его своим вице-президентом.

    Также во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден, представляя украинского президента Владимира Зеленского, назвал его «президентом Путиным». Позднее об этой ошибке рассказали главные телеканалы США.

    Напомним, Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    11 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    Доноры демократов в США не захотели делать новые взносы на кампанию Байдена

    Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Доноры Демократической партии США предупредили, что финансирование кампании президента США Джо Байдена по переизбранию «иссякает», сообщила Financial Times.

    Как пишет Financial Times, такая ситуация вызвана нежеланием Байдена выходить из борьбы за пост президента. Издание заявило, что позиция Байдена может «подорвать усилия партии по победе над Дональдом Трампом». Один из доноров заявил: «Когда я разговариваю с другими донорами, они не планируют делать взносы». По его словам, они «переживают из-за проигрыша», передает РИА «Новости».

    NBC со ссылкой на источники также сообщает, что кампания Байдена «столкнулась с огромным сокращением объемов пожертвований», ожидается «сейсмический удар по сбору средств» – снижение пожертвований наполовину или даже больше, ситуация катастрофическая. Источник рассказал, что после разговора с Байденом «доноры настроены негативно». «Звонок показался людям таким неестественным, что я не думаю, что они в него поверили», – заявил он.

    Напомним, Financial Times сообщала, что среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу.

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    11 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Axios: Помощников Байдена заподозрили в выполнении прямых обязанностей президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помощников действующего американского президента Джо Байдена призвали для дачи показаний по поводу состояния политика в комитет по надзору Палаты представителей США, Конгресс беспокоит, что помощники могут выполнять работу вместо главы государства, сообщают СМИ.

    Вызваны три высокопоставленных помощника Байдена в Белом доме, от них требуют дать показания по состоянию здоровья главы государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По информации из приведенного порталом документа, конгрессменов США беспокоит, что помощники Байдена могут слишком сильно влиять на него и даже выполнять определенную работу вместо него.

    Опасения возникли после провала на дебатах с другим кандидатом на пост президента Дональдом Трампом.

    Помощникам предстоит ответить на требование явиться в Палату представителей до 17 июля.

    Ранее Белый дом заявил, что, по мнению сопровождающих Байдена медиков, политик не нуждается в дополнительном обследовании. До старта саммита НАТО в Вашингтоне все внимание американской прессы оказалось приковано к состоянию Байдена после неудачных дебатов с Трампом.

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    10 июля 2024, 23:18 • Новости дня
    Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США

    Клуни заявил о невозможности победить в борьбе со временем и призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США

    Клуни призвал Байдена выйти из предвыборной гонки в США
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки, заявил американский актер Джордж Клуни.

    Клуни в колонке для New York Times подчеркнул, что давно поддерживает Демократическую партию США. Он заявил, что «любит Джо Байдена – в роли сенатора, вице-президента и президента», верит в его «характер, моральные устои», передает ТАСС.

    Актер опасается, что демократы не только потерпят поражение на выборах президента, но и окажутся в меньшинстве в Конгрессе США, если Байден останется кандидатом на пост главы государства. При этом Клуни заявил, что его мнение «совпадает с мнением каждого сенатора, конгрессмена и губернатора», с которым он «в частном порядке» обсуждал эту тему. «Каждый из них считает так, вне зависимости от произносимого публично», – заявил актер.

    Клуни признал, что до выборов осталось мало времени, но увидел в этом позитивный момент – в случае смены кандидата от демократов появится «шанс показать возможность будущего без такого тщательного изучения оппонентов и негативной агитации, которая сопутствует смехотворно продолжительным и дорогим предвыборным кампаниям».

    Напомним, источники СМИ в США сообщают, будто Байден все-таки откажется переизбираться на второй срок и объявит об этом в середине июля. Однако сам Байден и его окружение утверждают обратное.

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    10 июля 2024, 10:55 • Новости дня
    FT: Попытки Байдена остаться в предвыборной гонке усилили агонию среди демократов

    Financial Times: Попытки Байдена остаться в предвыборной гонке усилили агонию среди демократов

    Tекст: Александра Юдина

    Среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу, пишет Financial Times.

    По данным газеты, «известный своим упрямством хозяин Белого дома заверил, что его будет трудно сместить», передает ТАСС.

    Байден уверяет, что его команда развязала отчаянную кампанию в эфире и за кулисами, чтобы вернуть себе поддержку некоторых колеблющихся демократов в Конгрессе.

    «Такие попытки команды Байдена «лишь усилили агонию многих демократов после катастрофического выступления президента в недавних предвыборных дебатах с республиканцем Дональдом Трампом», – пишет издание.

    Как отметил предприниматель Гидеон Штайн, непримиримость Байдена поставит под угрозу саму демократию.

    Также другой известный донор демократов обвинил Байдена и его команду в «игре в русскую рулетку, когда на кону стоит весь мир».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    Как быстро и резко просядут цены на новостройки

    После отмены массовой льготной ипотеки цены на новостройки уже начали снижаться. Постепенно они могут упасть на целых 40%, и не через два года, а намного быстрее – в течение года. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Однако участники рынка не видят предпосылок для столь резкого снижения цен. Как изменятся рынок новостроек и цены на жилье? Подробности

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    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

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    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

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    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

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    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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