Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.0 комментариев
Доноры демократов в США не захотели делать новые взносы на кампанию Байдена
Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена
Доноры Демократической партии США предупредили, что финансирование кампании президента США Джо Байдена по переизбранию «иссякает», сообщила Financial Times.
Как пишет Financial Times, такая ситуация вызвана нежеланием Байдена выходить из борьбы за пост президента. Издание заявило, что позиция Байдена может «подорвать усилия партии по победе над Дональдом Трампом». Один из доноров заявил: «Когда я разговариваю с другими донорами, они не планируют делать взносы». По его словам, они «переживают из-за проигрыша», передает РИА «Новости».
NBC со ссылкой на источники также сообщает, что кампания Байдена «столкнулась с огромным сокращением объемов пожертвований», ожидается «сейсмический удар по сбору средств» – снижение пожертвований наполовину или даже больше, ситуация катастрофическая. Источник рассказал, что после разговора с Байденом «доноры настроены негативно». «Звонок показался людям таким неестественным, что я не думаю, что они в него поверили», – заявил он.
Напомним, Financial Times сообщала, что среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу.