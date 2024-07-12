Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.4 комментария
Суд признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады, организованной Украиной
Верховный суд Республики Крым признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной, сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.
По его словам, Верховный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования Общественной палаты по делу о признании факта нарушения права крымчан на доступ к водным ресурсам и права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова, организованной Украиной, передает ТАСС.
Ранее Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск к властям Украины о компенсации 152,6 млрд рублей ущерба, причиненного региональному бюджету водной блокадой полуострова.