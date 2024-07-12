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Росавиация: Расследованием авиакатастрофы Superjet 100 займется МАК
Расследованием авиакатастрофы самолета Superjet 100 в Московской области займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в Росавиации.
Расследование катастрофы по плану должен вести МАК с участием специалистов Росавиации, заявили в ведомстве, передает ТАСС. Там добавили, что авария произошла около 15.00 мск.
Напомним, падение произошло в Коломенском районе области, воздушное судно взорвалось при крушении, погибли три члена экипажа. Других жертв катастрофы нет.